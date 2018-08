Inhalt Seite 1 — Die A.F.A. marschiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Ebert

Gelegentlich werde ich gefragt, ob das Ende des Photo-Booms mir allein zuzuschreiben oder ob ich Hintermänner und Helfershelfer habe.

Was die gegenwärtige Photokrise angeht, so handelt es sich bekanntlich um die erstaunliche Tatsache, daß die 30 Millionen Touristen, die in diesem Sommer Europa unsicher machten, nicht – wie man erwartet hatte – drei Milliarden Photos heimgebracht haben, sondern kaum etwas mehr als zwei Milliarden. Besonders augenfällig ist das schlechte Geschäft in Sonnenauf- (im Gebirge) und Sonnenuntergängen (am Meer), aber auch historische Bauten verzeichneten schwere Verluste.

Stutzig macht auch viele Photohändler der Umstand, daß der übliche Prozentsatz von 33 1/3 unbrauchbaren und unkopierbaren Bildern in diesem Sommer auf über 50 v. H. gestiegen ist und noch nie zuvor so häufig über verwackelte Aufnahmen geklagt wurde und über solche, wo massenweise nicht dazugehörige Arme, Beine und Gesichter in die Aufnahmen ragten und ihren Gesamteindruck empfindlich beeinträchtigten. Nun muß ich in der Tat zugeben, an dieser Entwicklung nicht ganz unschuldig zu sein. Schließlich war es ja meine Idee, waren es meine Pläne, die eine Bewegung ins Leben riefen, die gegenwärtig rasch um sich greift und vielleicht die Phototouristik vollständig zum Erliegen bringen wird: Die A.F.A. – die Anti-Foto-Aktion.

Daß wir bereits an allen Photoschwerpunkten (Capris Blaue Grotte, Pisas schiefem Turm, Kölns Dom, um nur wenige zu nennen) sich ständig ablösende Wachen postiert haben, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Immerhin sind wir nun auch schon in der Lage, Aufnahmen von einsamen Almhütten, Molen und malerischen Ratshäusern weitgehend unmöglich zu machen. Das hat natürlich die Besucherzahl solcher Objekte ebenfalls herabgedrückt, denn wer wird sich noch etwas einfach nur so anschauen, was er nicht, in seine Kamera verpackt, getrost nach Hause tragen kann?

Unsere Arbeitsmethoden sind keineswegs doktrinär. Sie richten sich ganz nach den örtlichen Gegebenheiten. Selbstverständlich begnügen wir uns nicht damit, photogene Objekte zu bewachen. Erblicken wir auch nur von fern ein Wesen mit umgehängter Phototasche, folgen wir ihm rasch und auffällig. Schon das macht den Phototouristen so nervös, daß mit verwackelten Aufnahmen durchaus zu rechnen ist. Hält er schließlich vor einem knipswürdigen Anblick und zückt seine Kamera, beginnt unsere eigentliche Arbeit. Es handelt sich darum, so lange unermüdlich im Bereich seines Entfernungsmessers, in stiller Betrachtung des gleichen Objekts vertieft, herumzuschlendern, bis er sich zu einer Notaufnahme (mit fremdem Rücken darauf) oder zum Verzicht entschließen muß.

Das ist ein Weg – aber beileibe nicht der einzige. Wenn man jetzt häufig Klagen darüber hört, daß Aufnahmen vom Markusplatz samt Tauben selten geworden sind, so liegt die Ursache auf der Hand. Venezianische Gesinnungsfreunde haben einen Teil der photogensten Markusplatztauben durch Erstellung neuer Futterplätze weggelockt und hindern jene Tauben, die es einfach nicht lassen können, mit Touristen photographiert zu werden, durch auffällige Armbewegungen und Aufstampfen an der Landung. Eine schwere, aber überaus dankbare Aufgabe. Ungleich schwieriger ist aber noch jene, die unsere Mitarbeiter zu Wasser auf sich genommen haben: Durch eine eigens konstruierte neue Schiffsart, die sich zwar kaum von der Stelle bewegen kann, aber ungeheure Wellenberge erzeugt, sind sie in der angenehmen Lage, Aufnahmen des Drachenfels (vom Rhein) und des Vesuvs (vom Meer) weitgehend zu vereiteln.