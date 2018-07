Einen guten Gesamtbegriff vom Opernwerk Richard Strauß’ vermittelt eine Reihe neuer Aufnahmen, die aus den verschiedensten Schaffensperioden des Meisters stammen. Sie sind durchweg von großer klanglicher Schönheit:

Richard Strauß: „Die Frau ohne Schatten.“ Kräfte und Orchester der Wiener Staatsoper (Decca LXT 5180/84). „Szenen aus Elektra“ (Deutsche Grammophonges. 18 090 und 19 038 LPEM). „Szenen aus Arabella“ (Columbia CX 1226). „Ariadne auf Naxos“ (Columbia CX 1292/94). „Der Bürger als Edelmann“ (Deutsche Grammophonges. 18 237 LPM).

Bei der selten gegebenen Frau ohne Schatten hat. die Decca unter Karl Böhm alle Mitwirkenden zu einer grandiosen Schallplattenwiedergabe des Werkes vereinigt, die dem Hörer in angenehmster Weise über den dickflüssigen Märchenbrei des Buches hinweg zum reinen Genuß der Musik verhilft. Selten sind in einer Aufnahme alle Personen in so ebenmäßig kompetenter Weise besetzt worden. Erstaunlich vor allem Christel Goltz als Färbersfrau, die die grausamen stimmlichen Zumutungen ihrer Partie mit Elastizität überwindet. Leonie Rysanek als Kaiserin besitzt ein Organ von großer Intensität und Leuchtkraft, und Elisabeth Höngen verleiht der anspruchsvollen Rolle der Amme hohes stimmschauspielerisches Niveau. Paul Schöffler als biederer Barak war mit seinem warmen Baßbariton selten so vorteilhaft eingesetzt, und in Hans Hopf lernen wir einen Tenor kennen, der eine noble und dabei in der Höhe zuverlässige Stimme besitzt. Keine der Nebenrollen enttäuscht.

Zur frühesten Opernepoche des Meisters gehört die Elektra – mit ihrer vulkanisch-machtvollen Musik sein strengstes und konzentriertestes Bühnenwerk. Leider steht die längst überfällige Gesamtaufnahme dieser Oper noch aus; indessen hat die Deutsche Grammophongesellschaft jedoch einige der wichtigsten Szenen mit Christel Goltz, Elisabeth Höngen und Ferdinand Frantz herausgebracht. Sie sind so weit gefaßt und andererseits so eindrucksvoll gesungen, daß sie einstweilen einen guten Begriff von dem Werk vermitteln.

Die Arabella gehört einer späteren Schaffensepoche an. Dieses Werk hat nach Inhalt und Anlage fast schon den Charakter einer Superoperette; die geschickte Auswahl aus ihm wird unter Lovro v. Matacic von Elisabeth Schwarzkopf, Nioolai Gedda, Josef Metternich und den anderen Mitwirkenden mit schwebender Leichtigkeit dargeboten.

Zeitlich etwa in der Mitte steht die Ariadne ein Werk voller melodischer Frische, dessen „feingeschliffene Partiturseiten“ – um einen Ausdruck des Meisters zu gebrauchen – mit allen jenen stilistischen Kühnheiten und orchestralen Zaubermitteln gewürzt sind, die bei Richard Strauß das Produkt einer ganz spezifischen Schöpferkraft bedeuten. Karajan dirigiert; die Hauptrollen finden wir bei Schwarzkopf, Seefried und Schock vollendet vertreten. Zerbinettas Arie, die äußerste gesangliche Virtuosität und viel Esprit verlangt, wird von Rita Streich‚ der ausgezeichneten „Königin der Nacht“ aus der Fricsayschen Zauberflöte, mit unvergleichlicher Überlegenheit gesungen. – Die ursprünglich hinzugehörige Musik zum Bürger als Edelmann hat der Komponist in späteren Jahren zu einer neunsätzigen selbständigen Orchestersuite verarbeitet. Unter Ferdinand Leitner wird sie in einer klangtechnisch blendenden, musikalisch witzig pointierten Aufnahme gebracht. Die zierliche Rokokomusik im strahlenden Gewande moderner, insbesondere Richard Strauß’scher Orchestrierung ist von einzigartigem Reiz, Möge die Aufnahme dazu dienen, die Bedeutung des heute leider nur selten gespielten Werkes den Musikfreunden erneut zu Bewußtsein zu bringen. Chr.