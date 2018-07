Die Labour Party tagte in Blackpool und jubelte dem Rebellen Bevan zu...

Blackpool, im Oktober

Auf dem diesjährigen Parteitag der Sozialisten der frischen Seeluft des Rummelplatz-Kurortes Blackpool ging es sehr viel munterer zu als im Vorjahr. Damals litt die Partei noch unter dem Schock der verlorenen Wahlen. Jeder versuchte, die Schuld daran von sich auf seine politischen Widersacher abzuwälzen. Die Parteimaschine lief nur auf halben Touren. Die Parteiführung lag noch in den Händen von Attlee, dessen Pläne gewöhnlich selbst seinen engsten Mitarbeitern verborgen waren.

Ganz anders in diesem Jahr. Vor den Augen der Delegierten schwebte ein wunderbares Traumbild: die konservative Regierung in ernsten Schwierigkeiten und möglicherweise gezwungen, bald Wahlen abzuhalten, aus denen die Labour Party als Sieger hervorgehen könnte.

Nichts trägt so stark zur Einigung einer Partei bei wie die Aussicht auf Regierungsposten. Eine ganze Woche lang hatten sich die verschiedenen Richtungen und Gruppen der Labour Party kaum ein böses Wort zu sagen.

Alle Kritik richtete sich gegen die Konservativen, gegen ihr „Gerede von feststehenden Preisen“ und gegen ihre Außenpolitik. Dazu konnten sich die Arbeiterdelegationen in dem angenehmen Gefühl wiegen, daß die Parteimaschine wieder in Schwung kommt, daß ein neuer und bisher recht erfolgreicher Parteiführer gefunden ist, und daß auch etwas so Begehrenswertes wie ein Wahlprogramm sich bereits in Umrissen abzuzeichnen beginnt.

Das neue Schlagwort der Labour Party heißt „Gleichheit“. Nach der Definition der intellektuellen Parteielite, der auch Gaitskell zuzuzählen ist, wird diese „Gleichheit“ zum erhabensten Ziel allen menschlichen Strebens. Für die einfacheren Parteigenossen drückt sich darin allerdings mehr ihr Wunsch nach einer möglichst gleichmäßigen Verteilung des Bargeldes aus.