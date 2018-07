Zum Studium und zur Planung des westeuropäischen Pipeline-Projektes „Marseille-Rotterdam“ wurde im Haag die Gesellschaft Sappeur N. V. gegründet. Am 21. September fand im Haag unter dem Vorsitz der Sappeur eine Besprechung statt, an der die Vertreter folgender Gesellschaften teilnahmen! California Texas Corporation (Caltex), Compagnie Financiere Beige des Petroles (Petrofina), Compagnie Française des Petroles, Deutsche Erdöl AG., Gelsenberg Benzin AG, Pechelbronn S.A.E.M., Royal Dutch/Shell, Ruhrchemie AG, Scholven Chemie AG, Socony Mobil Oil Company, Standard Oil Co. (New Jersey), The British Petroleum Co. Ltd. und Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG.

Mit der Ausarbeitung einer unabhängigen Studie über die technische und wirtschaftliche Möglichkeit und Durchführbarkeit eines transeuropäischen Pipeline-Systems hat die Sappeur N. V. die Bechtel Corporation, eine international anerkannte amerikanische Ingenieur- und Konstruktionsfirma, beauftragt. Man hofft, daß der Bericht dieser Firma noch vor Ende des Jahres fertiggestellt sein wird. Die Gesellschaft Sappeur N. V. ist bereit, auch Mitgliedschaftsanträge von anderen westeuropäischen Mineralölgesellschaften zu berücksichtigen, die an der Lieferung oder Raffination von Rohöl interessiert sind. D.