Der OEEC berichten jährlich alle Mitglieder über ihre wirtschaftliche Lage und über die Ziele ihrer Wirtschaftspolitik. Diese Berichte werden innerhalb der OEEC eingehend diskutiert. Jedes Land muß sich dabei einem Examen unterziehen und alle ihm vorgelegten Fragen beantworten. Das ist eine gute Einrichtung, denn einmal gewinnen hierbei die einzelnen Mitglieder der OEEC Verständnis für die Lage und die Politik ihrer Partner und zum anderen führt dies auch zu einer gewissen Angleichung der Wirtschaftspolitik in Europa, weil meist im Anschluß an das Examen Empfehlungen ausgesprochen werden.

Einem strengen OEEC-Examen wird sich in wenigen Wochen wieder die Bundesrepublik unterziehen müssen. Es verspricht diesmal besonders bemerkenswert zu werden. Die Diskussion dürfte sich vor allem mit der extremen Zahlungsbilanzsituation Westdeutschlands befassen. Es ist nun einmal eine Tatsache, daß seit der Diskonterhöhung vom 18. Mai die Überschüsse bei der EZU bis Ende August über eineinhalb Mrd. DM ausmachen, die zu drei Viertel durch Gold- und Dollarzahlungen und zu einem Viertel durch Gutschriften bei der EZU ausgeglichen wurden. Nicht überall hat man in der OEEC diese Entwicklung, die naturgemäß mit einem Abfluß von Währungsreserven bei anderen OEEC-Partnern verbunden ist, begrüßt. Man wird daher damit rechnen müssen, daß entsprechende Proteststimmen bei diesem OEEC-Examen laut werden. Und selbstverständlich darf dies die Bundesrepublik nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Bonn ist sich völlig darüber im klaren, daß eine restriktive Kreditpolitik (wie wir sie bei der gegenwärtigen Konjunktursituation im Interesse der Stabilität der Währung betreiben müssen) bei einer aktiven Zahlungsbilanz (wie sie seit langer Zeit besteht) dazu verpflichtet, die Tore für den Import von Waren und für den Abfluß von Devisen, soweit es irgend geht, aufzumachen. Die Entwicklung der Einfuhrzahlen zeigt aber auch, daß die deutsche Wirtschaftspolitik mit Erfolg entsprechende Maßnahmen betreibt und sie die Liberalisierung der Importe fortsetzt. Die deutschen Devisenbehörden haben weiterhin nahezu die letzten Reste einer Devisenbewirtschaftung beseitigt. Der Erwerb ausländischer Geldmarktpapiere und börsengängiger ausländischer Aktien und Obligationen wurde freigegeben. Allen Reisenden ist es gestattet, Goldmünzen nach Deutschland einzuführen. Der Erwerb von deutschen Auslandsbonds im Ausland kann ohne Genehmigung erfolgen. Bei einer Auslandsreise dürfen die Reisenden jeden Betrag in deutschen und ausländischen Zahlungsmitteln mitführen und im Ausland ausgeben. Weiterhin wurde die Kapitalausfuhr bis zum Betrage von drei Mill. DM freigegeben. Damit kann praktisch fast jeder Deviseninländer sein Vermögen ins Ausland verbringen, ohne daß er hieran von den deutschen Behörden gehindert wird. Auf der Zahlungsseite gibt es also keine irgendwie restriktiv wirkenden Maßnahmen mehr. Dort, wo noch eine Devisengenehmigung notwendig ist – wie zum Beispiel bei Auslandsinvestitionen, die drei Mill. DM übersteigen –, werden entsprechende Anträge äußerst liberal behandelt.

Die Bank deutscher Länder hat aber auch nicht davor zurückgeschreckt, sobald es die allgemeine Konjunkturlage erlaubte, den Diskontsatz wieder um ein halbes Prozent – d. h. um die Hälfte der Erhöhung vom 18. Mai – zu reduzieren. Damit wurde das Zinsgefälle gegenüber dem Ausland, zumal eine Reihe von ausländischen Notenbanken in diesem Sommer ihren Diskontsatz heraufgesetzt hat, merklich abgeflacht. Jedenfalls liegt der Diskontsatz der Bank deutscher Länder unter dem der Bank von England. Alles in allem: Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Bundesrepublik im Rahmen der von der OEEC vertretenen Grundsätze, zu denen in erster Linie die Abwehr der Inflation und die Stabilisierung der inneren und äußeren finanziellen Lage gehört, alles getan hat, was in ihren Kräften steht, um eine ungesunde Aufblähung der Zahlungsbilanz zu vermeiden.

Von dem Grundsatz der Stabilisierung der finanziellen Lage (vielleicht dadurch, daß sie Preisauftriebstendenzen freien Lauf gibt) vermag die Bundesrepublik aber nicht abzugehen, und zwar auch dann nicht, wenn auf ähnliche Entwicklungen bei ihren Handelspartnern hingewiesen werden sollte. Damit würde nämlich das Signal für eine verhängnisvolle Politik weicher Währungen für ganz Europa, möglicherweise für die gesamte westliche Welt, gegeben.

Sicherlich, es gibt auch in Westdeutschland Kreise, die eine Abkehr von der restriktiven Linie fordern, weil sie sich hiervon eine ewige Expansion erhoffen. Sie sahen es daher nicht ungern, wenn sich das Examen der Bundesrepublik als Ausgangspunkt für eine Revision der bisherhigen auf Stabilisierung der äußeren und inneren finanziellen Lage gerichteten Politik der OEEC erweisen würde. Bisher besteht aber kein Anlaß, solche Erwägungen als begründet erscheinen zu lassen. Waldemar Ringleb