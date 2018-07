Der Tisch stand auf einem rotbraunen Perserteppich, barocke Nußbaumfüße von einer weißen Batistdecke überhangen, in der noch die Schrankfalten zu sehen waren. Vier tiefe und vier flache Teller, von Löffeln und Gabeln umlegt, geschliffene Gläser in Tulpenform. Marga sah die Couch voller Kissen, die Standuhr mit hin- und herschwingendem Sonnenperpendikel, den schrägen, blendenden Lichtbalken, der durch die offene Schiebetür eines helleren Zimmers fiel.

Herr Sutor drehte sich im tiefen Ledersessel und sah sie stehen. Er erhob sich, ging die wenigen Schritte zu ihr hin, gab ihr die Hand, und sie knickste dabei.

„Sie sind sicher die Studentin, die heute unser Gast ist?“ sagte Herr Sutor. – „Ja.“ – „Das ist schön. Hoffentlich gibt es auch was Gutes. – Aber, wo steckt denn meine Frau?“

„Sie hat mich in das Zimmer gebracht und hier –“ „Charlotte!“ rief Herr Sutor. „Charlotte! – Kommen Sie“, sagte er zu Marga, „setzen Sie sich ein wenig zu mir.“ Er berührte sie leicht am Ellbogen, ging in das helle Zimmer voraus, rückte den Sessel und blieb hinter ihr stehen, bis sie sich gesetzt hatte.

„Aber warum nehmt ihr da drüben Platz!“ rief Frau Sutor, als sie eintrat.

„Wenn du dich nicht um unseren Gast kümmerst, ihn einfach ins Zimmer stellst und verschwindest –“

„Verschwindest – ich hab zu tun. Berta ist noch nicht so perfekt, daß ich sie allein fassen kann. Und schließlich gibt es Fodue.“