Paris, im September

Es gibt ein Wort aus der Vierten Republik, das immer wieder zitiert wird, weil es einen die französische Politik stark bestimmenden Wesenszug schlagend charakterisiert. Der erste Präsident dieser Republik, Vincent Auriol, hat es einmal in einer offiziellen Rede gebraucht: „Frankreich hat ein Recht darauf, in seinem Schmerz allein zu sein.“

Die offiziöse französische Reaktion auf den lamentablen Ausgang der zweiten Londoner Suezkonferenz, wo der drohende Berg eine um Nasser wedelnde Maus geboren hat, ist genau auf diesen Ton gestimmt. Frankreich sei von der westlichen Welt schmählich im Stich gelassen worden. Und dieser Vorwurf zielt diesmal nicht nur auf die ständig schwankenden USA und auf Staaten, wie Italien und Spanien, die ihre guten Beziehungen zur arabischen Welt nicht gefährden möchten – diesmal zielt er auch auf England, mit dem man sich doch eben erst in einer wider Erwarten erneuerten Entente Cordiale gefunden hatte. Der Gespaltenheit der englischen öffentlichen Meinung wird die Einhelligkeit Frankreichs gegenübergestellt, und die französischen Sozialisten, welche die Regierung stellen, sind besonders böse auf ihre Genossen jenseits des Kanals, weil diese durch ihre ungestümen Angriffe auf Eden das anglo-französische Kriegsschiff aufs Trockene gesetzt hätten. Kurz: man ist ein Ritter Georg, der den Lindwurm längst abgemurkst hätte, wenn einem nicht die besten Freunde in den Arm gefallen wären.

Zu Ehren des kritischen französischen Geistes sei jedoch vermerkt, daß sich im Lande selbst nun doch der Widerstand zu regen beginnt gegen diese neueste Version der aller Selbstkritik enthobenen Dolchstoßlegende. Vorerst sind es zwar nur einzelne, die aufzubegehren wagen gegen das, was man die Schizophrenie der französischen Politik genannt hat: jenes Auseinanderklaffen nämlich von offizieller Rhetorik und Wirklichkeit. Der erstaunlichen Einhelligkeit der nichtkommunistischen Parteien in der Suezaffäre lag ja hauptsächlich zugrunde, daß niemand genau untersuchte, ob man die angedrohte „Politik der Stärke“ auch wirklich durchführen könnte.

Wichtig ist, daß nun nicht nur in der sozialistischen Partei ein paar Nichtkonformisten sich an die Oberfläche gewagt haben, sondern daß auch in den andern politischen Gruppen einzelne die lähmende Quarantäne durchbrechen. Der aufsehenerregendste Fall ist der von André Frossard, der als der glänzendste politische Polemiker des Landes gilt und eindeutig der „nationalen Rechten“ zugehört. Allerdings mußte der Mitarbeiter der Aurore sich auf die „Freie Tribüne“ des eher links stehenden Monde flüchten, um das auszusprechen, was manche Leute in Paris heute denken:

„Durch Reden, die an Maßlosigkeit denen Nassers kaum nachstanden, haben die vom Repressalienfieber gepackten französischen und englischen Minister den soliden Boden der Reparationen und Garantien verlassen, um sich im Namen des westlichen Prestiges, mit Clairongeschmetter und sämtlichen vereinigten Flotten, in eine Sackgasse zu drängen, die sie jeder Bewegungsfreiheit beraubt. Wenn man zu Fuß eine Sackgasse betritt, ist man gleich wieder draußen. Mit sechs Dutzend Kriegsschiffen ist das wesentlich schwieriger... Eine traurige Geschichte, die mit Teilmobilisationen beginnt und die mit einer Art von Milchkonsumgenossenschaft zu enden droht, die sich schon zur Hälfte aufgelöst hat, ehe noch der erste Milchkessel in Bewegung gesetzt wurde..., eine traurige Geschichte, welche die Russen in Suez installiert, wo bisher keine waren, und die zudem den Russen die Göttergabe präsentiert, uns eine Lektion internationalen Verhaltens verabreichen zu können, gegen die wir gar nichts einzuwenden vermögen...“

Es ist gut, daß endlich wieder jemand eine solche Sprache wagt, vor allem daß diese Stimme ausgerechnet aus dem Lager ertönt, das mit seiner systematischen Vernebelung der Realitäten das Land in seine schlimmste Niederlage seit 1940 geritten hat.

Daß solche Stimmen sich nun erheben können, läßt auch den Schluß zu, daß die Regierung die saure Londoner Pille schlucken wird. Fraglich ist nur, ob sie sich im Protest versteift oder doch noch den Weg zu einer positiveren Politik gegenüber der islamischen Welt findet. Frossard suchte ihn aufzuzeigen: „Nachdem die westlichen Minister nun haben einsehen müssen, daß die bloße Stärke sich nicht auszahlt, insbesondere wenn sie auf der andern Seite ist, bleibt nun nur noch inständig zu hoffen, daß sie nach unserem militärischen Potential nicht auch noch unser geistiges und wirtschaftliches Potential verspielen. Nur mit letzteren nämlich vermögen wir einen gewissen Einfluß auf jene übergroßen Völker zurückzugewinnen, welche zweifellos eines Tages, wenn das erste Feuer des Hasses ausgeglüht ist, einsehen werden, daß sie um ihrer ‚ontologischen‘ Schwäche willen immer auf die Stärke und den konstruktiven Geist des Westens angewiesen sein werden.“ Dies aus dem Munde eines Wortführers der „nationalen Rechten“ zu hören, ist ein ebenso bedeutsamer Vorgang wie der „Umfall“ von Marschall Juin vor drei Wochen. Armin Mohler