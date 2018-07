In der Infanterieschule Hammelburg – Knobelbecher sind verdächtig – Was die Frauen sagen

Von Rudolf Walter Leonhardt

Hammelburg, im Oktober

Nicht kleine Krawalle und nicht große Proteste, nicht einmal, die Entschließungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes werden etwas daran andern, daß die deutsche Bundeswehr ein Teil deutschen Lebens wird – nicht die Schule der Nation, aber neben Elternhaus, Bildungsanstalten (Grundschule, Höhere Schule, Hochschule) und Jugendverbänden eine von den Schulen der Nation.

Wie lange es noch dauert, bis dieser Tatbestand nicht nur deswegen akzeptiert wird, weil es der Gesetzgeber so will, das wird nicht zuletzt – von den Mädchen und Frauen abhängen. Ihre Ablehnung ist dort,, wo sie besteht, viel stärker als die der Männer – auch als die der jungen Männer, deren Jahrgang 1937 am 1. April einberufen wird. Denn viel vom Widerwillen dieser Jugend beruht auf Mißverständnissen und Zufälligkeiten, die sich von heute auf morgen ändern, wie sie sich von gestern auf heute geändert haben. Die Ablehnung der Frauen und Mädchen aber ist fester fundiert; sie ist natürlicher, echter und darum dauerhafter.

Wie oft habe ich es in diesen letzten Tagen von Offizieren und Soldaten der Bundeswehr gehört: "Meine Frau war dagegen." Verstärkt wurde eine solche ablehnende Haltung der Ehefrauen auch dadurch, daß es sich bei der Aufstellung der Bundeswehr anscheinend nicht vermeiden ließ, zunächst einmal wieder Familien auseinanderzureißen; denn schon für die Soldaten geeignete Unterkünfte zu finden, war schwer. Frauen und Kinder mußten zunächst – oft viele hundert Kilometer entfernt – "zu Hause" bleiben. Sie wehren sich dagegen – mit Recht, denn es gibt ohnehin zu viele auseinandergerissene Familien.

Uniformen-Rausch und Kater