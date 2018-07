Inhalt Seite 1 — Konservative und Liberale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir haben den 2. Vorsitzenden der Deutschen Partei, Bundesminister von Merkatz, gebeten, die Gedanken zu erläutern, die zu einer Fusion der christlich-konservativen DP mit der liberalen und ihrem Ursprung nach antiklerikalen FVP geführt haben. Für den Außenstehenden scheint es zunächst überraschend, daß sich die Hauptgegner der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Konservative und Liberale, in der Mitte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Aktionsgemeinschaft verbinden. Hat sich die politische Realität in Deutschland tatsächlich so verändert, daß ein konservativer niedersächsischer Bauer und ein liberaler Hamburger Kaufmann am gleichen Strang ziehen? Oder ist diese Fusion nur auf wahltechnische Überlegungen zurückzuführen?, lautete unsere Frage.

Mit der Bildung einer Arbeits- und Aktionsgemeinschaft der Bundestagsfraktion der Deutschen Partei und der Freien Volkspartei soll und wird ein Zuwachs an parlamentarischer Stoßkraft gewonnen werden. Das dürfte ohne weiteres einleuchten. Aber beide Parteien streben mehr an, als nur eine Konzentration der Kräfte im Bundestag, so bedeutsam diese für die parlamentarische Arbeit auch sein mag. Sie wollen, wie sie übereinstimmend vor der Öffentlichkeit erklärt haben, der seit 1949 erfolgreich geführten Politik neue Impulse geben.

Kein geringer Anspruch, zumal in einer Periode, in der der koexistentialistische oder konformistische Tauwind (wie immer man es nennen will) auch über die Gefilde der Innenpolitik streicht und hier die Konturen allmählich verfließen läßt. Er konnte überhaupt nur mit innerem Recht erhoben werden, weil beide Parteien, die DP wie die FVP, davon überzeugt sind, daß ihre gemeinsame Plattform ein solideres Fundament hat, als den Pragmatismus tagespolitischer oder wahlpolitischer Überlegungen.

Dennoch könnte die Frage naheliegen, ob die konservative DP und die liberale FVP wirklich ein gutes Gespann abgäben, da sie doch durchaus: unterschiedliche Prinzipien verträten. Diese Frage entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, mindestens soweit sie von jenen skeptischen Geistern gestellt wird, die selber das „Weltanschauliche“ längst zu den Akten gelegt haben.

Nun, wir gehören nicht zu diesen Skeptikern. Wir glauben nicht, daß Politik ungestraft auf leitende Ideen verzichten könne, und wir wollen deshalb auch nicht an den unterschiedlichen Ursprüngen der konservativen wie der liberalen Idee vorbeisehen. Diese Ursprünge aber weisen bei der einen zum Teil bis in das theokratische hohe Mittelalter, bei der anderen mindestens bis in das 18. Jahrhundert zurück. Ihre im eigentlichen Sinne politische Ausformung erfolgte jedoch erst im vorigen Jahrhundert – sogar die Begriffe konservativ und liberal sind nicht älter –, und diese zeitbedingte Prägung darf nicht übersehen werden.

Das achtzehnte war das Jahrhundert des Übergangs: Die Nachhuten der Aufklärung im Kampfe mit der Romantik, dann die breite Strömung des Positivismus, auf ihrem Rücken der Siegeszug der Naturwissenschaften und der Technik. Dies alles durchtränkt von dem Glauben an die Vernunft als den Quell jeglicher Erkenntnis und Wahrheit und als den Motor ständigen Fortschritts. Auf sozialem Gebiet der Aufstieg des selbstbewußt gewordenen Bürgertums und das Aufkommen des „vierten Standes“. Gleichlaufend damit die ständige Schmälerung der agrarischen und das rapide Wachstum der industriellen Basis, die verführerischen Ideen des Manchestertums, des laisser faire. Und als politischer Reflex dann das Einströmen demokratischer und liberaler Ideen vom Westen her – die Revolution von 1848.

Das auf dem Prinzip der Volkssouveränität begründete parlamentarische System vermag sich zwar noch nicht voll durchzusetzen, weitet aber seine Positionen unaufhaltsam aus. Der Legitimismus, die Auffassung, daß das Königtum auf eigenem Recht und nicht auf der Volkssouveränität beruhe, sieht sich in die Defensive gedrängt; zu seiner Verteidigung formieren sich die zunächst noch losen Gruppen der Konservativen.