Für die chemische Industrie des Saarlandes (Jahresumsatz der chemischen Grundindustrie ohne Gruben zwischen 50 und 60 Mill. DM) stellt sich wie in der übrigen Wirtschaft ebenfalls die Problematik der bevorstehenden Rückgliederung, da man sich nach 1960 einer sehr leistungsfähigen deutschen Konkurrenz gegenübersieht. Es gilt darum mehr denn je, durch intensive Modernisierung und Rationalisierung die Kosten zu senken und auf dem Wege einer fühlbaren Produktivitätssteigerung die Saarbetriebe wettbewerbsfähig zu machen. Eine weitere Möglichkeit zur Erreichung einer gesunden Marktposition besteht gleichwohl in dem Ausbau der Kohlechemie, die bislang recht stiefmütterlich behandelt wurde. Das war um so weniger verständlich, als die hohe Rentabilität einer solchen Veredelung von Kohlenebenprodukten gegebenenfalls auch eine merkliche Entspannung der seit Kriegsende kritischen Finanzlage der Saargruben hätte herbeiführen können.

Wie dem auch sei: Die Versäumnisse der vergangenen Jahre sollen nunmehr unverzüglich nachgeholt werden. Nach den Ausführungen des saarländischen Wirtschaftsministers Dr. Brinkmann umfaßt der geplante Ausbau der Kohlechemie des Landes eine Reihe bedeutender Projekte. So beabsichtigen Saarbergwerke und Völklinger Hütte gemeinsam die Errichtung einer zentralen Teerdestillation mit einer Jahreskapazität von rund 200 000 t sowie den Bau einer zentralen Benzoldruckraffinationsanlage, die eine Monatsleistung von etwa 5000 t haben wird. Die Teerdestillation wird weiterhin den Kristallisationspunkt für eine ausgedehnte Kunstharzproduktion bilden. Außerdem wird die Dynamit-Nobel-AG in Saarwellingen alsbald eine Fabrik zur Herstellung von Polyäthylen-Rohren errichten. Ein weiteres erfolgsversprechendes Projekt betrifft den Bau einer Schwefelextraktionsanlage, die relativ bedeutende Mengen Schwefel erzeugen kann. Der Minister wies besonders darauf hin, daß gegen Ende des verflossenen Jahres mit namhaften deutschen Bohrfirmen Konzessionsverträge zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl abgeschlossen wurden. Die erforderlichen geophysikalischen Untersuchungen sollen bald beginnen und sind für den gesamten saarländischen Raum vorgesehen.

Die Realisierung dieser Pläne einschließlich der unerläßlichen Verbesserung des Ausrüstungsstandes der chemischen Unternehmen an der Saar erfordert allerdings beträchtliche Mittel, die nur zum kleinen Teil aus eigener Kraft aufgebracht werden können. Der Löwenanteil ist auf dem Kreditwege zu beschaffen, oder es müßten Landes- oder Bundeshaushalt mit diesen Beträgen belastet werden. W. G.