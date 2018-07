Am 7. Oktober begeht die Offenbacher Lederwarenfabrik Ludwig Krumm AG ihr lOOjähriges Geschäftsjubiläum. Dieses weit über Deutschland hinaus bekannte Familienunternehmen beschäftigt rd. 1100 Personen in der Produktion und 300 Personen in der Verwaltung und in den Filialen. 1928 erfolgte der Zusammenschluß mit der zur damaligen Zeit bedeutenden Offenbacher Lederwarenfabrik Gebr. Langhardt. Das Unternehmen basiert auf einem für die Branche verhältnismäßig seltenen sehrbreiten Produktionsprogramm, wobei etwa ein Drittel auf Ledertaschen entfällt. Der Exportanteil, der früher bis zu 90 v. H. des Umsatzes (insbesondere nach Großbritannien) ausmachte, hat jetzt wieder 20 v. H. des Umsatzes erreicht. Unter der von Heinrich Krumm in der dritten Familiengeneration aufgezogenen Verkaufsorganisation „Gold-Pfeil“ werden in verschiedenen Städten jetzt wieder sechs eigene Einzelhandelsgeschäfte, die in der Theodor Krumm GmbH, zusammengefaßt sind, betrieben. Neben Heinrich Krumm sind in der Geschäftsführung Prof. Leo Schumacher als formgebender Künstler für modische Lederwaren tätig und Karl Giebel in der Finanzverwaltung.

Aus dem im Geschäftsjahr 1955/56 (30. 6.) ausgewiesenen Gewinn von 1,9 (i. V 1,3) Mill. DM sollen wieder 6 v. H. Dividende bei Übernahme der Kapitalertragssteuer durch die Firma verteilt werden. Von dem verhältnismäßig kleinen Aktienkapital von 1,26 Mill. DM sind 44,1 v. H. im Besitz der Familien Anton und Heinrich Krumm, 5,6 v. H. bei Frau Schumacher, 23 v. H. bei der Simon Brauerei, Bitburg, und rd. 25 v. H. bei der Rhein-Main Bank AG. W.

Die Harburger Oelwerke Brinckman & Mergell, Hamburg-Harburg, bestehen jetzt 50 Jahre. Bereits 1896 hatten Max Brinckman, Arnold Mergell und Carl Klaue die Harburger Leinöl- und Firnisfabrik Brinckman & Co GmbH gegründet. Die heutigen Inhaber von HOBUM, darunter Max Brinckman, der sein 50jähriges Geschäftsjubiläum in der Firma feiert, sind stolz darauf, daß sie trotz vieler Schwierigkeiten das Werk im Familienbesitz halten konnten. Im Kriege wurde es zu 70 v. H. zerstört; heute zählt es zu den modernsten Unternehmen seiner Art in der Bundesrepublik.

Die Westf. Kupfer- und Messingwerke AG vorm Casp. Noell, Lüdenscheid, schüttet für 1955 wieder eine Dividende von 9 v. H. aus. Die Gesellschaft ist maßgeblich beteiligt an der Graetz KG und deren Vertriebsgesellschaft, der Petromax GmbH, sowie an der Aida Gesellschaft für Beleuchtung und Heizung GmbH.

Die Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG, Grevenbroich/Neuß, schlägt der HV vor, für das Geschäftsjahr 1955 eine auf 8 (6) Prozent Dividende auf unverändert 10 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Der Umsatz ist im Berichtsjahr erheblich gestiegen, allerdings sind die Auftragszugänge dem Wert nach zurückgegangen.