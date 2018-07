Nichts hätte zur Jubiläumstagung des Instituts der Wirtschaftsprüfer eine bessere Kulisse abgeben können als die wenige Tage zuvor über die Bühne gegangene Hauptversammlung des Mülheimer Bergwerks-Vereins mit der so glänzend, geführten Opposition der freien Aktionäre gegen die Abwürgemethoden des amerikanischen Großaktionärs. Wie stark das Aktienrecht reformbedürftig ist, zeigte jener eklatante Versuch der Überrollung und der Unfairness. Jene HV hatte daher auch den bitteren Nachgeschmack hinterlassen, daß der wirtschaftliche Aufschwung und die vielfach dabei erklommenen wirtschaftlichen Positionen einigen Leuten bereits in den Kopf zu steigen beginnen. Sie lassen sich zu Äußerungen und Handlungen verführen, die nicht nur dem Wortlaut der Gesetze, sondern auch deren gutem Sinn widersprechen, so daß sich ganz natürlich ein Wunsch nach Abwehr breitmacht. Im übrigen halten wir die Verwaltungseinstellung im Falle Mülheimer Berg für psychologisch so ungeschickt, wie es kaum überboten werden könnte. Aktienwesen und Aufbau des privaten Kapitals stecken überhaupt erst wieder in den Anfängen, sollten behutsam gepflegt werden und müßten von allen Extravaganzen, die das Odeur des Machtrausches haben, befreit bleiben.

Auf der Jubiläumstagung der Wirtschaftsprüfer sind eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der Publizität der Aktiengesellschaften gemacht worden. Mülheimer Berg gab ein Beispiel der Publizitätsschwäche und beschloß eine Auflösung der Gesellschaft dank der Majorität des Großaktionärs, obwohl ein Zeitraum von neun Monaten ohne Bilanz und Abschlußbericht und ohne Mitteilung der Gewinnverwendung, ja sogar ohne Entlastung der Verwaltung blieb. Die Eintragung des Umwandlungsbeschlusses ins Handelsregister ist uns unverständlich und müßte Anlaß einer gründlichen Prüfung sein. Der Fall Mülheimer Berg sollte aber auch die Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz erneut ermuntern, die von ihr bisher unternommenen Bemühungen auf Reform des Aktienrechtes und Verstärkung des Schutzes der Masse des aktiensparenden Publikums vor Verwaltungswillkür neu aufleben zu lassen und energischer als bisher vorwärtszutreiben.

In diesem Zusammenhang wirkt der Gesetzentwurf einiger Bundestagsabgeordneten geradezu grotesk, die als Beitrag zur Aktienreform eine noch weitere Verkürzung der Rechte der Aktionäre in der Hauptversammlung anstreben, wobei sie offenbar fern aller Praxis von wirtschafts-mythischen Traumvorstellungen ausgehen. Danach soll bei der Schaffung von Neukapital die Genehmigung der Hauptversammlung nicht mehr notwendig sein, wenn es sich um kleinere Beträge (etwa 10 v. H.) handeln sollte. Man will auf diese Weise ohne HV-Mitwirkung „neues Miteigentum“ schaffen. Eine wirklich drollige Idee, die hoffentlich keinen Eingang in die ernsthaften Erörterungen zu diesem Thema finden wird!

Eine Aktienrechtsreform hat nur Sinn, wenn der Hauptversammlung wieder mehr Rechte gegeben werden, als ihr aus der NS-Zeit, der Zeit der autoritären Führung, übriggeblieben sind –, wenn die Publizitätspflicht verstärkt wird und Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen besser als bisher den wirklichen Stand eines Unternehmens erkennen lassen.

Es ist nicht von ungefähr, wenn die Wirtschaftsprüfer auf ihrer Tagung mit recht klaren Vorschlägen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Der dortige Reformvorschlag hat zum Ziel, Aufstellung und Gliederung des Jahresabschlusses sowie der Gewinn- und Verlustrechnung neu festzulegen. Der Jahresabschluß soll stärker als bisher Liquiditätsgesichtspunkten Rechnung tragen. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung soll die Kontoform durch die Staffelform abgelöst werden, wobei von der Entwicklung der Umsätze ausgegangen werden müßte, Praktisch bedeutet dies also eine Brutto-Gewinn- und Verlustrechnung – eine Forderung, die nicht zuletzt auch seit Jahren von der Wirtschaftspresse erhoben wird.

Für die Neugliederung der Bilanz machen die Wirtschaftsprüfer keine Änderungsvorschläge. Sie vertreten aber die Meinung, daß bei den Schulden Einzelbewertungen sichtbarer als bisher zum Ausdruck kommen müßten. Eine klare Trennung von lang- und kurzfristigen Vermögenswerten und Schulden sei notwendig. Als völlig undurchsichtig bezeichnen die Wirtschaftsprüfer den Posten „ausweispflichtiger Rohüberschuß“. Statt dessen müßte ein echter Rohüberschuß ausgewiesen werden, der wirklichen Aussagewert besitzt. Dazu wäre .praktisch als Ausgangspunkt die Publizierung des Umsatzerlöses notwendig, wie es viele Firmen auch bereits handhaben. Ferner wird vorgeschlagen, eine Saldierung von Zinsaufwand und Zinsertrag gesetzlich zu untersagen.

In der Diskussion hat der Vorsitzer des Vorstandes der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Dr. Vits, die Notwendigkeit der Aktienrechtsreform betont. Er bejahte die neue Gliederung der Erfolgsrechnung, eine Neugliederung der Bilanz und die Ausgestaltung des Jahresberichtes. Dr. Vits äußerte sich u. a. auch über die HV-Befugnisse beim Jahresabschluß. Die Wirtschaftsprüfer hatten vorgeschlagen, daß der HV das Recht zustehen müsse, Dotierungen der freien Rücklagen rückgängig machen zu können und den Reingewinn anders als vorgeschlagen zu verwenden. Dr. Vits bejahte diesen Vorschlag, widersprach aber einer Ausdehnung dieser HV-Befugnisse auf die Auflösung alter freier Rücklagen. Dadurch würden Bilanzstruktur und Liquiditätslage zum Nachteil der Unternehmer verändert werden können. Man könnte aber den Kompromiß überlegen, ob der HV nicht das Recht zustehen sollte, die Auflösung alter freier Rücklagen zur Zahlung einer Dividende bis zu höchstens 4 v. H. beschließen zu können.

Im übrigen aber wollte Dr. Vits nicht für eine volle Restitution der HV-Funktionen im Sinne des alten Aktienrechtes eintreten. Gediegene und offenherzige Publizität vor und in der HV wäre besser, meinte er. Aufsichtsrat und Vorstand würden dann allerdings bei der Feststellung des Jahresabschlusses eine sehr hohe Verantwortung übernehmen. Wir sind der Meinung, daß diese Verantwortung wieder in die Hände der HV gelegt werden soll. Darüber hinaus müßte ein „Mülheim-Paragraph“ geschaffen werden: d. h. es sollte der Schutz des aktiensparenden Publikums vor Extravaganzen erweitert und gesetzlich eindeutig festgelegt werden. W.-O. R.