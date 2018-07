St. v. S., London, im Oktober

Es ist kein Geheimnis, daß die Wirtschaft Großbritanniens auf den Export angewiesen und die Kraftfahrzeugindustrie eine der Säulen des englischen Außenhandels ist. Die in London abgehaltene 18. Commercial Motor Show, das ist die sich in zweijährigem Turnus wiederholende Schau der Nutzfahrzeuge, trug daher mehr als deutlich den Stempel der Exportwerbung ...

Das laufende Jahr scheint für die britische Industrie in dieser Hinsicht zu einem Rekordabschnitt zu werden. Die Produktion, die in den ersten acht Monaten d. J. 210 590 Einheiten (Lieferwagen, Lkw., Spezialfahrzeuge, Straßenzugmaschinen und Omnibusse) umfaßte, wird möglicherweise die vorjährige Rekordziffer von 340 824 Fahrzeugen nicht erreichen, aber der Export, der im abgelaufenen Jahr 157 970 Einheiten umfaßte, hat schon vom Januar bis August in der Zahl der Einheiten leicht, im Wert jedoch erheblich den Vorjahresanteil für diesen Zeitraum überstiegen. Diese Exportsteigerung ist insofern besonders bedeutungsvoll, weil gerade die Länder des Commonwealth weniger als im Vorjahr abnahmen, und das bedeutet, daß mehr offene Märkte erschlossen wurden.

Die diesjährige Nutzfahrzeugschau zeigte, daß die Briten fest entschlossen sind, ihre führende Rolle im Außenhandel mit Nutzfahrzeugen um jeden Preis zu erhalten. Man kann die diesjährige Show als die technisch bemerkenswerteste seit Kriegsende bezeichnen, die mehr konstruktive Fortschritte aufzuweisen hatte als ihre Nachkriegsvorgängerinnen zusammengenommen.

Will man ganz kurz die neu eingeschlagenen oder am folgerichtigsten verfolgten Wege der englischen Konstrukteure darlegen, so muß folgendes festgestellt werden: Die britische Industrie hat sich mit großem Eifer der bisher vernachlässigten Kleinlaster angenommen, in deren Bereich (bis 3/4 t Nutzlast) der Dieselmotor vordringt. Zum Erreichen eines hohen zulässigen Gesamtgewichts bei verhältnismäßig niedriger Achslast wird der Mehrachser (Sechs- oder sogar Achtradwagen) mehr denn je gepflegt, wobei mehrfach auch Dreiachser mit nur einer angetriebenen Hinterachse (aber vier vorderen Lenkrädern) zu finden sind. Es wird größter Wert auf Fahr- und Bedienungskomfort gelegt, um des körperlich stark beanspruchten Lkw- oder Busfahrer zu entlasten. Kupplungsfreies Schalten des Getriebes bis zu automatischem Gangwechsel, hydraulische Lenkhilfe bei schweren Wagen, verstärkte Anwendung (besonders bei Exporttypen) der Druckluft- und auch der Motorbremse sowie in jeder Richtung verstellbare Fahrersitze sind die Mittel dazu.

Ganz besonders offenbart sich aber der fortschrittliche Geist im Omnibusbau, wobei man allerdings verstehen muß, daß in Großbritannien der Doppeldecker eine bevorzugte Stellung (auch im Überland-Linienverkehr) einnimmt. Selbsttragende Aufbauten, Einzelfederung der Vorderräder, neuartige Fernschaltgetriebe, Unterflur- und Heckmotoren sind die Kennzeichen der neuen Typen.

Eines muß festgestellt werden: Die übrigen Exportländer, besonders die Industrien des Kontinents, werden sehr wach sein müssen, um den Briten auf fremden Märkten entgegentreten zu können. Aus diesem Grunde muß man erfreut feststellen, daß unter den ganz wenigen ausländischen Ausstellern sich aus der Bundesrepublik Magirus-Deutz und VW eingefunden hatten.