Der Verwaltungsrat der Bundespost hat sehr vernehmlich mit dem Finger auf den Tisch geklopft und zu verstehen gegeben, daß er sein Amt (vielleicht...) demonstrativ niederlegen würde, wenn der Bundesfinanzminister die Post nicht bald in den Stand versetzt, das begonnene Modemisierungsprogramm weiter und zu Ende zu führen. Die Post beziffert ihren Investitionsbedarf auf 600 bis 700 Mill. DM jährlich, für die Dauer von vier bis fünf Jahren. Aus Abschreibungen und Gewinn kann nur ein Teil gedeckt werden, so daß noch eine Lücke von etwa 400 Mill. DM jährlich (unter Einschluß eines langsamen Abbaues der Kurzschulden) besteht. Nach Durchführung eines solchen Programms glaubt die Post, die Aufrechterhaltung des technisch wünschenswerten Zustandes aus Abschreibungen und Erträgen bestreiten zu können.

Kernstück des Programms ist der Vollausbau des automatischen Fernsprechwählverkebrs (die Post sagt sehr hübsch: Ersatz der früheren Blitzgespräche mit der zehnfachen Gebühr durch ein einfaches Ferngespräch). über die Hälfte der Linien sind automatisiert, und die Benutzung dieser Linien stieg um 50 bis 100 v. H.

Wie immer man Einzelheiten des Investitionsprogramms beurteilen mag: ein erheblicher Kapitalbedarf für die nächsten Jahre ist nicht zu leugnen. Der Verwaltungsrat meint, so gut wie die Industrie Langkredite zu 8 v. H. aufnehmen könne, so sei doch der Kredit der Bundespost eine Gewähr, daß auch sie eine Anleihe zu 8 oder 7,5 v. H. unterzubringen in der Lage ist. Hierüber wollen wir an dieser Stelle nicht weiter reden. Jedenfalls kann der Verwaltungsrat solchen Schritt nicht allein beschließen. Solche Kredite können nur „im Einvernehmen“ mit dem Bundesfinanzminister aufgenommen werden. Der Verwaltungsrat fühlt sich in der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgabe, die Anlagen der Post „technisch und betriebswirtschaftlich den Anforderungen des Verkehrs entsprechend weiter zu entwickeln und zu vervollkommnen“, durch das Verhalten des Bundesfinanzministers entscheidend behindert. Er muß nämlich auch darüber klagen, daß der Minister seit Monaten auf die Vorjage des Voranschlages für 1957, bei dem die Postverwaltung auch das „Einvernehmen“ mit dem BFM herstellen muß, ehe der Verwaltungsrat seinerseits den Voranschlag „genehmigen“ kann, trotz dringender Mahnungen noch nicht geantwortet hat. Und nach dem Gesetz soll der Verwaltungsrat den Etat vor Beginn des neuen Jahres verabschieden. Auch in dieser Aufgabe ist er dadurch beengt, daß ja vorher der Minister den Voranschlag zu dem ihm genehmen Inhalt zwingt. Mit der Verzögerung der Entscheidungen werden aber die Dispositionen über die Auftragsvergaben unnötig erschwert.

Zurück zur Mittelaufbringung: Will man nicht an den Kapitalmarkt herantreten, könnte die Post eine Kapitalaufstockung aus Bundesmitteln vornehmen. Der Verwaltungsrat denkt an je 200 Mill. DM in zwei Jahren. Die finanz- und etatpolitischen Bedenken, die noch vor einiger Zeit gegen solchen Plan sprachen, wiegen, jetzt nicht mehr so schwer, seitdem die Verlangsamung in der Beschaffung von Rüstungsgütern zu einer geringeren Beanspruchung des Juliusturms führt. Ein anderer Weg würde ebenso zweckmäßig sein: Rückleihe der an den Bund zu leistenden Abgabe der Post in Höhe von 6,75 v. H. vom Bruttoumsatz in Form eines Darlehens. Das Volumen ist mit 250 bis 270 Mill. DM etwa das gleiche, und wir haben bereits die Parallele bei der Bahn; dieser wird die Beförderungssteuer als Kredit für Investitionen rückgeliehen.

Gewiß, die Verwirklichung jeder dieser beiden Möglichkeiten bedingt die Zustimmung des Finanzministers. Der Verwaltungsrat hat durchaus recht, die Frage aufzuwerfen, wie er seine gesetzliche Aufgabe erfüllen kann und in welch merkwürdige Rolle er gedrängt wird, wenn dies Einverständnis nicht gegeben wird. Er hat zwar die Aufgabe und Verantwortung, aber nicht die Entscheidungsfreiheit für die Mittel. So kann man verstehen, wenn der Verwaltungsrat die Frage aufwirft, ob nicht das Gesetz geändert werden müßte, damit er seine Aufgabe recht erfüllen könne. Das Gesetzgebungsschiff läuft aber unter der Last der bis zur Wahl zu erledigenden Gesetze schon mit starker Schlagseite. Man sollte nichts Neues dazu packen. Im übrigen: das Problem der gesetzlichen Verantwortung ohne Entscheidungsfreiheit trifft in ähnlicher Weise auch den Verwaltungsrat der Bundesbahn.

Der Notschrei des Postverwaltungsrates erscheint ein wenig verwunderlich, wenn man an diese Parallele denkt. Was hat die Bundesbahn in den letzten Jahren nicht alles an Langkrediten für die Durchführung der Elektrifizierung aufgenommen. Und dabei mußte sie den Finanzminister noch zur Deckung der erheblichen Betriebsdefizite in Anspruch nehmen. Eigentlich sollte man meinen, die Post habe einen kürzeren und besseren „Draht“ zu Herrn Schäffer. Denn der Vorsitzende ihres Verwaltungsrates, Dr. Neuburger, ist eines der führenden Mitglieder der CDU-Fraktion, der Postminister Angehöriger ebenderselben Fraktion, und schließlich ist der Finanzminister doch der Dritte im „Fraktions-Bunde“! Sollte es bei dieser Konstellation nicht möglich sein, dem Finanzminister die objektiven Notwendigkeiten der Post, die doch durchaus ähnlich zu beurteilen sind wie die der Bahn, so eindringlich darzulegen, daß das notwendige „Einvernehmen“ über die Notwendigkeiten erreicht wird? Friedrich Lemmer