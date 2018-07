Zwei Minister, nämlich Prof. Erhard und sein Kollege Schäffer, haben sich letzthin öffentlich recht wenig freundlich über die Bank deutscher Länder geäußert: man habe es versäumt, so behaupteten sie, ihnen eine Einladung zu der Sitzung des Zentralbankrats in Bad Pyrmont zu schicken – jener Sitzung also, auf der die Diskontsenkung beschlossen wurde. Die Schuld liegt aber nicht im Frankfurter Büro der Zentralbank, sondern in den Bonner Büros der Herren Minister, wo wohl verabsäumt wurde, ihnen die eingegangene Post ordnungsgemäß vorzulegen: einschließlich der Einladungen nach Bad Pyrmont, die natürlich – wie hätte es auch anders sein können! – an die Chefs der Bundesressorts für Finanzen und für Wirtschaft hinausgegangen waren. Ebenso natürlich ist, daß in diesen Einladungen nicht als besonderer Punkt „Beschlußfassung über Diskontsenkung“ vermerkt war; desgleichen wäre völlig ungewöhnlich – es wäre auch ganz und gar unzweckmäßig, so zu verfahren, weil ja niemand vorher weiß, wie die Abstimmung über eine Diskontänderung im Zentralbankrat ausgeht. Aber als aufmerksame Leser der Monatsberichte der Bank deutscher Länder hätten die Herren Minister ja wohl vermuten können, daß es diesmal bei der Behandlung des routinemäßig stets auf der Tagesordnung stehenden Punktes, „Besprechung der währungs- und kreditpolitischen Lage“, zu dem Vorschlag kommen würde, über eine Diskontsenkung zu beschließen...

Ein zusätzliches Mißgeschick ist Prof. Erhard insofern passiert, als er sich (vermutlich ohne vorherige Fühlungnahme mit Frankfurt) unmittelbar vor dem Termin der Zentralbankrats-Sitzung in dem Sinne geäußert hatte, eine Diskontsenkung sei nicht jetzt, sondern erst gegen Jahresende zu erwarten. Verärgert über die mißlungene Prophezeiung, hat Prof. Erhard dann erklärt: Die Diskontsenkung sei verfehlt, weil verfrüht... womit er dann vollends in eine selbstgewählte Isolierung geraten ist. Denn überall sonst ist ja der Entschluß von Pyrmont begrüßt worden; er hätte wahrscheinlich auch nicht anders ausfallen können, wenn der Minister dort zugegen gewesen wäre. Oder hätte Prof. Erhard etwa ein Veto gegen diesen „übereilten“ Beschluß einlegen wollen? Das ist ja nun doch vollends unglaubhaft! E. T.