V ußerlich ist in Port Said von der Nervosität, die die Welt beherrscht, nicht viel wahrzunehmen. Dieses friedliche Hafenstädtchen hat, weil die Hitze von Klima und Politik die Touristen fernhält, einen fast verschlafenen Charakter angenommen, und die wenigen Fremdlinge, die sich in seinen Gassen herumtreiben, sind magere, armselige Journalisten, an denen die Fremdenführer nicht viel verdienen können. Es herrscht denn hier auch eine ausgesprochen unkommerzielle Atmosphäre. Die Ladenbesitzer winken dich zwar nach alter Gewohnheit herbei. Aber nicht, um dir einen falschen Skarabäus aufzuschwatzen, einen Teppich oder ein Geschmeide. Sie wollen mit dir plaudern. "Was denken Sie über Suez?" ist die Frage, mit der jedes Gespräch beginnt. Meist bleibt es kein Gespräch, sondern wird zur patriotischen Rede. Der Antiquitätenhändler kauft einen zuckrigen arabischen Kaffee oder läßt beim Früchtehändler eine aromatische Mangof nicht durch den Mixer gehen und tischt sie auf. Und während man unter den sonnigen Arkaden das Getränk schlürft, erklärt er gestikulierend die Grundlagender ägyptischen Politik: "Warum wollen uns die Imperialisten nicht in Ruhe lassen? Warum wollen sie uns den Kanal rauben? Die Lotsen der alten Gesellschaft sollen bloß gehen; Hunderte von russischen Lotsen sind befeit, ihre Stelle einzunehmen! Selbstverständlich lieben wir hier in Ägypten die Kommunisten nicht. Aber was hat Churchill gesagt: Ich würde nicht zögern, mich nötigenfalls mit dem . Teufel zu verbünden " Das ist der eine Typus von unkritischen, bramarbasierenden Optimisten, überzeugt von Ägyptens Recht und von seiner unzweifelhaften Siegesaussicht. Es gibt nun freilich auch einen anderen Typ, der weniger auffällt, weil er naturgemäß nicht gern spricht. Und merkwürdigerweise sind es gerade die einfachen Menschen, die viel vorsichtiger sind als die Hälbiritellektuellen. Port Said ist eine Art Universität für diese Analphabeten mit weitem Horizont die der Kontakt mit Menschen aus aller Welt weise gemacht hat. Mein Schuhputzer, ein pockennarbiger armer Teufel, hat seinerzeit sogar den Weg nach Marseille gefunden "Früher war die Welt weit", philosophiert er, während er meine Stiefel schmiert "Die ganze Erde stand einem offen. Jetzt wird sie immer enger. Die Menschen werden immer dümmer, immer fanatischer. Was wird aus dieser Krise werden? Nichts wie Unheil. Der Präsident ist ein draufgängerischer Offizier, der nichts vom Leben versteht. Wenn wir uns nicht die Waffen von Rußland gekauft hätten, hätten wir das Geld für den Damm bekommen " Von meinem Zimmer im Hotel aus sehe ich Lesseps Statue den, Kanaleingang bewachen. Ein Soldat verwehrte mir den Zugang, als ich sie von nah besehen wollte, und jetzt entdecke ich, warum. Soldaten sind damit beschäftigt, Gräben auszuheben. Dahinter tauchen am Horizont Schiffe auf, die dem Kanal zusteuern. Die Lotsen, die sie hereinbringen, die Lotsen die sie von hier aus nach Ismailia und Suez weiterleiten, sind zum großen Teil Neulinge. Gestern abend habe ich mit ein paar der Neuankömmlinge gesprochen. Einer davon ist ein Deutscher namens Paul Müller, der schon seit einem Jahr Pilgerschiffe im Roten Meer befehligte. Er hatte schon lange ein Auge auf den Kanal und hatte sich bereits bei der alten Kanalgesellschaft beworben. Aber sie war so exklusiv, daß man nur mit allerhöchster Protektion anzukommen vermochte "Sehen Sie", erklärt mir Kapitän Müller, "nach- dreißig Jahren Dienst auf hoher See sehnt man sich nach dem Land, nach einem ruhigen Heim. Und da ist eben ein Lotsenposten ideal. Die Bedingungen, die uns hier geboten werden, sind für einen deutschen Seemann verlockend. Heute bin ich mit dem Tanker Spyros Niarchos hereingekommen, der von einer rein deutschen Besatzung betreut wird. Als ich dem Kapitän von den Stellenangeboten erzählte, entschloß er sich auf der Stelle, das Schiff in Suez zu verlassen und hier Lotse zu werden " Müller, der erst vor wenigen Tagen angekommen ist, kann noch nicht selbständig Schiffe durch den Kanal lotsen. Er ist noch Lehrling bei ägyptischen oder griechischen Kollegen "Die alte Kanalgesellschaft ging gewissermaßen auf 300 Prozent Sicherheit", erklärte mir Herr Müller, "jetzt begnügen wir uns eben mit bloß 100 Prozent — "Wird das genügen?" frage ich, "wird nicht eines Tages ein Schiff auf Grund laufen? Stimmen die Berichte in der Weltpresse über die ungeheuer komplizierten Strömungsverhältnisse, die jahreund jahrzehntelange Erfahrung voraussetzen?" — "Ja", sagt Müller, wenn sie auf einem 3 5 000 tTanker stehen, so ist das schon ein unheimliches Gefühl. Dieses Riesending benimmt sich dank der verschiedenen Wasserverdrängung auf eine, ganz andere Weise, als ein kleiner Kahn Keiner der Neulinge, ja, kaum einer der verbleibenden alten Lotsen hat je auf einem solchen Brocken gestanden. Ich sprach mehrere der alten Lotsen auf der Straße an und erhielt bereitwillig Auskunft: "Keiner von uns, der nicht schweren Herzens geht. Es war eine schöne, eine interessante Arbeit, und man verdiente, ohne sich, um den Steuerbeamten kümmern zu müssen, eine schöne Stange Geld — Wir wären alle sehr gern geblieben", sagte mir ein Däne. "Im Grunde hätte es uns ja sogar gleichgültig sein können, wer der Besitzer des Kanals ist. Selbst, wenn die alte Kanalgesellschaft uns immer sehr großzügig behandelte, so glaube ich, daß drei Viertel von allen, die heute Abschied nehmen, geblieben wären, wenn man uns um eine anständige Weis darum gebeten hätte. Aber da hieß es sofort: wer nicht mitmacht, kriegt 15 Jahre Zuchthaus. Und gleich ging das Gerede um uns los, das Mißtrauen, Das Wort Sabotage wollte uns nicht mehr aus den Ohren. Es kann immer etwas passieren, hier im Kanal. Dann kann man als Verräter angeklagt wer? den, als feindlicher Agent und ich weiß nicht was. Unsere Nachfolger — ich will nichts über Kollegen sagen. Ich sage Ihnen aber eins: die fremden Lotsen, die jetzt anrücken, werden auch nicht bleiben. Das Regime wird nicht bleiben, nichts. Wir rechnen alle damit, daß wir in drei bis sechs Monaten wieder auf unseren alten Posten sind Das war es also. Der Ton, in dem die Nationalisierung angekündigt wurde, vertrieb die Lotsen von ihren Posten. Theoretisch mag man es fertigbringen, Konvois durch den Kanal zu schicken, in denen von einem Leitschiff aus die Instruktionen an die. Kapitäne der folgenden weitergeleitet: werden. Das mag auch eine Zeitlang sogar praktisch so weitergehen. Bis eines Tages ein 35 000 t Tanker steckenbleibt .

Vor diesem Augenblick zittern die Europäer in Kairo. Kairo ist die unkontrollierbarste Stadt der Welt, weil die elenden analphabetischen Massen in den Vorstädten — wehe, wenn sie losgelassen — nichts, aber auch gar nichts respektieren. Die deutsche Botschaft hat ihren Staatsbürgern Ausweise in arabischer Sprache ausgefertigt. Erfahrene Diplomaten lächeln darüber: "Das Volk kann ja nicht lesen!" Und ein festsitzendes Schiff im Kanal (durch Sabotage selbstverständlich) könnte zum Funken im Pulverfaß werden Üli Faber