Inhalt Seite 1 — Afrikanische Reisebilder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit die Engländer 1941 für den Kaiser Hailessie I. Thron und Land von den Italienern eroberten, heißt nach einer kaiserlichen Ver8 offiziell "Äthiopien". Den guten, alten l "Abessinien", unter dem das Land in der westlichen und in der arabischen Welt besf, wollen die Abessinier, pardon, Äthio pt mehr hören. Damit fangen die Parajschon an.

K die alten Ägypter verstanden unter Äthio dem "Land der Leute mit den verbrannten lern" — die Gegend südlich des klassischen ja, das Land zwischen dem Atbära und dem j Nil, das Land der Könige von Meroe, die p bis 660 v, Chr die XXV ägyptische Dynafieten, das Land der "schwärzlichen Nubier". tutigen Äthiopier aber hassen nichts mehr, nn man von ihnen als "Schwarzen" spricht; Ansehen als "Weiße" genommen zu werden, i ihre Hautfarbe zwischen braun und jz variiert.

[Wort "Abessinien" aber kömmt von jenem t arabischen, semitischen Stamme her, der Verenge zwischen Südarabien und Afrika e, in den Hochländern des heutigen Nordnien und Eritrea die einheimischen, rassisch ehenden Hamiten unterwarf und[den Grund fauf dem dann der schöne Bau Öer Kultur Jcsum emporwuchs; von dort her nahm die , chte Abessiniens ihren Anfang. Die heutigen bier sind sehr stolz auf ihre semitische Ver;enheit, führen sie doch ihre Kaiserfamilie und Adelsgeschlechter auf das biblische Israel zuAber, wie gesagt, sie wollen von jenem südSschen, sabäischen Stamm, den Habashat, von das Wort Abessinien abgeleitet ist, nichts mehr en und ziehen es vor, sich nach dem alten opien zu nennen, mit dem weder sie selber äs zu tun haben noch das alte Aksum. her solche und andere seltsame Dinge dachte nach, als ich in Massaua am Roten Meere saß auf mein Auto wartete, das sich über See von (Kenyä) her irgendwo verspätet hatte, end ich pünktlich über Land an der Küste des Meeres eingetroffen war. Dem Hafen der igea italienischen Kolonie Eritrea, Masgeht der traurige Ruhm voraus, einer der isten Hafen der Welt zu sein, wurde sehr angenehm enttäuscht. Allerdings e die Winterzeit schon begonnen, und jene derische Glut, die Massaua im Sommer nicht für Weißte unbewohnbar macht, hatte sich zu enehmen Temperaturen zwischen 30 und 34 d abgekühl t, die wohl zu ertragen sind, wenn man nur im Hemd und mehr oder weniger kurzen Hosen umherläuft; wenn der laue Seewind durch die Zimmer weht, deren Wände nicht aus Mauern, sondern nur aus einem lockeren Gitterwerk bestehen.

Das eigentliche Massaua liegt auf einer Insel im Meer. Vom Hotelstrand her gesehen schwimmen die weißen oder sahnegelben Häuser wie ein Märchen über j der makellos blauenden Flut. Eine große arabische Dhau mit herrlich geschweiftem Dreieckssegel zieht vor dem schimmernden Hintergrund aus "Tausendundeine Nacht" vorüber.

Ein prächtig zerlumpter dunkler Mann mit blitzenden Augen von unbestimmbarer Rasse bietet mir große, bunte Meeresmuscheln an und kunstvolle Ketten. Als ich ihm klarmache, daß ich weder für Muscheln noch Muschelketten, Verwendung habe, zuckt er bedauernd die Achseln, murmelt ein "Wie Allah will!" und zieht sich wieder in den Schatten des verfallenen Bootshauses zurück, in dem er seine Tage verbringt; vielleicht erscheint am Nachmittag noch einmal ein wohlhabend, aussehender Fremder, dem er die Muscheln anbieten kann — dann hat er genug für diesen Tag getan und kann sich befriedigt ins Privatleben zurückziehen, vielleicht ein paar Blätter des berauschenden Krautes Khat kauen, das an den Küsten des südlichen Roten Meeres rege gehandelt wird und die Leute schwächt; oder auch, wenn er modernere Freuden vorzieht, ein unschuldiges Fläschchen Coci Cola trinken.

Doch dann bricht die neue Zeit ein in mein Märchenidyll. Vom i Hotel her quellen auf den gelben Wüstensand, über dem ein paar Palmen ihre blechharten Wedel rasseln lassen, zwei Dutzend dunkelbrauner oder schwärzlicher Gestalten in dem Khaki amerikanischer Militärs. Ich erkenne, daß es sich offenbar um Flugschüler von den großen Flugplätzen handelt, welche die Amerikaner bei Asmara und anderswo ausbauen.

Die jungen Amharen benehmen sich genauso laut und ungeniert wie ihre amerikanischen Vorbilder, So zu tun, als gehörte ihnen die Welt allein, das scheinen sie recht gelehrig ihren Lehrmeistern aus Oklahoma oder Massachusetts abgeguckt zu haben. Ob sie auch ebensogut werden fliegen können? Die zivile Fluggesellschaft Äthiopiens, die "Ethiopian Airlines", die von der amerikanischen TWA betrieben wird (die Aktien gehören der äthiopischen Regierung), konnte in der ursprünglich vorgesehenen Zeit nicht dazu übergehen, ihre Maschinen allein von äthiopischen Piloten fliegen zu lassen; nach wie vor sind es Amerikaner, die am Steuer sitzen, wenn auch einige Amharen bereits als Begleitpiloten tätig sind.