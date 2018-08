n.t., Bremen

In Bremen ist man offenbar nicht ganz einig, ob Kinder oder Hunde den Vorrang haben sollen. Die Deutsche Olympische Gesellschaft hatte ein erfreuliches Beispiel gegeben: auf ihre Initiative entstanden drei Kinderspielplätze. Ein vierter soll noch folgen.

Von den 70 000 DM, die für die ersten drei Plätze notwendig waren, gab die Gesellschaft 10 000 DM, 35 000 kamen von der Stadt Bremen und 25 000 von Bürgern, Firmen, Vereinen. Einige hundert Kinder können sich nun austoben, einige hundert Eltern brauchen nicht ständig besorgt die Straße zu kontrollieren.

Zehntausende aber sind weiter in Sorge um ihre Kinder, die in lichtlosen Hinterhöfen spielen oder In einsturzgefährdeten Ruinen herumklettern. Zur gleichen Zeit, wo diese Frage die Bremer beschäftigt, unterbreitet ein anderer, an Mitgliedern recht umfangreicher Verband der Öffentlichkeit ebenfalls seine Forderung nach Spielplätzen: der Landesverband für das Hundewesen nämlich.

Er forderte allerdings die Plätze nicht für Kinder, sondern eben für Hunde. Nach der geplanten bremischen Straßenordnung sollen künftig alle Hundebesitzer Strafe zahlen, wenn ihr Liebling ohne Leine und Aufpasser „betroffen“ wird.

Der Landesverband für das Hundewesen folgerte empört, das sei eine „Diffamierung des Hundes“. So kam man zu dem Wunsch nach eigenen Spielplätzen für Hunde. Die Stadt solle diese Plätze zur Verfügung stellen, damit sich die Tiere wenigstens hier einmal ohne Leine austoben könnten.