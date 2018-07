Von Heinrich David

Bad Salzuflen, im Oktober

Im Kurhaus des Lippischen Staatsbades Salzuflen wurde am Montag der 52. Deutsche Bädertag mit einer Festversammlung eröffnet, der am Dienstag und Mittwoch wissenschaftliche Referate und Diskussionen folgten. Kurdirektoren, Baineologen und Badeärzte aus 201 Heilbädern, die dem Deutschen Bäderverband angeschlossen sind, setzten sich – obwohl fast ohne Ausnahme Männer der „alten Schule“, wie es den besten Traditionen des Kurbetriebes entspricht – mit den auf sie zukommenden Problemen des Massenzeitalters auseinander, die sich nicht allein in der vielerorts schon eingetretenen Entwicklung zum „Sozialbad“ manifestieren. Das Industrieland Nordrhein-Westfalen, das die schinken- und schwarzbrotträchtigen Gefilde des einstigen Lippe-Detmold samt dem stillen Salinenstädtchen Salzuflen aufgeschluckt hat, bot den geeigneten Hintergrund für das Generalthema dieses Bädertages. So wurde auch der Festvortrag nicht von einem verdienten Kurdirektor oder einem berühmten Mediziner gehalten, sondern von einem Ministerialdirektor im Bundesarbeitsministerium.

Ministerialdirektor Professor Dr. Herschel prophezeite in diesem Festvortrag den versammelten Kurdirektoren nicht ausdrücklich eine ewige, von den Schwankungen der Gesamtwirtschaft nahezu unabhängige Konjunktur. Aber er hätte es tun können – als Schlußfolgerung aus seinen Thesen über den „Schutz und die Erhaltung der Arbeitskraft als staatspolitische und volkswirtschaftliche Aufgabe“.

Wenn es nämlich stimmt, daß es heute die vornehmste Aufgabe eines Arbeitsministers (wenigstens eines deutschen Arbeitsministers) ist, „die Arbeitswut der Menschen zu bändigen“, wenn die nicht nur auf die sogenannten Manager beschränkte Hetze und die von Seele zu Seele sich ausbreitende Existenzangst die Menschen immer kranker macht, wenn man den Streit über Wert oder Unweit einmeiner Badekuren viel weniger mit Hilfe von chemischen Analysen und viel mehr mit dem Blick auf die von der psychosomatischen Medizin verlangte seelische Umstimmung austrägt und wenn schließlich dies alles auch von den Versicherungsfunktionären nicht mehr bestritten wird, dann werden in den nächsten Jahrzehnten die Betten in den deutschen Heilbädern äußerst knapp bleiben.

Wenn man aus den von Professor Herschel vorgetragenen Ergebnissen einer demoskopischen Untersuchung des Bielefelder Emnid-Instituts den Schluß ziehen darf, daß der Prozentsatz derjenigen Mitbürger, die ihre Gesundheit bedroht glauben, sich in den letzten paar Jahren vervierfacht hat und auf dreißig Prozent gestiegen ist, und wenn man nicht annehmen will, daß wir trotz aller Arbeitswut ein Volk eitler Hypochonder geworden wären, dann sind 200 Kurorte viel zuwenig für die Bundesrepublik. Und es bedarf nicht einmal der zu erwartenden Steigerung des Anteils der Zwangsversicherten an der Gesamtbevölkerung, um vorhersagen zu können, daß alle zweihundert Heilbäder zu „Sozialbädern“ werden.

Damit wäre die Einnahmenseite aller Kuretats ein für allemal geklärt. Und was die Ausgaben anlangt, so dürften sich die Kurdirektoren dann viel weniger Sorgen zu machen haben als heute. Man brauchte nur die Leistungen – zum Beispiel Blumenrabatten, Kurorchester und Büchereien – auf das mehr oder minder bescheidene Maß herabzudrücken, das angesichts der feststehenden Einnahmen tragbar erschiene. Wer nur noch passiv „verschickt“ wird, der kann nicht mehr aktiv abwandern. Und wenn so auf dem Gebiete der Heilkuren ein ewiger Verkäufermarkt geschaffen wäre, könnte der Deutsche Bäderverband seine Bemühungen, die Kur zu einem „Markenartikel“ zu machen, getrost einstellen.