Inhalt Seite 1 — Mülheimer Berg: Unerfreuliches Begräbnis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine der dramatischsten und spannungsreichsten Hauptversammlungen der Nachkriegszeit hat den wenig erfreulichen Rahmen beim Begräbnis des einst mit der Familie Stinnes so eng verbundenen Mülheimer Bergwerks-Vereins und der Diergardt-Mevissen Bergbau AG abgegeben. Die Verwaltung bemühte sich krampfhaft, eines der bekanntesten Unternehmen der Ruhr ins Grab zu stoßen, ehe es gestorben war. Doch die aussichtslose Abstimmungsminorität einer relativ starken Minderheitsgrupoe gestattete der Majorität mehrmals, sich über die Usancen und die Fairneß, wie sie bei Hauptversammlungen, wenn auch nicht immer gerade vorbildlich, so doch in den meisten Fällen geübt werden, hinwegzusetzen.

Jedenfalls wird auf die durch den amerikanischen Großaktionär erzwungene Umwandlung des Mülheimer Bergwerks-Vereins und der Diergardt-Mevissen auf die Mathias Stinnes AG ein Rattenschwanz von Prozessen folgen, falls die Ankündigungen der Opposition realisiert werden. Zwar ist grundsätzlich niemand gegen die Konzernierung dieser drei Zechen-Unternehmen auf ein einheitliches starkes Gebilde, aber die deutschen Aktionäre haben sich u. E. mit Recht gegen die Umwandlungsvorschläge gewandt, die einen Umtausch ihrer vollwertigen Aktien in stimmrechtslose Vorzugsaktien der Mathias Stinnes AG, also ihre Entmachtung in der HV, bzw. ein Barabfindungsangebot, von etwa der Hälfte des tatsächlichen Wertes der Aktie, vorsehen. Im übrigen mußte es einen schlechten Eindruck hinterlassen, daß sich die Verwaltung mit allen Mitteln dagegen sträubte, das Barabfindungsangebot durch eine neutrale Spruchstelle festsetzen zu lassen.

Auch ein entsprechender Kompromißvorschlag der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz scheiterte an der Hartnäckigkeit der Verwaltung, so daß nunmehr im Interesse des deutschen Aktienwesens und zum Schutz deutscher Aktionäre der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen eingreifen und von seiner gesetzlichen Verpflichtung Gebrauch machen müßte. Erfolgt dies nicht, dann wird die Masse der deutschen Aktionäre schockiert und das Vertrauen in den guten Willen des Gesetzgebers und seiner Pflicht der Schutzgewährung gegen einseitige Ausnutzung von Machtstellungen erschüttert. Wir werden den Willen zur Fairneß des Wirtschaftsministeriums von Nordrhein-Westfalen an dieser Frage messen können. Es ist bedauerlich, daß von dieser Behörde niemand als Gast dem HV-Verlauf gefolgt ist.

Die beschwörende Formulierung des AR-Vorsitzers, die Umwandlungsmodalitäten wären „in ehrlicher Naivität“ gemacht worden, können wir nicht abnehmen. Es ist sicherlich keine ehrliche Naivität, wenn man die Abfindung am Tage des niedrigsten Börsenkurses auf 120 v. H. festsetzt, obwohl das Gesetz ganz klar solche Bemesssungsgrundlage ablehnt und über die Errechnung der angemessenen Barabfindung (sie liegt für Mülheim etwa bei 2100 bis 2400 DM und bei Diergardt bei etwa 1750 bis 2000 DM) Richtlinien gegeben hat.

Die von den Aktionären geführte Opposition war qualitativ und in der Sachlichkeit dem Dargebotenen aus Aufsichtsratskreisen überlegen, besonders was die Ausführungen des Aktionärs Wilhelm Engler angeht. Er verhinderte den wiederholten Versuch der Verwaltung, die HV zu schließen, und zwang den Notar unter Androhung einersofortigen Dienstaufsichtsbeschwerde beim Justizminister, das ausdrückliche Mißtrauen und die Oppositionsanträge ins Protokoll aufzunehmen und nicht nur „einseitig die Wünsche der Verwaltung zu protokollieren“. Auch über diese Dinge kann der Landeswirtschaftsminister bei der Beurteilung der Gesamtsituation nicht hinweggehen. Und wenn die Verwaltung pathetisch zum Abschluß erklärte, daß das Abstimmungsergebnis die Richtigkeit der Verwaltungsmaßnahmen bestätigt hätte, so müssen wir genau das Gegenteil feststellen. Von dem AK des Mülheimer Bergwerks-Vereins von 28,7 Mill. DM waren 27,776 Mill. DM anwesend, davon 26,74 Mill. DM durch den US-Großaktionär auf dem Umweg über die Mathias Stinnes AG. Diese 26,74 Mill. DM müssen naturgemäß bei der Beurteilung der Abstimmung außer acht gelassen werden, denn sie sind ja mit den Vorschlägen der Verwaltung identisch. Von den rund 1 Millionen DM freien Aktionären, worunter sich noch ein Teil Aktien von Mitgliedern der Verwaltung befindet, versagten 653 000 DM oder mehr als 65 v. H. ihre Zustimmung (190 Enthaltungen, 463 Nein-Stimmen); 245 Stimmen oder 245 000 DM gaben Protest zu Protokoll.

Dazu erklärte auf der am folgenden Tage stattfindenden HV der Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes AG das AR-Mitglied Ewald Leveloh (Essen): Die Opposition sei nur gering an Zahl gewesen, und die HV bei Mülheimer Bergwerks-Verein hätte „nur kleinliche Gedanken über die Höhe des Barabfindungsangebotes“ zum Ausdruck gebracht; die Opposition hätte den großen Gedanken der neuen Gründung überhaupt nicht erfaßt.

Diese Äußerungen sind typisch für eine aktionärsfeindliche Haltung. Genau umgekehrt wäre der Vorwurf berechtigt gewesen. Es wurde keine Erklärung darüber abgegeben, warum der Großaktionär die deutschen Aktionäre mit stimmrechtslosen Aktien abspeisen, also seine eigene HV-Alleinherrschaft begründen will, warum er in kleinlichster Weise den niedrigsten Börsenkurs als Barabfindungsangebot machte und sich zugleich in großzügiger Weise über mehrere gesetzliche Bestimmungen und über die eigenen Satzungen hinwegsetzte. Die Handhabung der HV – und diese Kritik muß sich die Verwaltung gefallen lassen – brachte eine gröbliche Verletzung des Paktes, der zwischen Aktionären und einer Verwaltung geschlossen ist. Die Behandlung, die hier dem freien Aktionär zuteil wurde, gehört in das traurigste Kapitel der deutschen Aktiengeschichte. Die für den allgemeinen Kapitalmarkt nicht geringe Gefahr, die aus solcher HV-Abwicklung erwachsen kann, ist u. E. nur zu bannen, wenn seitens des Wirtschaftsministeriums den Aktionären Schutz gegeben wird und der Ausverkauf der Aktien nur zu einem Preise erfolgt, der dem Vermögenswert entspricht. Die Wirtschaftspublizistik kann nur bedauernd auf eine solche Fehlentwicklung hinweisen und durch deren Darlegung die Lust zur Wiederholung bannen. W.-O. Reichelt