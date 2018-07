Die westdeutsche Zigarrenindustrie hat jetzt; offensichtlich die ersten Schritte unternommen, um sich von der Schattenseite der Konjunktur zu lösen: der Bundesverband der Zigarrenhersteller berichtet über eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung des Zigarrenabsatzes innerhalb der ersten sechs Monate d. J. in der Bundesrepublik und auch in Westberlin. Nicht nur die Stückzahl der abgesetzten Zigarren, Zigarillos und Stumpen hat spürbar angezogen, auch der Kleinverkaufswert ist erheblich gestiegen.

Im ersten Halbjahr 1956 belief sich die Stückzahl der versteuerten Zigarren auf rund 2,167 Mrd. Da in der Vergleichszeit des Vorjahres nur 2,069 Mrd. Stück zur Versteuerung und damit zum Verbrauch gelangt waren, wurde mit der Steigerung um 97,7 Mill. Stück eine Absatzerhöhung um immerhin 4,7 v. H. erreicht.

Noch günstiger entwickelte sich in der Berichtszeit aber der Kleinverkaufswert, was zweifellos ein Ausdruck der ansteigenden Aufwendungen für die Lebenshaltung und auch für die höheren Ansprüche seitens der Zigarrenraucher ist. Wurden im 1. Halbjahr 1955 für die abgesetzten Zigarren nur 380,6 Mill. DM erlöst, so war in der Vergleichszeit dieses Jahres der Kleinverkaufswert des um 4,7 v. H. gestiegenen Zigarrenabsatzes auf 404,5 Mill. DM und damit um 6,3 v. H. angewachsen. Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß der durchschnittliche Kleinverkaufswert jeder gerauchten Zigarre – ganz gleich, ob Kopfzigarre, Zigarillo oder Stumpen – von 18,39 Pfg. im Vorjahr auf 18,67 Pfg. im ersten Halbjahr 1956 gestiegen ist. Es werden also in Deutschland jetzt nicht nur mehr, sondern bereits auch bessere Zigarren geraucht. We.

Die Bausparkasse der deutschen Volksbanken AG in Schwäbisch-Hall blickt auf ihr 25jähriges Bestehen zurück. Der Vertragsbestand umfaßt insgesamt 130 097 Verträge mit einer Bausparsumme von 2,1 Mrd. DM – das ist ein Fünftel des Bestandes aller 17 privaten deutschen Bausparkassen.