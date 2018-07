Suez vor die UNO: Nach dem Umweg über zwei für alle Beteiligten unbefriedigende Konferenzen gelangte die Suezfrage nun doch vor die UNO; und zwar auf Antrag sowohl Englands und Frankreichs wie Ägyptens. England und Frankreich forderten den Sicherheitsrat auf, „die Lage zu untersuchen, die sich aus dem einseitigen Akt der ägyptischen Regierung ergeben hat, durch den das System der internationalen Verwaltung des Suezkanals beendet wurde.“ Nach Ägyptens Antrag soll dagegen beraten werden über „Aktionen gegen Ägypten durch einige Mächte, insbesondere Frankreich und Großbritannien, die eine Gefahr für den Weltfrieden und die Sicherheit darstellen und eine ernste Verletzung der Charta der Vereinten Nationen sind“. Beide Anträge gehen nicht nur von verschiedenen Voraussetzungen aus, sondern machen auch verschiedene Verfahrensweisen notwendig. Im ersten Fall handelt es sich um die Erörterung einer „Lage“, im zweiten um die Behandlung eines „Streitfalls“. Das Verfahren vor dem Sicherheitsrat ist in beiden Fällen verschieden. Bei einem Streitfall dürfen die Beteiligten, also England und Frankreich, nicht abstimmen, wohl aber bei einer „Lage“. Wenn es zu keiner Einigung kommt, behalten sich England und Frankreich die Anwendung von Gewalt vor, und Dulles erklärte, er glaube nicht, daß man „die Betroffenen bitten könne, auf die Dauer auf Gewaltanwendung zu verzichten“. Damit hat die Suezdebatte erneut einen Unterton bekommen, der wenig Gutes erhoffen läßt und das Schlimmste nicht ausschließt.

Chruschtschow bei Tito: Zu einem angeblich privaten Besuch traf Chruschtschow in Jugoslawien ein. Daß seine Begegnung mit Tito politische Gründe hat, kann als sicher gelten. Tito hat seinen alten Lieblingsplan einer Donau-Föderation unter jugoslawischer Führung nicht aufgegeben und sieht sich auf diesem Wege durch den von Moskau angeordneten „Entstalinisierungsstop“ behindert. Moskau möchte es offenbar bei der Entmachtung einiger allzu kompromittierter Stalinisten und Tito-Feinde bewenden lassen, ohne Tito freie Hand auf dem Balkan zu geben. Eine. Abgrenzung der Interessensphäre sowohl in geographischer wie in ideologischer Hinsicht dürfte das Hauptthema der Gespräche Tito-Chruschtschow gewesen sein.

Dehler und Adenauer: Die FDP zog sich ostentativ aus den „Versöhnungsgesprächen“ zwischen Dehler und Adenauer zurück. Damit sind diese Gespräche gescheitert. Zum Bruch kam es über die Frage, wer die Initiative“ ergriffen habe. Keine Partei wollte sich dem Vorwurf aussetzen, daß sie der anderen nachlaufe und ihr Angebote mache. Die FDP will bis zu den Wahlen 1957 in Opposition bleiben. Die Frage, wer nach 1957 in Bonn regieren wird, ist damit offener denn je.

Kürzere Arbeitszeit: Die Unternehmerverbände Ruhrbergbau und die Industriegewerkschaft Bergbau beschlossen, die Arbeitszeit unter Tage mit Wirkung vom 1. Oktober zu verkürzen. Es sollen monatlich zwei bezahlte zusätzliche Ruhetage gewährt werden. Die Bergleute folgen damit den Metallarbeitern, die ebenfalls ab 1. Oktober kürzer arbeiten werden. Endziel im Bergbau ist die 35-Stunden-Woche mit 7 1/2stündigen Schichten, das man 1959 zu erreichen hofft.

Grenzregelung: Bundeskanzler Adenauer wohnte in Brüssel der Unterzeichnung eines deutschbelgischen Grenzvertrages bei. Zwei Grenzdörfer, Losheim und Bildchen, die seit 1949 unter belgischer Verwaltung standen, kommen dadurch wieder zu Deutschland. Beide Staaten bezeichneten die Grenzregelung als endgültig. Deutsch-holländische Verhandlungen zum Abschluß eines ähnlichen Vertrages sollen dieser Tage in Den Haag beginnen. Sirius (27. 9. 56)