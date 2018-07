D. A., Hamburg

Am 21. Juni berichtete die ZEIT an dieser Stelle über ein Eisenbahnunglück im Hamburger Hafen. Eine Lokomotive entgleiste und wäre um ein Haar ins Wasser gestürzt, weil ein altersschwacher und bombenbeschädigter Pfeiler der Billhorner Kanalbrücke unter der Last ihrer 160 Tonnen plötzlich nachgab. Kurz zuvor hätte der Skandinavien-Expreß die gleiche Brücke passiert.

Wir fragten damals: „Wie ist es möglich, daß eine Eisenbahnbrücke zerbrach, die fast jede Woche von den Experten der Bahn untersucht wurde?“ Die gleiche Frage hat auch der Staatsanwalt gestellt, dem es darauf ankam, festzustellen, ob hier der Tatbestand einer „fahrlässigen Transportgefährdung“ (§ 316 StGB) vorlag. Der technische Experte der Hamburger Polizei, Kriminal-Hauptkommissar Hoyer, stellte im Auftrage der Staatsanwaltschaft an der Schadensstelle Ermittlungen an. Da ein Verschulden irgendeines Beamten der Bundesbahn nicht festgestellt wurde, hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt, ohne Anklage zu erheben. Offen bleibt die Frage, was kann und was muß geschehen, damit ähnliche oder weit schlimmere Unfälle infolge schadhafter Brückenpfeiler auf den Strecken der Bundesbahn nicht wieder vorkommen?

Die Bundesbahn meinte zunächst, es könne gar nichts geschehen, solange den Pfeilern von außen nichts anzusehen sei, da man ja „nicht drin säße“. Sie hat aber, von dieser Argumentation offenbar selbst nicht überzeugt, sachverständigen Rat angefordert, der inzwischen in Form eines von Oberbaurat i. R. Dipl.-Ing. Johannes Greiner verfaßten Gutachtens vorliegt.

„Die Mauerarbeit und der Mörtel“, so heißt es in dem Gutachten, „waren einwandfrei, ebenso die gesamte Verblendung. Für den belasteten Kern sind bis auf wenige hartgebrannte Steine rote Hintermauersteine verwendet worden, welche sich fast ohne Widerstand in dünne, waagerechte Schichten zerlegen lassen. Die etwa gleichlaufend mit den Breitseiten des Pfeilers verlaufenden senkrechten Risse, welche äußerlich nicht zu erkennen sind, gehen zum Teil bis auf den Betonsockel herunter. Sie zerlegen den Pfeiler in einzelne Scheiben, welche für sich sehr wenig tragfähig sind.“

Mit anderen Worten: der Pfeiler der Unglücksbrücke im Hamburger Hafen war kein Pfeiler, sondern eine Art Brei, der mehr oder minder durch die Verblendung zusammengehalten wurde. Die Bundesbahn wußte das, aber sie hat ihre Richtlinien. An diesen Richtlinien muß sie festhalten, weil sie zuwenig Geld hat, um kriegsbedingte Gefahren vorsorglich zu beseitigen.

Die Billhorner Kanalbrücke und andere Brücken, von denen man es heute noch nicht weiß, sind sorgsam gepflegte Ruinen, über die nun wieder die Züge fahren. Wie sieht es in ihnen aus? Wie sieht es überhaupt in allen ähnlichen Pfeilern aus, deren es unzählige im Bundesgebiet gibt? Die Bundesbahntechniker „sitzen nicht drin“ und wissen es nicht. Der Gutachter Greiner hat der Bundesbahn einen Weg gezeigt, wie man doch in die Pfeiler hineinsehen kann. Er schlägt vor, einen Kernbohrer, wie er bei Ölbohrungen benutzt wird, zu verwenden. Eine damit „ausgesägte Stange“ Gestein wird von Wissenschaftlern untersucht.

Nach Angaben ihrer Finanzexperten benötigt die Bundesbahn zur Beseitigung unmittelbarer Kriegsschäden jetzt noch einen Betrag von 980 Millionen Mark. Um sie aber auf den Stand zu bringen, der auf Grund der allgemeinen Entwicklung nötig wäre, müßten weitere 7,9 Milliarden Mark investiert werden. Diese Zahlen, verglichen mit den Einnahmen der Bundesbahn, lassen deutlich erkennen, daß sie es aus eigenen Mitteln niemals schaffen kann. Wenn der Verkehrsminister, der es fertiggebracht hat, unlösbare Differenzen zwischen Schiene und Straße zu schaffen, weiß, daß das wichtige Verkehrssystem der Bundesrepublik an einigen Stellen krank und nicht mehr sicher ist, muß man erwarten, daß er seine Person und seinen Ministerstuhl in die Waagschale wirft. Der Anspruch auf Sicherheit war bisher im Personenverkehr der größte und auch werbetechnisch geschickt ausgenutzte Vorzug der Schiene gegenüber der Straße. Wenn der verlorengeht – was bleibt?