Daß unseren Bundestag einmal luftfahrtpolitische Fragen bewegen – wie in Berlin geschehen –, muß der bundesdeutschen Luftfahrt selbst wie ein achtes Weltwunder erscheinen. Es war dazu wohl nötig, daß eine große Zahl der Abgeordneten vor ihrer Reise in die Hauptstadt des früheren Reiches vergeblich zahlreiche Flugpläne nach einer Flugverbindung der Lufthansa zwischen Westdeutschland und Berlin durchsuchten. Potzblitz, da kam die Erleuchtung: Welch ein Nonsens ist es doch, daß New York, Chikago, Rio und Buenos Aires, Istanbul und Teheran und Bagdad, um nur diese Orte zu nennen, mit Lufthansa-Flugzeugen erreichbar sind – nicht aber Berlin, das politische und wirtschaftliche und auch verkehrspolitische Sorgenkind unseres hohen Parlaments ...

Wenn nun etwa, so mag manchen westdeutschen Politiker an Bord eines Flugzeuges der PAA, der Air France oder der BEA der diabolische Gedanke überfallen haben –, wenn nun etwa die Kollegen in der „DDR“ auf die Idee verfielen, eines Tages zur Ausübung stärkeren Druckes gegen Bonn nachzuexerzieren, was Moskau ihnen einst vorexerzierte: Eine kleine Blockade gefällig, bitte sehr? Was, wenn Großbritannien, die USA und Frankreich dann außerstande wären, sich noch einmal Berlin und der Bundesrepublik zuliebe zu exponieren und ihre Lufttransportverbände nach Berlin zu senden? Etwa mit dem bedauernden Hinweis darauf, man wäre, weiß Gott wo, überall in der Welt genügend engagiert und schließlich habe die Bundesrepublik ja selbst eine Luftwaffe und auch noch eine Lufthansa!

Man weise diesen Gedanken nicht von der Hand. Der Umgang mit der Politik des Ostens lehrte reichlich, wie sehr sie es versteht, weiche Stellen in der Wand zu finden, die sie selbst um sich errichtete. Wer sich damit beschäftigt, dem wird auf einmal klar, in welch unglaublich schwacher Position wir uns trotz Wirtschaftswunders und enorm forcierten Rüstungsplänen, trotz hochgepriesener Souveränität und allem guten Willen gegenüber Berlin befinden.

Wir besitzen nicht einmal das primitive Recht, mit westdeutschen Flugzeugen durch international vereinbarte Korridore regelmäßig nach Westberlin zu fliegen! An den Zuständen hat sich noch nichts geändert, wie sie sich nach 1945 ergaben: Allein die Westalliierten Großbritannien, USA und Frankreich erhielten – noch von Herrn Stalin persönlich – das Privileg, Brücken über gespaltenes und zerrissenes Land zu schlagen.

Allerdings ist es nun höchste Zeit, hier Ordnung zu schaffen und der Prognose das Wort zu reden, daß es wohl der Trümpfe genug gäbe, die wir für Landerechte in Berlin gegenüber den Sowjets, die allein dafür zuständig sind, ausspielen könnten. Damit jedoch wird sogleich das zweite Dilemma offenbar: Gelingt die Vereinbarung auf politischem Wege, erhält die Lufthansa freie Bahn nach Berlin, so wird sie, nach der heute gegebenen Situation des bundesdeutschen Luftverkehrs, mit Bedauern erklären müssen: Es tut uns leid, meine Herren Parlamentarier, aber die schwache Kapitalbasis, die uns Herr Schäffer zugestand, gab und gibt uns keine Möglichkeit, das Verkehrsaufkommen nach Berlin zu absorbieren! Wir sind zwar Träger eines einstmals großen Firmennamens, aber wir hatten und haben kein Geld, um jene Flugzeuge zu kaufen und in Auftrag zu geben, die wir nicht nur für Berlin, sondern auch für den Luftverkehr in der übrigen Bundesrepublik, in Europa, nach überseeischen Ländern und auch zum Erreichen einer ausgeglichenen Bilanz brauchen. Wir repräsentieren dank der „Luftfahrtaufgeschlossenheit“ des Parlaments und dank der „Großherzigkeit“ von Herrn Schäffer die kleinste und bedeutungloseste Linienluftverkehrsgesellschaft Europas! Lufthansa-Berlinverkehr? Meine Herren, das ist ein frommer Wunsch, bar jeglicher Realität! Kurt W. Streit