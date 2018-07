Kein Schauprozeß In Posen: In vorteilhafter Weise stachen die Vernehmungen gegen Teilnehmer am Posener Aufstand von den üblichen kommunistischen Schau-Prozessen ab. Die Verteidiger konnten sich sehr freimütig äußern und machten von dieser Freiheit dadurch Gebrauch, daß sie Belastungszeugen mangelnder Objektivität beschuldigten. Das Gericht berücksichtigte Beschwerden der Angeklagten, sie seien bei der Voruntersuchung zwecks Erpressung von Geständnissen mißhandelt worden und erklärte, diese Geständnisse hätten keine Beweiskraft. Der Warschauer Psychologe Professor Chalasinski sagte vor Gericht aus, die Gewalttaten während des Aufstandes seien möglicherweise eine Explosion angesammelten Hasses der Bevölkerung gegen die Sicherheitspolizei (die polnische GPU) gewesen. Der Prozeß wurde auf diese Weise mehr zu einer Anklage gegen die Sicherheitspolizei und indirekt gegen die kommunistischen Machthaber als gegen die Aufständischen.

*

Europa – zweite Auflage: Den Beginn einer „zweiten Phase der europäischen Integration“ verkündete Adenauer auf einer Pressekonferenz in Hamburg. Die erste Phase, sagte er, sei mit der Bereinigung der Saarfrage abgeschlossen und ihr wesentliches Ergebnis sei, daß ein Krieg der westeuropäischen Länder einander für Immer unmöglich sei. Adenauer knüpfte damit an seine Brüsseler Rede m, worin er einen neuen europäischen Zusammenschluß auch ohne „amerikanische Patronage“ befürwortete und an Erklärungen, die er nach Abschluß der Saarverhandlungen mit Guy Mollet in Bonn abgegeben hatte. In diesen letztgenannten Erklärungen war von der „Bedeutung einer aktiven Teilnahme Großbritanniens“ an der Europapolitik die Rede. Die Furcht vor einer Isolierung in der Suezfrage hat England für solche Töne empfänglicher gemacht. Schatzkanzler Macmillan schlug in Washington die Bildung einer „westeuropäischen Freihandelszone“ vor. Was er damit meint, ist jedoch durchaus unklar. Ein wirtschaftlicher Anschluß Großbritanniens bzw. des Commonwealths an den europäischen Kontinent muß nach Ansicht der Londoner Times „kurz vor einem gemeinsamen Markt’ enden. Was aber heißt in diesem Fall „Freihandelszone“?

*

Saar-Einigung: Adenauer und Mollet schafften bei ihrem Zusammentreffen in Born die letzten Hindernisse für eine Rückkehr des Saargebiets zu Deutschland am 1. Januar 1957 aus dem Wege. Die Bundesrepublik zahlt einen hohen Preis: Rund 200 Millionen DM in bar zur Erleichterung der Umstellung der Frankenwährung an der Saar auf D-Mark, jahrelange Kohlenlieferungen zu Vorzugsbedingungen und die Moselkanalisierung.

Gewerkschaftskongreß: Der gegenwärtig in Hornburg stattfindende 4. Ordentliche Kongreß des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat ein reiches Arbeitsprogramm: Kürzere Arbeitszeit, höhere Löhne und Gehälter, größere soziale Sicherheit, gesicherte Mitbestimmung und verbesserter Arbeitsschutz. Unter den 370 Anträgen, die dem Kongreß vorliegen, befassen sich viele auch mit Fragen, die über den eigentlichen Aufgabenkreis des Gewerkschaftsbundes hinausgehen: mit der Wiedervereinigung, der Abrüstung und dem Verbot von Atombomben- und Atomwaffenversuchen.

*

Tito in Jalta: Tito flog überraschend mit seinem russischen Gast Chruschtschow von Belgrad nach der Krim. In Jalta erwartete ihn u. a. Bulganin und Schepilow. Ein Regierungssprecher in Belgrad gab „Meinungsverschiedenheiten“ zwischen Belgrad und Moskau zu. Die Meinungen scheiden sich an der ideologischen Frage, wessen Sozialismus (der jugoslawische oder der sowjetische) der „richtigere“ sei, von der das Problem der politischen Orientierung der Satelliten zwischen Moskau und Belgrad nicht zu trennen ist. Eine der Schlüsselfiguren in diesem heimlichen Ringen um die Seele der Satelliten ist der ungarischeParteichef Gerö, der an den Verhandlungen in Jalta teilnimmt. Titos Stellung in diesem ideologisch-politischen Zweikampf ist stark, weil viele kommunistische Genossen seine Form des Sozialismus mit Selbstbestimmung der Arbeiter in den Fabriken praktischer finden als die bürokratisch-staatliche Betriebsleitung nach sowjetischem Muster. Sirius 4. 10. 56