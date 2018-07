Im vergangenen Jahr, dem 25. Geschäftsjahr der Gesellschaft, konnte die Produktion der Ford-Werke AG. Köln um 37,5 v. H. auf 80 376 Einheiten erhöht werden. Davon entfielen auf Personenwagen 51 664 (38 323) und auf Liefer- und Lastwagen 21 920 (15 833). Für die Produktionserhöhung ist, wie im Geschäftsbericht betont wird, der neue „Taunus 15 M“ entscheidend gewesen. Neben den Verkaufserfolgen mit Kölner Ford-Erzeugnissen entwickelte sich auch der Verkauf importierter Fahrzeuge günstig. Im Berichtsjahr wurden 4859 Einheiten abgesetzt, davon der größte Teil gegen Devisen an in der Bundesrepublik lebende Ausländer. Auch im Export war die Nachfrage so rege, daß nicht alle Lieferungswünsche erfüllt werden konnten. Dabei wurden 35 207 Einheiten oder 43,8 v. H. der deutschen Ford-Produktion in 84 Länder ausgeführt. Die Zahl der Beschäftigten stieg weiter auf 9603, nachdem sie bereits im Mai 1955 auf 8715 (1954: 6671) angewachsen war. Die augenblickliche Kapazität des Werkes beträgt 200 Personen- und Lieferwagen und 40 Lastwagen je Tag. Durch Überstunden und teilweise Dreischichtenbetrieb war eine Steigerung auf 300 Einheiten möglich. Da mit einer weiteren Nachfrage gerechnet wird, ist beschlossen worden, die Kapazität des Werkes auf 400 Personen- und Lieferwagen sowie 50 Lastkraftwagen zu erhöhen. Neben anderen Maßnahmen wurde zu diesem Zweck der Ankauf von über 600 000 qm Grundfläche in die Wege geleitet.

Der HV am 31. Oktober wird aus diesem Grunde, wie schon gemeldet, eine Kapitalerhöhung um (in Mill. DM) 50,04 auf 122,0 vorgeschlagen werden, nachdem bereits im vergangenen Jahr eine Aufstockung um 19,95 durch Aktienbezug der Bezugsscheinbesitzer erfolgte. Die amerikanische Muttergesellschaft wird 42,36 durch Einbringung von 40,0 Darlehnsforderungen übernehmen und den Rest in bar bezahlen. Die Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht 3:2 zu 100 v. H.

Die Umsatzausweitung spiegelt sich auch in der Erfolgsrechnung. Obwohl die Zuweisungen an die Rücklagen von 9,90 auf 12,56 erhöht worden sind, ist der Gewinn von 1,43 auf 3,32 und mit dem Vortrag auf 3,95 gestiegen. Die Aktionäre erhalten wieder 5 v. H. Dividende, die diesmal 3,10 (2,35) erfordert. Zum Vortrag verbleiben 0,85. Der Rohertrag ist nach der Organschaftsabrechnung von 90,29 auf 119,16 gestiegen. G a.