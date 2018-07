Wieder Kominform?: Das beste Mittel, Meinungsverschiedenheiten zwischen den kommunistischen Ländern (wie die jetzigen zwischen Belgrad und Moskau) zu bereinigen, ist nach Ansicht des Kremls die Wiederbelebung der Kominform. Tito kann sich hierfür jedoch so lange nicht begeistern, wie Moskau in einer solchen Kominform die Führerrolle beansprucht. Er ist der Meinung, daß auch der Weltkommunismus „kollektiv“ geführt werden solle, und findet Anklang bei den Bruderparteien in Italien, Frankreich und Ungarn, deren Delegierte zur Zeit in Belgrad zu einer „kleinen Kominform-Konferenz“ versammelt sind. Nach Ansicht Titos und vieler anderer nichtrussischer Parteiführer hat sich Moskau den Anspruch auf Führung des sozialistischen Lagers mit dem Eingeständnis der Verfehlungen unter Stalin verscherzt. Die Aussprache der kommunistischen Parteiführer in Belgrad soll nun die Frage klären, ob ein einheitliches Auftreten des „sozialistischen Lagers“ der übrigen Welt gegenüber überhaupt noch möglich ist und unter welchen Parolen. Ein gewichtiges Wort zu diesem Thema wird allerdings auch in Moskau gesprochen werden, wo Anfang November das Zentralkomitee der sowjetischen KP zur Frage des „Titoismus“ und der Gespräche Chruschtschows mit Tito Stellung nehmen wird.

Kabinettsumbildung In Bonn: Um „schwache Punkte“ Im Kabinett Adenauer zu bereinigen, haben die vier FVP-Minister Preusker, Blücher, Neumayer und Schäfer ihren Rücktritt erklärt. Mit den „schwachen Punkten“ meinen sie weniger sich selber (soviel Selbstverleugnung wäre zuviel verlangt), sondern gewisse Kabinettskollegen, vor allem den auch von andeier Seite stark kritisierten Verteidigungsminister. Der Rücktritt der vier war insofern kein ungeschickter Schachzug, als Adenauer jetzt Blücher und Preusker (die er ohnedies behalten möchte) bitten muß, zu bleiben. Sonst hätte er Neumayr und Schäfer (die er ohnedies nicht behalten wollte) bitten müssen, zu gehen. Jedenfalls haben die vier Minister mit ihrem Beschluß den Stein einer sehen längst fälligen Kabinettsreform ins Rollen gebracht.

Milde Urteile In Posen! Im Prozeß gegen die Teilnehmer am Posener Juni – Aufstand wurden erstaunlich milde Urteile gefällt. Drei Angeklagte, die der Ermordung eines Polizeibeamten beschuldigt waren, erhielten Gefängnisstrafen von zwischen vier und viereinhalb Jahren, vier weitere Angeklagte waren am Vortage wegen „Plünderung“ zu Strafen zwischen zwei und vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Von den 154 Angeklagten sind bisher nur 26 vor Gericht erschienen. Es scheint auch fraglich, ob das Verfahren in den übrigen Fällen zu Ende geführt wird. Da fast jede neue Vernehmung neue Einzelheiten über Übergriffe und Gewalttätigkeiten der Sicherheitspolizei zutage fördert, ist es denkbar, daß der Staatsanwalt die Anklage zurückzieht, um sich und seinen Vorgesetzten weitere Blamagen zu ersparen.

*

Gewerkschaften gegen Wiederbewaffnung: Alle Kräfte zu unterstützen, die „willens und fähig sind, mit demokratischen Mitteln die Wiederbewaffnung im gespaltenen Deutschland und die Wehrpflicht wieder rückgängig zu machen“ beschloß der Deutsche Gewerkschaftskongreß in Hamburg. Die übrigen Beschlüsse betrafen höhere Löhne und Renten, Mitbestimmung der Arbeiter, kürzere Arbeitszeit und hielten sich damit im Rahmen des Erwarteten und des eigentlichen Aufgabenkreises einer Gewerkschaft. Mit 378 von 400 Stimmen wurde Willi Richter zum neuen DGB-Vorsitzenden gewählt.

*

Suez-Kompromiß in Sicht: Beide Parteien im Suezkonflikt haben dem Sicherheitsrat der UNO Vorschläge eingereicht und die Vorschläge der Gegenpartei abgelehnt. Trotzdem glaubt man jetzt an einen Kompromiß, allerdings mehr auf Kosten Englands und Frankreichs, als auf Kosten Ägyptens. (Sirius 11. 10, 1956)