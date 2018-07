Inhalt Seite 1 — Die schöne Elisabeth Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pt., Recklinghausen

Elisabeth ist schön und tüchtig. Sie konnte in der kosmetischen Abteilung eines Seifen- und Parfümeriegeschäftes in Recklinghausen durchaus befriedigende Verkaufserfolge erzielen, ohne der natürlichen Schönheit ihrer Lippen nachzuhelfen. Elisabeth L. erhielt vor vielen Monaten von ihrem Chef einen Lippenstift zum Geschenk mit der Empfehlung, ihn täglich zu benutzen, da ein kosmetisches Make-up für Verkäuferinnen in einem Kosmetikgeschäft unerläßlich sei. Elisabeth jedoch sagte nein. Ihre Lippen, so verkündete sie stolz, seien keine Reklameflächen.

Der Chef verlegte sich aufs Zureden, vier Monate lang, aber ohne Erfolg. Elisabeth blieb hart.

Schließlich kündigte er der erklärten Feindin seiner Handelsprodukte. Und dabei beging er – vermutlich in der Absicht, fair und ehrlich zu handeln – einen Fehler. Denn, obwohl er der Neunzehnjährigen, die ihre Stellung noch keine sechs Monate innehatte und somit nicht unter den § 1 des Kündigungsschutzgesetzes fiel, ohne jede Begründung hatte kündigen können, gab er Elisabeths Abneigung gegen seine Lippenstifte als Grund der Entlassung an.

Das hätte er nicht tun sollen, denn Elisabeth, vertreten durch den Rechtsschutzsekretär Molitz des Deutschen Gewerkschaftsbundes, ging dieser so begründeten Kündigung wegen vor den Kadi, nämlich vor das Arbeitsgericht in Herne.

Den nächsten Fehler begingen Molitz und Elisabeth gemeinsam. Der Rechtsschützer nämlich behauptete im Einvernehmen mit seiner Mandantin, die Aufforderung zum Gebrauch eines Lippenstiftes sei „sittenwidrig“.

Bis dahin hatte Elisabeths Fall recht gut ausgesehen, weil in ihrem Arbeitsvertrag keinerlei Schminkverpflichtungen enthalten waren. Jetzt aber wurde es bedenklich. Schließlich unterstellten die Kläger, daß jeder Mann für eine Art Sittenstrolch zu halten sei, der zu einer Frau sagt: „Du siehst ja so blaß aus heute; leg’ doch mal ein bißchen Farbe auf.“