Er heißt Elvis Presley, ist 21 Jahre alt, ein Farmerssohn aus Missouri, und sein Jahreseinkommen beträgt derzeit drei Millionen Dollar. Er verdient diese Rekordsumme mit den Schillplatten seiner Liedervorträge vor den Fernsehkameras. Es ist dies aber eine sehr umstrittene Popularität, denn die Gegner seiner ungestümen und ungebärdigen Vortragsart sind – namentlich unter den Fernseh- und Rundfunkkritikern – so zahlreich, wie seine nicht minder ungestümen Verehrer, zu denen vor allem Amerikas Kinderscharen zählen. Es ist bereits ein Schlagwort für sein Singen geprägt worden: „Rock and Roll“. Er ist das Idol der undiszipliniertesten Jugend, da er abwechselnd wahre Vulkanausbrüche an Temperament von sich gibt und dann wieder ein flüsterndes und schmachtendes Pianissimo, bei dem ihm ein gewisser Charme nicht abzusprechen ist, zudem er ein hübscher, schlanker Junge ist, der „privat“ durchaus bescheiden, unaufdringlich und eher schüchtern wirkt. Wenn er singend stampft, Hüften schwingt und in unbeherrschte Tanzbewegungen ausbricht, scheint dies eher das seltsame Naturphänomen eines rast- und stillelosen Maschinenzeitalters.

Die Fernsehstudios lehnten ihn zuerst entschieden ab, dies, wie sie erklärten, aus Gründen des guten Geschmacks, kapitulierten aber allmählich vor dem „Volkswillen“. Heute ist sein schwerstes Problem, wie er in beweglichen Interviews vorgibt, den kindlichen Bewunderern zu entkommen, die sich einen Sport daraus gemacht haben, um die Kleider vom Leibe zu reißen, um Andenken ihrer Verehrung triumphal nach Hause tragen zu können. Er beteuert seine Unschuld an diesem Volksaufruhr, liebt die Farm seines Vaters und ist ein begeisterter Autofahrer und Baseballenthusiast. New Yorks angesehenste Musikkritiker bestaunen ihn, der „mit der Zunge singe“ und oft ganze Worte einfach unterschlage, was seine „hypnotische“ Kraft aber nicht beeinträchtige. Auch sie aber erklären ihn für einen vollkommen ehrlichen und natürlichen Zerstörer von Takt, Geschmack, Traditionsniveau und zarterer Abtönung der Gesangskunst. Als „nationale Figur“, die er unleugbar schon geworden ist, scheint er eher ein volkspsychologisches Rätsel zu sein. L. U.