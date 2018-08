Inhalt Seite 1 — Man hört nichts mehr von Konvertibilität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die in den letzten Wochen aufgelegten achtprozentigen Industrieobligationen haben ein starkes Interesse vor allem auch im benachbarten Ausland gefunden. Das ist nicht weiter erstaunich. Eine Verzinsung von 8 v. H. für ein erstklassiges Rentenpapier liegt weit über dem, was im Ausland üblich ist. Hätten wir einen liberalisierten Kapitalverkehr, dann müßte sich das ausländische Kapital jetzt in Richtung Deutschland in Bewegung setzen, bis sich ein Ausgleich ergibt. Das gilt vor allem für unsere Nachbarländer Schweiz, Belgien und Holland, die, was die politische Gefährdung angeht, mit der Bundesrepublik im gleichen Boot sitzen. Die Deutsche Mark gilt in diesen Ländern, wie überall in der Welt, als eine der härtesten und sichersten Währungen. Wenn es trotzdem zu keiner Annäherung der Zinsen diesseits und jenseits der deutschen Grenzen kommt,

so liegt das ausschließlich daran, daß die Zäune, die die deutsche Devisenbewirtschaftung gegen ein Einströmen von Kapital errichtet hat, nicht übersprungen werden können.

Die einzige Möglichkeit, an den deutschen Kapitalmarkt zu gelangen, ist für den Ausländer heute über den Erwerb von Wertpapieren mittels liberalisierter Kapitalmark gegeben. Diese ist aber nur beschränkt vorhanden, zumal das, was aus Vermögenserträgnissen, Verkauf von Vermögenswerten und aus Wiedergutmachungsleistungen anfällt, auch für andere Ausländerinvestitionen in Deutschland – erinnert sei hier nur an die Tochterunternehmungen der großen Weltunternehmen – gebraucht wird. Danach ist die Nachfrage nach liberalisierter Kapitalmark an den Auslandsbörsen sehr groß. Ihr Kurs notiert seit einiger Zeit, vor allem, seitdem die deutsche Industrie hochverzinsliche Obligationen aufgelegt hat, ständig über der Parität, und zwar z.Z. um etwa 2 v. H. Der Ausländer, der einen deutschen acitprozentigen Rentenwert erwerben will, muß daher gut 2 v. H. mehr bezahlen als der deutsche Erwerber. Der Ausgleich des Unterschiedes im in- und ausländischen Zinsniveau erfolgt damit wenigstens zu einem Teil über den Kurs der liberalisierten Kapitalmark. Dabei kommt es aber zu keinem völligen Ausgleich. Das verhindert bereits die Tatsache, daß die komplizierten Zusammenhänge nicht für jedermann erkennbar sind und deshalb das Interesse an dem Erwerb einer achtprozentigen Obligation gedämpft wird.

Die durch die achtprozentigen Industrieobligationen wieder deutlich in Erscheinung getretene Verzerrung der Verhältnisse auf dem internationalen Kapitalmarkt zeigt, daß Westdeutschland immer noch Sonderentwicklungen unterworfen ist, die für das benachbarte Ausland nicht gelten. Das liegt vor allem daran, daß das Kapitalbedürfnis der deutschen Wirtschaft im Verhältnis zu anderen Industrieländern erstaunlich hoch ist. Man braucht in Gedanken nur zwei vergleichbare Betriebe zu betrachten, von denen der eine in der Schweiz und der andere in Deutschland gelegen ist, um das deutlich zu sehen. Während das Schweizer Unternehmen auf Jahre einer kontinuierlichen Entwicklung zurückblicken kann, die es ihm ermöglichten, seine technische und kaufmännische Ausrüstung auf den höchsten Stand zu bringen, weist der deutsche Betrieb noch große Rationalisierungsreserven auf – sei es, daß er immer noch veraltete Maschinen aus den Kriegs- und Vorkriegsjahren besitzt, sei es, daß beim Wiederaufbau die letzten Feinheiten noch nicht erreicht wurden u. ä. m. Da beide Unternehmen aber auf dem gleichen Markt verkaufen und deshalb untereinander in einem scharfen Wettbewerb stehen, muß der deutsche Betrieb das dringende Bedürfnis haben, seine Wettbewerbsvoraussetzungen denen seines Konkurrenten anzupassen. Während das Schweizer Unternehmen am Ende eines Jahres überlegen kann, ob es seine Geschäftserträgnisse besser im eigenen Betrieb investiert oder ob es sie auf dem Kapitalmarkt anlegt, stellt sich für den deutschen Betrieb diese Frage überhaupt nicht; er muß im eigenen Betrieb investieren und darüber hinaus Ausschau halten, ob nicht jemand bereit ist, ihm noch weitere Kapitalmittel zur Verfügung zu stellen. Die Unternehmer rechts und links der Grenze vermögen aber mit ihren korrespondierenden Wünschen nach Kapitalanlage und Kapitalaufnahme nicht zusammenzukommen, weil Zwischen ihnen der Zaun der Devisenbewirtschaftung verläuft.

Noch vor gut einem Jahr sah es so aus, als ob dieser Zaun bald niedergerissen werden könne und sich eine Liberalisierung des Kapitalmarktes anbahne. Alle Welt war hoffnungsvoll und sprach von einer in kürzester Zeit zu verwirklichenden Konvertibilität der Währungen. Davon hört man heute nichts mehr. Die freie Austauschbarkeit der Währungen und die Liberalisierung des Kapitalmarktes sind wieder in weite Ferne gerückt, weil das internationale Finanzgefüge neue Verzerrungen aufweist. Sie finden ihren Grund vor allem darin, daß die Wertbewegungen in den einzelnen Währungsbereichen ganz unterschiedliche Tendenzen haben, wobei einige Länder – zu denen auch die Bundesrepublik gehört – sich mit mehr oder weniger Erfolg bemühen, es in ihrem Lande zu keiner Inflation kommen zu lassen. Hierüber kommt es zu einer zweischichtigen Notenbank-Politik. Der Kampf gegen die Inflation fordert binnenwirtschaftlich die Einhaltung einer streng restriktiven Linie. Die Tatsache aber, daß sich bei einem System fixer Wechselkurse das Inlandspreisniveau von dem des immer teurer werdenden Auslandes entfernt, hat zur Folge, daß die Zahlungsbilanz laufend Überschüsse abwirft, von denen eine inflatorische Wirkung ausgeht. Die aktive Zahlungsbilanz macht daher genau das Gegenteil von dem notwendig, was die Binnenkonjunktur verlangt. Eine Notenbankpolitik aus einem Guß ist daher nicht mehr möglich.

Es bleibt also gar nichts anderes übrig, als eine Seite, und zwar die nach außen gerichtete, administrativ zu binden. Wir laufen damit zwangsläufig in eine neue Periode der Devisenbewirtschaftung hinein, in der nur alles das, was früher schwarz war, jetzt weiß ist und umgekehrt. Der Importeur erhält jeden Devisenbetrag; der Unternehmer, der im Ausland investieren will, wird hierzu noch animiert. Umgekehrt wird es dem Ausland verboten, so wie wir dies bei den Industrieobligationen jetzt erleben, Kapital nach Deutschland einzuführen, weil wir keine weitere Auslandsverschuldung mehr gebrauchen können; denn Dollar undPfunde haben wir ja zur Genüge.

Ist dies aber auch wirklich notwendig? Müssen wir eine solche Angst vor einer Auslandsverschuldung haben, auch dann, wenn sie dazu dient, unseren Produktionsapparat zu verbessern und damit die Voraussetzung schafft, den Kapitaldienst zu leisten? Wer so fragt, verkennt die Schwierigkeiten, die die Unterteilung der Welt in verschiedene Währungsgebiete mit sich bringt. Es ist ja nicht so, als ob unser als Beispiel gewählter Schweizer Fabrikant seinem deutschen Kollegen auf dem Kreditwege Maschinen zur Verfügung stellt (die dieser im übrigen selbst in der Schweiz kaufen könnte, da die Devisenbeschaffung keine Schwierigkeiten bereitet, sofern er nur über das notwendige Kapital verfügt), sondern er bietet ihm Franken an, die bei der Notenbank in D-Mark umgewechselt werden müssen. Das ist, innerwirtschaftlich gesehen, ein reiner Geldschöpfungsakt, der genausogut durch einen Notenbanckredit erfolgen könnte. Zusätzliche Geldschöpfung aber muß bei einer restriktiven Geldpolitik vermieden werden. Es ist dies ja ihr eigentlicher Sinn. Im übrigen aber vermag die Notenbank mit den eingewechselten Schweizer Franken (oder Dollar, Pfunden, Gulden usw.) nichts anderes anzufangen, als diese der entsprechenden ausländischen Notenbank wieder zu niedrigen Zinsen als Kredit zur Verfügung zu stellen. Volkswirtschaftlich gesehen läuft daher eine Beanspruchung des Auslandskredites auf ein sehr schlechtes Geschäft hinaus bei dem der deutsche Schuldner hohe Zinsen zahlen muß, während die Notenbank als deutscher Gläubiger nur die niedrigen Sätze des ausländischen Geldmarktes hereinbekommt.