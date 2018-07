Die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, stellte im Geschäftsjahr 1955/56 (31. März) Mittel für 2 866 Kredite im Betrag von rund 217,1 Mill. DM bereit, so daß damit der Gesamtbetrag seit Bestehen der Bank mit 1 131,5 Mill. DM (8 616 Kredite) eine Milliarde überschritten hat. Im Vorstandsbericht wird betont, daß die Nachfrage nach langfristigen Krediten angesichts des unvermindert lebhaften Investitionsbedarfs auch im vergangenen Geschäftsjahr keine Abschwächung erfahren hat. Der Bank war es aber nicht möglich, trotz Steigerung der Kreditbewilligungen allen an sie herangetragenen Kreditwünschen im vollen Umfange zu entsprechen. Die Kreditgewährung aus eigenen Anleihemitteln trat im Berichtsjahr verstärkt in den Vordergrund – hieraus wurden 2406 Kredite mit 147,5 Mill. DM bewilligt. Dem größeren Umfang an Kapitalmarktmitteln stand jedoch die weiter rückläufige Entwicklung der aus dem ERP-Vermögen und sonstigen öffentlichen Finanzierungsquellen von Bund und Ländern verfügbaren Mittel gegenüber.

Im Berichtsjahr wurde die 6 1/2prozentige Anleihe von 1955 mit einem Nominalbetrag von rund 163 Mill. DM aufgelegt, aus der bis Jahresende rund 141 Mill. DM Kredite bewilligt wurden. Der Rest wurde Im laufenden Geschäftsjahr ausgeliehen. Ferner stand der Bank neben verschiedenen Wirtschaftsförderungs- und Produktivitätsprogrammen ein kleinerer Globalkredit zur Befriedigung des Kreditbedarfs hochwassergeschädigter Betriebein Bayern zur Verfügung.

Auf die beiden unteren Kreditgrößengruppen (bis 35 000 DM und 35 000 bis 100 000 DM) entfallen per Ende des Geschäftsjahres 36 bzw. 43 v. H. und auf die Größengruppe 100 000 bis 500 000 DM rund 18 v. H. der gesamten Stückzahl. Als kleine und mittlere Kredite bis zu 500 000 DM wurden 96,3 v. H. der Gesamtstückzahl und 64,8 v. H. des Gesamtbetrages ausgelegt. 23 v. H. der bewilligten Kredite gleich 21 v. H. der verfügbaren Kreditsumme flössen in Sanierungs-, Grenzland- und Zonenrandgebiete. Bei den Kreditnehmern ergab sich insofern eine Verschiebung, als der Gesamtzugang für die Grundstoff- und zum Teil für die Investitionsgüterindustrie sich verlangsamte, während die Kreditgewährung besonders an das Handwerk und den Handel, aber auch an die Verbrauchsgüterindustrie, die Verkehrsbetriebe und an sonstige Gewerbezweige zunahm Es ist ein Reingewinn von 2,94 (2,10) Mill. DM ausgewiesen, der sich um den Vortrag auf 2,96 (2,18) erhöht. Der HV am 11. Oktober wird wieder 6 v. H. Dividende auf die A-Aktien von jetzt 30,00 (18.00) und satzungsgemäß 3 v. H. auf die B-Aktien von 36,00 vorgeschlagen. V. D.