Daß Österreich die Zeit der russischen Besetzung hinter sich gebracht hat, gibt sich nicht nur in der Politik des Ballhausplatzes oder im Straßenbild der Städte und Dörfer zu erkennen, sondern auch in den Manifestationen des Bewußtseins, in der Literatur: die erdfarben uniformierten Soldaten werden bereits sine ira et studio, jenseits von Ideologie und Polemik, gesehen und dargestellt. So bei Gerhard Fritsch in einer Episode seines (in der ZEIT Nr. 32 angezeigten) Romans „Moos auf den Steinen“, und viel augenfälliger noch in:

Franz Turnier: „Der Schritt hinüber.“ Roman. 250 S., 11,80 DM. Suhrkamp, Frankfurt 1956,

wo die Russen ein gut Teil der Hauptpersonen stellen; die Russen aber nicht primär als fremde Okkupanten gesehen, sondern als Menschen, und als Menschen genauso verstrickt ins Schicksalgeflecht wie die dargestellten Österreicher, genauso unschuldig oder schuldig wie diese, genau so liebenswert oder verachtungswürdig – kurzum: gesehen unter einem Aspekt, der zum Maßstab für „gut“ und „böse“ nicht irgendeine Aktualität macht, sondern das ideologisch unverfärbte Wesen des Menschen schlechthin. Es mag diese redliche, echt literarische Perspektive des Autors wesentlich dazu beigetragen haben, daß seinem Buch der Charles-Veillon-Preis zugesprochen wurde – gewiß mit Recht, was die Kritik anläßlich der beiden vorangegangenen Verleihungen keineswegs hat konstatieren können.

Turniers Roman spielt drei bis vier Monate nach dem Ende des Krieges, irgendwo in der russischen Zone Österreichs, nahe der Demarkationslinie. (Als Modell hat zweifellos die Gegend nördlich von Linz gedient.) Die Handlung kreist in etlichen, mitunter bizarr verkrümmten Spiralen um eine hübsche junge Frau, deren Mann noch nicht wieder aufgetaucht ist aus den Strudeln des allgemeinen Untergangs. So treibt es sie hin und her zwischen anderen Männern: zwischen dem enteigneten Gutsherrn Axel von Wilnow, der mit ihr, die von ihm ein Kind erwartet, „neu anfangen“ will, und dem russischen Kapitän, der nach der ihn tief erschütternden Begegnung mit ihr versucht, den Bereich seiner Kommandantura in ein kleines freundliches Paradies zu verwandeln, in dem niemand mehr sich würde fürchten müssen, und dem blutjungen Leutnant Kolja, der um ihre Gunst wirbt mit allen Mitteln einer Skala, die von der poetisch-zärtlichen Beschwörung bis zur schnapstollen Gewalttat reicht. Aber wo sie den Schritt hinüber zu tun, wo sie Liebe zu suchen hinkommt, bringt sie Betrug und Wahn und Mord und Enttäuschung hin: somit zum leibhaftigen Symbol einer Zeit geworden, in der – wie Carl J. Burckhardt zur Begründung der Preisverleihung sagte – „Wahrheit und Lüge, Mißverständnis und Vertrauen bis zur letzten Fragwürdigkeit durcheinander gemischt erscheinen“. So tut sie endlich, Axel und Kolja tot hinter sich lassend, den anderen Schritt hinüber, den Schritt hinüber in die andere Besatzungszone, von wo ihr Mann ihr mittlerweile hat Nachricht zukommen lassen körnen, daß er wohlauf sei und sie erwarte. Sie kommt zu ihm, aber sie hat ihm, den sie sowieso nie geliebt hat, nichts zu bringen, am wenigsten sich selbst, es sei denn neuen Betrug und neue Enttäuschung und neuen Wahn ...

Die Menschen dieses Romans stehen nicht nur für sich selber, sondern zugleich auch für Kräfte und Tendenzen jener Zeit, so daß dem Leser die unaufhörliche Wechselwirkung zwischen einem jeden Individuum und dem Zeitgeist deutlich wird: zwischen dem einzelnen Schwimmer und dem Strom der Zeit, darin er rudert, sich treiben läßt oder gar versinkt. Diese Verdeutlichung, die ohne jeden symbolistischen oder interpretatorischen Aufwand erzielt wird, ist der eigentliche Gewinn bei der Lektüre dieses Buches, mit dem der heute vierundvierzigjährige, aus Südtirol stammende Franz Turnier nach manchem langen Umweg „den Schritt hinüber“ getan hat in die klare und reine Erzähl-Welt seines „Tals von Lausa und Duron“, womit er als Zwanzigjähriger bereits versprochen hat, was er jetzt hält. Herbert Eisenreich