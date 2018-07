Die immer wiederkehrenden Klagen des gewerblichen Mittelstandes über eine „unzureichende Kreditversorgung“ sind bekannt. Allerdings hat sich auch die Erkenntnis durchgesetzt, daß die Kredithergabe nicht primär durch einen zu geringen Kreditspielraum der Geldinstitute beschränkt wird, sondern vielmehr durch den Mangel an zulänglichen Kreditunterlagen. Die Betriebe des gewerblichen Mittelstandes können den Anforderungen an die Kreditwürdigkeit und -Sicherheit eben nicht in dem von den Geldinstituten geforderten Maße entsprechen. Der Zentralverband des Handwerks (ZdH) zieht hieraus jetzt die richtige Konsequenz. Er nimmt ein großzügiges Programm in Angriff, um die Wirtschaftlichkeit und Kreditfähigkeit seiner Betriebe zu heben. Er will 140 betriebswirtschaftliche Beratungsstellen aufbauen, die den Betrieben ihre Mängel zeigen und sie in der rationellen Gestaltung beraten. Mit der Hebung der Leistungsfähigkeit verbessert sich die Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit. Außerdem sollen „Buchstellen“ eingerichtet werden, durch die – nach anderwärts bewährtem Muster – die Betriebe ihre Buchführung sorgfältig und übersichtlich führen lassen. Diese bessere Übersicht über die Finanzgebarung stärkt ebenfalls die Kreditwürdigkeit und erleichtert deren Prüfung. Mit diesem Programm beschreitet der ZdH einen Weg, der den fortschrittswilligen Betrieben neue Möglichkeiten und Chancen eröffnet. Auf längere Sicht wird sich dieser Weg für wirkungsvoller erweisen als jede andere „Sondermaßnahme“ zugunsten des Mittelstandes.

Fast ein Jahr lang haben die Verbände des gewerblichen Mittelstandes im Bundeswirtschaftsministerium mit den Kreditinstituten über ihre Kreditprobleme verhandelt. Das Ergebnis wird von Ministerium jetzt dem Mittelstandsausschuß des Bundestags zugeleitet. Es konnte dabei nicht viel mehr herauskommen, als – meist – eine Wiederholung schon bekannter Vorschläge; in Einzelheiten wurden sie präzisiert und den Möglichkeiten der Verwirklichung besser angepaßt. Die Vorschläge über die Mittelbeschaffung gehen kaum über die bisherigen hinaus: Fortführung und Erweiterung des Investitions-Sonderprogramms; Einwirkung der Regierung besonders auf die Versicherungsinstitüte, einen etwas größeren Teil ihrer Anlagemittel (mit entsprechender Refinanzierung durch die öffentliche Hand und die Sozialversicherung] in den Mittelstand zu lenken; weiter Hergabe von Haushaltsmitteln von Bund und Ländern als Darlehen, evtl. indirekt über Hereinnahme von Ausgleichsforderungen; schließlich: Emissionsrecht für die Genossenschaftskasse (gegen Widerspruch einiger Verbände). Höchst problematisch ist der neue Vorschlag, Mittelstandskredite sollten auf die Pflichtreserven anrechenbar gemacht werden, und die Mindestreservesätze der BdL sollten für die für den Mittelstandskredit hauptsächlich in Frage kommenden kleinen Institute gesenkt werden. Damit würde das Instrument der Mindestreserven, das stärkste Mittel der Kreditpolitik der Notenbank, nicht unerheblich beeinflußt und „schartig gemacht“ werden.

Vernünftigerweise enthält der Bericht keine zahlenmäßige Schätzung des – grundsätzlich zugegebenen – großen ungedeckten Kreditbedarfs. Denn wie sehr jede Schätzung letztlich bestimmt wird von recht subjektiven Erwägungen, das zeigt das Ergebnis einer Umfrage im Handwerk. Die Umrechnung von rund 8500 Antworten auf den Gesamtbereich des Handwerks ergibt einen zusätzlichen „Kreditbedarf von 1890 Mill. DM, dazu 329 Mill. für Umschuldung und 281 Mill. für Umwandlung von Lieferanten- in Bankkredite. Dabei mußten in der Umfrage nicht nur sorgfältig die Verwendungszwecke, sondern auch die „stellbaren Sicherheiten“ nach Art und Höhe angegeben werden. Dennoch dürften die Antworten zumeist auf der Vorstellung der Betriebe beruhen, was alles zur schnellen Modernisierung der Anlagen notwendig wäre. So gesehen ist das Ergebnis der Umfrage allerdings wohl ein Ausdruck dafür, wie stark im Handwerk das Bedürfnis nach einem großen Sprung vorwärts in der technischen Rationalisierung empfunden wird. Um so begrüßenswerter sind die eingangs erwähnten Programme des Handwerks, die Wirtschaftlichkeit und Kreditwürdigkeit zu verbessern.

Nachdrücklich setzt sich der Bericht für den Ausbau der Kreditgemeinschaften und ihre Steuerbefreiung sowie für ihre Besicherung durch öffentliche Kredite (ERP) ein. F. L.