Die am 27. September begonnenen Prozesse gegen die Teilnehmer an dem Arbeiteraufstand in Posen vom 28. Juni 1956 sind keine Schauprozesse stalinistischer Art.

Die Angeklagten erscheinen nicht mehr als präparierte Roboter, die ihre Schuldbekenntnisse mechanisch herunterleiern; die Anklagevertreter bemühen sich um eine streng juristische Auslegung der erhobenen Anklagepunkte; Richter und Verteidiger sind keine Schaufiguren mehr. Bereits in den ersten Tagen der Posener Prozesse kam es zu solchen bisher in der volksdemokratischen Justizordnung ungewohnten Vorkommnissen, wie Widerruf der während der Untersuchungshaft gemachten Aussagen, zu selbständigen Entscheidungen der Richter, die dem Standpunkt der Anklagebehörde widersprachen und zu Vorstößen der Verteidigung im Interesse der Angeklagten.

Es ist kein unabhängiges Gericht, das die tragischen Ereignissen vom 28. Juni 1956 mit den Rechtsnormen zu klären hat. Es ist vielmehr ein Gericht, das der veränderten Situation im Bereich der totalitären kommunistischen Doktrin und Praxis Rechnung trägt. Die Posener Prozesse vom Jahre 1956 sind die ersten Verfahren über politische Delikte in dem ganzen Ostblockstaatensystem, die die Grenzen der Wandlungsfähigkeit des Justizwesens im Totalitarismus erkennen lassen.

Der Ursprung des Posener Aufstandes war sozialer und nationaler Natur. Die Arbeiter von Posen protestierten gegen die wirtschaftliche und soziale Ausbeutung und gegen die sowjetrussische Hegemonie.

Das totalitäre System in Polen stand seit dem ersten Tag nach dem niedergeschlagenen Aufstand vor einem unlösbaren Dilemma. Eine objektive Untersuchung der Posener Arbeiterrevolte hätte unabsehbare Folgen für das Regime nach sich ziehen müssen. Man hat deshalb eine Theorie konstruiert, die den Arbeiteraufstand in zwei verschiedene Elemente zerlegt. Er sei erstens eine Arbeiterdemonstration wegen der unerfüllten sozialen Forderungen gewesen. Als solcher habe er – wenn auch schädlich, von einer übergeordneten Warte des Sozialismus gesehen – im Grunde eine gewisse Berechtigung gehabt. Er habe aber gleichzeitig, getragen von Feinden des Sozialismus und Abenteurern eine anarchistische, unmoralische und gegen jegliche Ordnung gerichtete Tendenz in sich geborgen.

Nach diesem Schema wurden alle grundsätzlichen Probleme des Posener Aufstandes aus dem Gerichtsverfahren in den Prozessen sorgfältig ausgeklammert und die Anklageschrift ausschließlich auf die Begleiterscheinungen der Revolte ausgerichtet. Diese Taktik hatte zur Folge, daß die Prozesse die vom Regime errichteten Schranken nicht durchbrechen konnten. An jedem Verhandlungstag lag ein schwerer Schatten über dem Richtergremium, über den Angeklagten und ihren Verteidigern – der Schatten der nicht ausgeprochenen letzten Wahrheit. Niemand wagte von den wirklichen Ursachen zu sprechen, und alles drehte sich nur um die Folgen dieser Ursachen. Darin zeigten sich die Grenzen einer Liberalisierungspolitik im totalitären Staat und seinem Justizwesen.

Die Posener Prozesse waren dem gegenwärtigen politischen Kurs der polnischen Regierung nicht genehm. Es wäre nicht überraschend, wenn die Urteile in Posen mild ausfallen würden. In der Anklageschrift und in den Erklärungen der Staatsanwälte kehrte die Behauptung immer wieder, daß die Angeklagten bei ihren Gewalttaten unter dem Einfluß einer westlichen Hetzkampagne gestanden hätten. Hier könnte die Absicht zugrunde gelegen haben, den Verteidigern und dem Richterkollegium der politischen Tendenzprozesse von Posen einen Anhaltspunkt für die Zubilligung mildernder Umstände zu geben und auf diese Weise die Abkehr von den drakonischen Strafen einer früheren Periode zu dokumentieren. Alexander Korab