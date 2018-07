wgk., Frankfurt

Am Eschenheimer Turm ist Kreisverkehr“, hatte mir der Einheimische gesagt. Die im Straßenverkehr modernste und fortschrittlichste Stadt ist Frankfurt, hatte ich gedacht bei der Fahrt auf den großzügig angelegten Verkehrsstraßen und über den kürzlich eröffneten schönsten, größten und praktischsten Verteilerring in unserem Autobahnnetz.

Dann kam ich zum Kreisverkehr am Eschenheimer Turm. Als die grüne Ampel für meine Zufahrtsstraße aufleuchtete, fuhr ich in das Karussell unserer Zeit. Ringsum leuchtete Grün für den Kreisverkehr. Ich fuhr langsam, hielt mich rechts und freute mich des störungsfreien Fahrens. Bis, ja, bis trotz der grünen Ampel und der freien Fahrt für mich plötzlich von links eine andere Straße mitten in den Kreisverkehr brach und in ihn einführte. Es störte mich nicht, es wunderte mich nur: Ich hatte ja Grün, freie Fahrt, und ich fuhr rechts.

Längst war ich aus dem Kreis abgebogen, da überholte mich Peterwagen Frank und zwang mich mit vorgehaltener Kelle zum Halten. Es gab ein langes Palaver mit den Hauptwachmeistern Gebert und Klebach. Ob ich die Vorfahrtsschilder nicht gesehen hätte?

Doch, hatte ich. Aber ich hatte auch die grüne Ampel gesehen und keine den Kreis kreuzende Vorfahrtsstraße. Ja, aber die Straße, die mitten im Kreis von links kommend in den Kreis laufe, habe Vorfahrt, sagten die Beamten.

Ich hätte also bei Grün im Kreisverkehr halten müssen? lautete meine Gegenfrage. Obwohl dies allem, was vom Fahrlehrer bis zur Straßenverkehrsordnung gesagt wird, widerspricht, bejahten die Beamten und verlangten wegen Nichtbeachtung der Verkehrsregeln und Gefährdung des Verkehrs eine Gebühr von zwei Mark.

Grün bedeutet Rot am Eschenheimer Turm. Wenn aber Grün nicht mehr freie Fahrt bedeutet, wenn der Schilderwald ins Uferlose wächst und ein Ringverkehr (hat grundsätzlich Vorfahrt!) willkürlich unterbrochen wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn auch gutwillige, anständige und geübte Kraftfahrer alle Hoffnung, ohne Karambolagen – mit anderen Fahrzeugen oder mit der Polizei – durch fremde Städte zu kommen, schließlich aufgeben.