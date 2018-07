Inhalt Seite 1 — Sind unsere Bücher eine Messe wert? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein einziges Buch sah ich, das von vornherein als notwendiges Buch erscheint: Eugen Gottlob Winklers Gesamtwerk, das in einem kleinen Verlag, bei Günter Neske in Pfullingen, in diesem Herbst erscheinen wird. Winkler – man erinnert sich – ein junger, sensibler Romanist, Schüler Vosslers, 1912 in Zürich geboren, Winkler also nahm sich am 28. Oktober 1936 das Leben. Der 24jährige hatte bis dahin Gedichte, Erzählungen, Essays und Anekdoten geschrieben. Das meiste davon erschien 1937, von Freunden herausgegeben, bei Karl Rauch. Und siehe da, man hatte einen Dichter vor sich, einen großen vielleicht gar, die ja hierzulande bisweilen sehr früh sterben müssen. Das Werk geriet schnell in Vergessenheit, die knappe Auflage war bald vergriffen, wenige Liebhaber, stöberten in Antiquariaten verzweifelt nach den beiden Bänden. Der Verleger verspürte offenbar keine Lust mehr, seinen Dichter neu herauszubringen. – Da ging Neske ans Werk: ein junger ehrgeiziger Mann, dessen Verlag die deutsche Öffentlichkeit immerhin die Bekanntschaft mit den jüngsten Schriften Heideggers verdankt, der Beda Allemann, den in letzter Zeit viel diskutierten Schweizer Literaturhistoriker, verlegt.

Neske erwarb die Rechte und vor allem: er spürte einen Nachlaß auf, der in der jetzt neuen Ausgabe einen wesentlichen Teil ausmachen wird. Und da steht denn nun das Buch, inmitten von 50 000 anderen Anpreisungen, und man kann mit ruhigem Gewissen davor stehenbleiben und sagen: Gut, daß es da ist; es hätte schon längst da sein müssen.

Nun soll damit beileibe nicht gesagt werden, daß die Schriften Winklers unter den 14 000 Neuerscheinungen das einzig wirklich gute Buch seien. Damit diese Aussage überhaupt erst einmal in eine objektive Beziehung zu dem, was sonst erschien, gesetzt werden kann, ist es nötig, 7000 Bücher abzustreichen, weil es sich hier um Fachliteratur handelt. Übrigbleiben die anderen 7000, und die fallen allerdings auf das große Gebiet der Belletristik und der populären No-Fiktion-Literatur. Und unter diesen 7000 fiel im ersten Augenblick keines auf, das schon längst hätte da sein müssen. Gewiß werden sich unter diesen 7000 ein paar Hundert gute und vielleicht gar zwei oder drei Dutzend sehr gute befinden, aber das wird sich erst hinterher, nach der Lektüre herausstellen.

Eins allerdings deutete sich schon auf der Messe an (Irrtum vorbehalten): welche Bücher in diesem Jahr Bestseller werden könnten, welche deutschen Autoren auf dem „internationalen Buchmarkt“ in (er Saison 56/57 eine Rolle spielen werden. Weit in Führung liegen da wieder die Sachbücher, ein Gebiet, auf dem die deutsche Literatur ja seit Ceram und Paul Herrmann nicht nur den Anschluß in die Welt wiedergefunden hat, sondern mit füllrend geworden ist. Deswegen kann man den neuen Paul Herrmann „Zeigt mir Adams Testament“ eine Fortsetzung der Geschichte der großen Entleerungen – bei Hoffmann & Campe in Ham->urg) ebenso einen großen inländischen und auslänlischen Bucherfolg prophezeien wie Herbert Vendts bei Grote erschienenes neues No-Fiktion-Buch „Auf Noahs Spuren“, in dem die Entstehung der Tiere geschildert wird. – Wen wundert’s, daß Auch Ceram-Verleger Rowohlt auf diesem Gebiet mit zwei vielversprechenden neuen Titeln auf den Markt tritt: Rudolf Thiels „Und es ward Licht“ aus dem unsere Leser ja schon durch Vorabdrucke in der ZEIT einige Abschnitte kennen), wie auch Morus „Geschichte der Sexualität“, die ebenalls noch in diesem Herbst bei Rowohlt herauskommen soll. Für beide Bücher wurden auf der Frankfurter Messe ausländische Angebote gemacht, die den Verleger in Entzücken versetzten.

Ganz ohne Zweifel ein Bestseller – zumindest für den deutschen Markt – wird aber auch ein Buch werden, das in seinen Ansprüchen über die vorhin erwähnten noch hinausgeht: Robert Jungks „Heller als tausend Sonnen“ – Die Geschichte der Atomforscher (im Verlag Scherz & Goverts, Stuttgart). Denn in diesem Buch des Autors von „Die Zukunft hat schon begonnen“ wird es sich nicht um die zum zehnten oder zwanzigsten Mal erzählte Geschichte der Atomforschung handeln. Jungk geht es vielmehr um das menschliche Porträt der Forscher oder noch genauer: um die Gewissenskonflikte der Männer, die Heil und Unheil der Menschheit in ihren Händen halten.

Aus der reinen Belletristik kann man nur einem Buch die Chance geben in Auflagenhöhe und der Vielzahl ausländischer Übersetzungen, mit diesen Sachbüchern Schritt halten zu können. Dieses eine sind weder Thomas Manns letzte Essays (obwohl sie – die jetzt bei Fischer erscheinen – nach der Aussage von Kennern das Beste aus seiner Feder sein sollen), noch Rudolf Borchardts Erzählungen (die gerade als Band II der Gesamtausgabe beiKlett herauskommen), sondern ein unbekannter neuer deutscher Autor: Friedrich Ott, der im Langen-Müller Verlag einen Roman „Haie und kleine Fische“ schrieb. Der Verlag kündigt ihn als den „großen Marineroman des zweiten Weltkrieges“ an. Da über ihn auf dieser Seite noch ausführlich zu sprechen sein wird, wollen wir jetzt nicht darüber entscheiden, ob diese Ankündigung stimmt oder nicht. Eins aber ist sicher: nach Montserrats „Großem Atlantik“ und Wouks „Die Caine war ihr Schicksal“ ist dies der dritte große Seekriegsroman, der in der Welt Furore machen wird, vorzüglich, weil er mit verdichteter Härte den grausamsten Teil des Seekrieges, den deutschen U-Boot-Krieg, schildert.