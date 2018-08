Die Festlegung der allgemeinen Wehrpflicht auf ein Jahr (statt, wie vorgesehen, 18 Monate) hat außerhalb Deutschlands eine schlechte Presse gehabt. Die Sitzung des ständigen NATO-Rates hat in einem Vier-Punkte-Kommuniqué ihrer „Besorgnis“ Ausdruck gegeben.

Ein Teil des Ärgers war höchst überflüssig. Durch eine Erklärung des Bundespresseamtes, die in allen größeren Zeitungen des Auslandes kommentiert, wurde, ist nämlich der Eindruck entstandet, als sei die Festlegung der Wehrpflicht auf ein Jahr (da eine längere Dienstzeit noch nicht beschlossen war, kann von einer „Verkürzung“ eigentlich nicht die Rede sein) eine Revanche für den Radfordplan.

Die Besorgnisse der NATO sind etwas anderes. Und die Kritik, wie sie vor allem in den Leitartikeln englischer Zeitungen Ausdruck fand, ist wieder etwas anderes: „So hatten wir uns den deutschen Verteidigungsbeitrag nicht vorgestellt“ – heißt es in der NATO: „diese Armee wird ja viel zu schwach!“ „So hatten wir uns den deutschen Verteidigungsbeitrag nicht vorgestellt“ – heißt es in der Times: „diese Armee wird ja viel zu stark!“

Wie denn nun eigentlich? Gerade die ernster zu nehmenden Sorgen, nämlich die der NATO, sind doch wohl unbegründet. Eine Armee aus 270 000 anderthalbjährig Gezogenen und 230 000 freiwilligen Berufssoldaten gegen eine Armee aus 200 000 einjährig Gezogenen und 300 000 Berufssoldaten einzutauschen – das ist, rein militärisch gesehen, zweifellos ein Gewinn.

Nicht recht zu begreifen ist auch das englische Argument. Es heißt nämlich: eine Erhöhung der Berufsfreiwilligen von 230 000 auf 300 000 bedeute die Aufnahme unerwünschter Elemente (in diesem Zusammenhang ist dann immer von der SS die Rede). Wo die „Unerwünschten“ anfangen, hängt wohl von der Definition des „Unerwünscht“ ab; unwahrscheinlich ist jedenfalls, daß es ausgerechnet 230 000 „Erwünschte“ und also 70 000 „Unerwünschte“ gibt.

Im Grunde ist also nichts anderes geschehen, als jene Form der „Abrüstung“ durchzuführen, die keine militärische Schwächung bedeutet und die auch in Washington und London angestrebt wird. Und da in der Bundesrepublik alle Aufrüstung, Umrüstung, Abrüstung vorerst nur auf dem Papier stattfindet, ging es schneller und einfacher damit als es in London und Washington gehen kann. Leo