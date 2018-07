Die Blüte der Technik zeitigt als Frucht den Kollektivismus. Auch noch so gute andere Absicht kann daran nichts ändern, denn dieser Vorgang beruht auf der unwidersprechlichen Logik der Tatsachen. Auch die Perfektionierung der Reisetechnik wirkt sich in diesem Sinne aus, und der Einzelreisende ist einer zunehmenden Entrechtung ausgeliefert.

Es fängt schon damit an, daß er nicht mehr völlig frei, nach Wunsch und Laune disponieren kann. Nicht einmal die Freiheit des kurzfristigen Entschlusses ist ihm mehr vergönnt: er muß sich vielmehr schon Monate im voraus auf ein genaues Programm festlegen – oder die Sache wird unter Garantie nicht klappen. Sollte er so altmodisch sein, für die ungebundene Wanderung zu schwärmen – etwa „quer durch die Alpen“ zu Fuß, jeden Abend woanders im Logis – dann würde er sich bald überzeugen müssen, daß das heute unmöglich geworden ist; er riskierte sonst, für die meisten Nächte kein Dach überm Kopf zu finden.

Wer auf die Eisenbahn angewiesen ist, kann manchmal erleben, daß er sich in überfüllte Abteile quetschen muß, während drei oder vier Waggons leer mitlaufen: reserviert für eine Reisegesellschaft. Das Kollektiv tyrannisiert sogar in Abwesenheit den Einzelreisenden. In jedem Falle aber, auch wenn es anwesend ist, genießt es alle Bequemlichkeiten und Vorteile, die dem Solisten (der doch im Gegensatz zum Kollektivreisenden für alles den vollen Preis bezahlt!) gleichzeitig genommen werden.

Das Reisekollektiv beherrscht allenthalben Land und Leute immer gewaltsamer. Viele Quartierswirte möchten sich nur mit Einzeltouristen oder alleinreisenden Familien einlassen, weil diese – im allgemeinen – sich disziplinierter benehmen und meistens länger bleiben. Aber sie werden mit allerlei Überredungskünsten trotzdem unter mehr oder weniger sanften moralischen Druck gesetzt, Verträge mit Reisegesellschaften einzugehen. Sie haben freilich dafür eine gewisse Sicherheit, ihre Zimmer immer belegt zu wissen (was die Verdienstspanne vielleicht einigermaßen ausgleicht), doch schwindet mit der Sicherheit gewöhnlich auch das individuelle Interesse. Und je mehr das Kollektivpublikum in einer Gegend überwiegt, desto mehr bereichert sich das Vegetationsbild der Landschaft durch Zigarettenschachteln, Papier und Eierschalen.

Das Verdrießlichste für den Einzelreisenden ist die mit Sicherheit sich an den großen Karawanenplätzen (aber leider auch schon an kleineren Orten) vollziehende Entkultivierung der Küche. Die Gastwirte – wenige haben noch den guten alten gastronomischen Künstlerstolz! – wissen ja, daß ihre Tische auf alle Fälle besetzt sein werden; überbesetzt sogar. Das Schlimmste aber: den englischen Reisegesellschaften beispielsweise schmeckt offensichtlich schlechthin alles, so fad und lieblos es auch zusammengekocht sein mag. Und so vermöchte auch der sprachunkundigste Gerngutesser mühelos festzustellen, wo die meisten großbritannischen Reisegesellschaften durchpassiert sind: nämlich da, wo heute am konsequentesten schlecht gekocht wird. Daß übrigens der Umgang mit Reisekollektiven auch die Bedienung nicht gerade bestrickender, gemacht hat, ist eine Tatsache.

Läßt sich an all dem etwas ändern? Wahrscheinlich nicht, da es sich ja um Gesetzmäßigkeiten handelt. Vielleicht wäre aber doch das eine oder andere zu mildern, wenn das Vorrecht der Mehrzahl trotz seiner demokratischen Legitimation nicht allzu brutal vertreten würde. – th