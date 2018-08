er.,Bremen

Die Weltpolitik hat ihr Auge auf Ägypten geworfen. Kein Wunder, daß auch die Bremer Schulverwaltung an diesem Land interessiert ist. So steht denn in der neuesten Ausgabe des „Bremer Schulblattes“, Verkündigungsorgan des Senators für das Bildungswesen, unter M 21/56 zu lesen, das ägyptische Generalkonsulat in Frankfurt am Main sei gern bereit, an die Schulen eine Reihe von Filmen kostenlos zu verleihen. Folgt die Liste der Filme, eingeleitet mit den „Zielen der ägyptischen Revolution“. Als Nummer vier steht jedoch ein Titel, der bei einem Schulfilm, gelinde gesagt, überrascht: „Israels Ungerechtigkeit.“