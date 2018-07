Von Wolfgang Krüger

Probleme der Einkommensbildung und Einkommensverteilung waren Themen einer mehrtägigen wirtschaftswissenschaftlichen Tagung, die der Verein für Sozialpolitik, jetzt umbenannt in: Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Verein für Socialpolitik gegr. 1872), in der vergangenen Woche in Köln durchführte. Was in dieser Woche, in der der Deutsche Gewerkschaftsbund in Hamburg seinen vierten Bundeskongreß abhält, Gegenstand wirtschafts- und sozialpolitischer Forderungen sein wird, wurde wenige Tage vorher auf einem Kongreß nationalökonomischer Gelehrsamkeit auf die Möglichkeiten ihrer Verwirklichung untersucht.

Nicht alles, was dort im Kölner Gürzenich geboten wurde, war Brot und Wein, jedenfalls für denjenigen nicht, der als nichtprofessoraler Zuhörer nach Köln gekommen war, um Antwort auf konkrete Fragen zu erhalten. Diese wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft, in deren Mitgliederliste heute wohl nur noch wenige der in der Bundesrepublik theoretisch und praktisch wirkenden Nationalökonomen fehlen dürften, ist sich ihrer großen Tradition bewußt. Ihr erster Präsident war Gustav Schmoller. Sie „verkauft“ auch heute noch ihre Weisheit teuer. Dennoch brachte auch diese Tagung, die 36. seit Bestehen der Gesellschaft, über die theoretisch interessanten Aspekte hinaus einen Kranz greifbarer Resultate, die recht unmittelbar in die Tagesdiskussion um eines der drängendsten Probleme unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung eingreifen.

Nur einiges sei hier angedeutet. Die „Anlagebände“ zu den Referaten, mit ihren komplizierten Berechnungen in den Sphären der höheren Mathematik, und nicht zuletzt die Referate selbst, mit denen dem unvorbereiteten Zuhörer nicht wenig zugemutet wurde, bedürfen der Sichtung in ruhiger Stunde. Zwei Bemerkungen seien gemacht. Die eine betrifft die mehr praktische Frage, was denn, wenn eine Änderung der Einkommensverteilung in Richtung auf einen vergrößerten Anteil der Masseneinkommen am Sozialprodukt als wünschenswert unterstellt wird, getan werden kann, um dieses Ziel innerhalb der gegebenen Wirtschaftsordnung zu erreichen. Nach dem, was man in Köln vom Katheder der reinen Lehre hörte, könnte man sagen: eine ganze Menge, aber wir werden uns bei unseren wirtschaftspolitischen Maßnahmen neue Methoden einfallen lassen müssen.

Die Einkommensverteilung, die sich am Markt bildet, schwankt, seit wir sie statistisch verfolgen können, in allen entwickelten Ländern innerhalb einer gewissen „Bandbreite“, ohne einen erkennbaren Trend aufzuweisen. Die Theorie, die in Köln von Prof. Dr. W. Krelle (Bestimmungsgründe der Einkommensverteilung in der modernen Wirtschaft) vorgetragen wurde, besagt denn auch, daß infolge bestehender „Gesetzmäßigkeiten“ der die Einkommensbildung bestimmenden Faktoren das gar nicht anders sein kann. Auch der Erfolg der staatlichen Bemühungen, nachträglich, über abnorme Gewinnbesteuerung und Steuerprogressionen, Einkommen von den Besitzenden auf die nichtbesitzenden Schichten der Bevölkerung umzulagern, stehen, wie man den Ausführungen von Prof. Dr. H. Jecht (Staatliche Wirtschaftpolitik und Einkommensverteilung) entnehmen konnte, in keinem Verhältnis zu dem angestrebten Ziel, das durch die Höhe der Steuerbelastungen bei den hohen Einkommen in etwa angedeutet wird. Nicht nur die indirekten, sondern auch ein großer Teil der direkten Steuern werden überwälzt. Das Schwergewicht der Redistribution liegt heute innerhalb der breiten Schicht der unselbständig Erwerbstätig gen selbst, und zwar derart, daß die Kosten der Versorgung der Kranken, Invaliden, Alten und Einkommensschwachen von den in Arbeit und besserem Verdienst stehenden Angehörigen der gleichen sozialen Schicht aufgebracht werden.

Diese beiden Referate zeigten zwar, daß sowohl bei der sich unmittelbar im Produktionsprozeß vollziehenden Einkommensbildung wie auch bei den nachträglichen Umverteilungsmanipulationen des Staates über den Steuermechanismus ein gewisser Spielraum für eine aktive Einkommenspolitik gegeben ist. Sie zeigten aber auch, und das schien uns das wichtigere Ergebnis dieser Ausführungen zu sein, daß diesem Bemühen Grenzen gesetzt sind – es sei denn, daß es gelingt, „die steigenden Realeinkommen der breiten Bevölkerungsschichten in stärkerem Maße, als dies bisher der Fall war, auf freiwilliger Grundlage an der Aufbringung der Investitionen und damit an der Vermögensbildung zu beteiligen“ (Jecht). Alle Versuche, zu einer auch in den Spitzen ausgeglicheneren Einkommensverteilung zu gelangen, finden verhältnismäßig frühzeitig ein Stopp in der Tatsache, daß im Interesse des wirtschaftlichen Wachstums investiert werden muß und daß diese Investitionen letzten Endes nur über echte Sparleistungen und d. h. Konsumverzichte finanziert werden können. „Ein Ausweg aus dieser Situation wären Formen von Lohnerhöhungen, bei denen ein Teil des zusätzlichen Einkommens für die Investition gesperrt bleibt“ (Krelle). Beide Referenten kamen von verschiedenen Seiten her im Grunde zu dem gleichen Resultat. Es scheint uns sehr aufschlußreich zu sein, daß eine Forderung, die bisher mehr oder weniger die Domäne der Sozialpolitik war, insbesondere der christlich orientierten Soziallehre, nunmehr auch von der Nationalökonomie im engeren Sinne in ihre Oberlegungen einbezogen wird.

Auch das andere, was wir hier vermerken wollen, betrifft das Problem der „Grenze“ und der Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind – nämlich der Grenze, die der Nationalökonomie selbst als Wissenschaft in ihrem Drang nach exakter Erkenntnis gesetzt sind. Die Kölner Tagung wurde eingeleitet mit dem Grundsatzreferat von Prof. Dr. E. v. Beckerath (Politik und Wirtschaft: ist rationale Wirtschaftspolitik möglich). Professor v. Beckerath äußerte sich recht optimistisch zu dieser Frage – wenn nur der Einfluß der Interessentengruppen ausgeschaltet werden könnte, und wenn nur der „Unabhängigkeit und Objektivität des Gelehrten“ auch institutionell die Chance gegeben wird, die öffentliche Meinung unter Einsatz der von Max Weber geforderten „intellektuellen Rechtschaffenheit“ mit rationalen Argumenten zu durchdringen.

Wir glauben, daß die beiden Referate seiner Kollegen Prof. Dr. H. Peter (Formen der Einkommensbildung und Einkommensverteilung) und Prof. Dr. H. Kolms (Der Einfluß der nichtstaatlichen Instanzen auf die Einkommensverteilung) doch allen Anlaß dazu gaben, skeptisch in dieser Hinsicht zu sein. Je mehr sich die moderne Volkswirtschaftslehre von dem abstrakten Modelldenken der klassischen Nationalökonomie entfernt, je wirklichkeitsnaher sie wird und je mehr sie auch die den Wirtschaftsablauf bestimmenden außerökonomischen Kräfte in ihr Kalkül einbezieht, um so schwerer muß es ihr werden, der praktischen Wirtschaftspolitik jene „exakten Situations- und Instrumentenanalysen“ zu liefern, von denen Prof. v. Beckerath sprach. Nicht deswegen, weil das vorhandene empirische und statistische Material, über dessen Mangelhaftigkeit in Köln so sehr Klage geführt wurde, noch nicht ausreichend ist, sondern deswegen, weil sich die Wirtschaft als ein Teil des Lebens grundsätzlich der letzten rationalen Ergründung entzieht. Die Nationalökonomie scheint heute trotz aller Verfeinerung ihrer Erkenntnismittel an die gleiche Grenze zu stoßen, an der mit den Entdeckungen Plancks und Einsteins ihre größere Schwester, die Naturwissenschaft, schon seit langem angelangt ist.