Es ist heute angebracht, den Blick von der glänzenden Fassade unserer Wirtschaft einmal abzuwenden und zu versuchen, ein Bild von den Leistungen unserer Nachbarn jenseits der Grenzpfähle zu bekommen. Die Organisation für europäische Zusammenarbeit, die OEEC, gibt uns ein Hilfsmittel dazu. Sie hat Zahlen über die Entwicklung der industriellen Produktion in ihren Mitgliedsländern sowie in den USA und Kanada zusammengestellt, die recht aufschlußreich sind.

Der Bericht zeigt, daß die Industrieproduktion im vergangenen Jahr in allen westlichen Lindern wieder kräftig zugenommen hat. Wenn man das letzte Vorkriegsjahr 1938 gleich 100 setzt, so hat 1955 die Industrieproduktion der USA 278 erreicht, die Kanadas 258. Und mit einem Index von 224 hat sich die Produktion Österreichs mehr als verdoppelt. Für Großbritannien steht der Index auf 178, für Frankreich auf 162, für Belgien auf 163, und für die Bundesrepublik ist er mit 170 angegeben. Das heißt also, daß die Industrieproduktion in Westdeutschland um 70 v. H. größer war als 1958,

Indexzahlen dieser Art zeigen aber nur, wie sich die Gesamtproduktion verändert hat oder – um ein anschauliches Bild zu gebrauchen – ob der Kuchen kleiner oder größer geworden ist. Nun ist aber doch entscheidend, auf wie viele Köpfe dieser Kuchen verteilt werden muß. Das wahre Bild ergibt sich also erst, wenn man die industrielle Produktion je Kopf der Bevölkerung errechnet. Das Ergebnis ist erstaunlich.

Im vergangenen Jahr stand dem Bürger der USA eine Industrieproduktion zur Verfügung, die 119 v. H. über der von 1938 lag. Amerikanisch n.utet selbst die Zuwachsrate von 116 v. H. in Österreich an, und auch Italien rangiert mit einer Steigerung von 74 v. H. in der Spitzengruppe der euiopäischen Länder. In England beträgt die Zunahme 65 v. H., in Holland 59 v. H. Belgien und Frankreich liegen mit einer jeweils um 54 v. H. höheren Pro-Kopf-Produktion an gleicher Stelle. Erst am Ende der Reihe kommt die Bundesrepublik, in der die Industrieproduktion je Kopf der Bevölkerung nur um 32 v. H. zugenommen hat. Diese Vergleichszahl zeigt klar und deutlich, daß die gestiegene Produktion auf eine seit 1938 um elf Millionen gestiegene Bevölkerung, verteilt werden muß. Bei dieser Betrachtung zerplatzt die schillernde Seifenblase „Wirtschaftswunder“. E. H. K.