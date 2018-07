Auf der in Baden-Baden abgehaltenen Jahrestagung des Verbandes der Automobilindustrie bot sich eine treffliche Gelegenheit, mit den Experten dieser wichtigen Industrie die vielen aktuellen Probleme der Kraftfahrzeugwirtschaft zu diskutieren. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Frage, ob bei den gegenwärtigen und bei den noch zu erwartenden Kostenerhöhungen die Industrie in der Lage sein werde, diese aufzufangen. Bisher hat sie das getan. Der VDA weist so auch in seinem Geschäftsbericht darauf hin, daß die Automobilindustrie zu den wenigen Industriezweigen gehört, deren Preise im Jahre 1955 trotz allgemeiner Kosten- und Preiserhöhungen gesunken sind. Zumindest die Spitzenunternehmen waren, wie ihre Bilanzen zeigen, dank ihrer besonderen Ertragskraft hierzu in der Lage. Einmal aber ist, wie Präsident Max Thoenissen erklärte, die Grenze erreicht, wo das nicht mehr geht.

Gute Gewinne werden schnell aufgezehrt, wenn an ihnen gar zu viele, wie Arbeiter und Vorlieferanten, partizipieren wollen. Einen bemerkenswerten Einblick geben hier die Opel-Bilanzen 1954 und 1955; einmal, weil in dieser Berichtsperiode die Produktionskapazitäten nicht wesentlich erhöht waren, so daß man die Zahlen leicht vergleichen kann (die Tagesproduktion, in Kraftfahrzeugen gerechnet, war nur auf 111 v. H. gestiegen, die Rohüberschüsse sind auf 97 v. H. zurückgegangen), vor allem aber auch, weil die nach amerikanischen Grundsätzen bilanzierende Adam Opel AG ihre Gewinne sehr viel offener ausweist, als das sonst in Deutschland üblich ist. Die Jahresgewinne (also ohne Gewinn Vortrag) betrugen 1955 nur noch 66 v. H. des Betrages von 1954. Es ist also bereits im vergangenen Jahre ganz erheblich von der Gewinnspanne durch die Kostenerhöhungen abgezwackt worden. Nun aber ist Opel, was die Ertragslage angeht, sicherlich nicht repräsentativ für die gesamte Automobilindustrie. Es gibt viele Unternehmen, vor allem aus dem Lastwagenbau, denen es weniger gutgeht und bei denen daher auch möglicherweise das Polster, das bisher eine Preisstabilität ermöglichte, schon weitgehend verbraucht ist.

Prof. Nordhoff vom Volkswagenwerk erklärte so auch, daß heute in der Automobilindustrie „nicht mehr allzuviel drin sei“, um Kostenerhöhungen, besonders von der Rohstoffseite her, aufzufangen. Man darf nicht übersehen, daß diese Branche heute der nervöseste und beweglichste Industriezweig ist, den es überhaupt gibt: Sie ist zu ständigen Entwicklungen und Umstellungen gezwungen, wenn sie den Anschluß an den Weltmarkt nicht verlieren will. Das bedeutet laufende Investitionen, die aus dem 3etrieb erarbeitet Verden müssen. Damit hat Nordhoff sicherlich Recht, denn von jeher hat die Selbstfinanzierung in dynamischen Industriezweigen eine bedeutsame Rolle gespielt, weil die Mittel, die hierfür notwendig sind, im Hinblick auf das solchen Investitionen innewohnende Risiko auf dem Kapitalmarkt nicht ohne weiteres aufzubringen sind. Praktisch besagt dies, daß die Automobilindustrie auch weiterhin bis zu einem gewissen Grade über den Preis investieren muß, weil sie sonst ihre Stellung gegenüber der ausländischen Konkurrenz nicht zu halten vermag.

Sie wird also an Preiserhöhungen denken müssen, bevor das Polster verbraucht ist. Damit aber ist keineswegs gesagt – worauf auch in der Preisebesprechung hingewiesen wurde –, daß die Fabrikanten nun in Kürze geschlossen mit Preiserhöhungen herauskommen. Sie werden selbstverständlich, schon allein aus Wettbewerbsgründen, danach streben, ihre Preise zu halten, solange es irgend geht. Dabei wird jedes Unternehmen selbst entscheiden müssen, wie es seine Preispolitik einrichtet. Der Trend der Automobilpreise aber ist – und darüber ließ Prof. Nordhoff keinen Zweifel – nach oben gerichtet, denn die Entwicklung der Weltautomobilindustrie ist weitgehend zwangsläufig und gestaltet es dem einzelnen Automobilfabrikanten nicht, die Preisentwicklung autonom zu gestalten. W. R.