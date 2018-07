Im Zusammenhang mit dem entlasteten Geldmarkt hat sich die Anlagetätigkeit bei den festverzinslichen Papieren verstärkt. Die achtprozentigen Industrieanleihen sind zur „Mangelware“ geworden. An den Börsen rechnet man damit, daß sich das Kursniveau der festverzinslichen Papiere mit Hilfe des jetzt wieder interessant gewordenen steuerbegünstigten Wertpapiersparens befestigen wird. Das fortwährende Abschöpfen großer Beträge durch Industrie und Länder hat die Bewegungsfreiheit des Aktienmarktes sehr eingeengt. Nennenswerte Geschäfte kamen hier in der vergangenen Woche nicht zustande. Mit einigem Unbehagen hat man vom AEG-Vorstand die Erklärung zur Kenntnis nehmen müssen, „aller Voraussicht nach die gleichen Dividende wie im Vorjahr (9 v. H.) zahlen zu können.“ Solche zurückhaltenden Dividendenprognosen häufen sich in letzter Zeit. Treten aber bereits die großen Gesellschaften mit unzweifelhaft gutem Geschäftsgang in puncto Dividenden auf der Stelle, um wieviel eher sind die kleineren Unternehmen bereit, an den Ausschüttungen zu sparen?

Eine aoHV hat die Kapitalerhöhung bei der AEG (um 55 Mill. auf 220 Mill. DM, 3:1 zu pari) genehmigt. Der Vorstandsvorsitzende Dr. h. c. Boden gab bekannt, daß der Umsatz in dem Ende September 1956 beendeten Geschäftsjahr um mehr als 15 v. H. gestiegen ist. Damit wurde zum erstenmal – ohne Tochtergesellschaften – ein Umsatz von 1 Mrd. DM überschritten. Der Auftragseingang lag noch über dem Umsatz. Bei Kohsumartikeln wird für 1956/57 ein mindestens gleicher Auftragseingang erwartet. Diese Aussagen bestätigen die günstige Situation in der Elektroindustrie, die auch in der Zukunft noch anhalten wird. Wenn dennoch der AEG-Aktienkurs In der vergangenen Woche um mehrere Punkte auf 208 zurückfiel, dann dürfte das bereits eine Folge von technischen Maßnahmen sein, die mit der Kapitalerhöhung in Verbindung stehen. Auch der Siemens-Kurs hat vor der Kapitalerhöhung lange Zeit unter Druck gestanden. Erfahrungsgemäß wird dadurch der Absatz junger Aktien erleichtert. Die alten Siemens-Aktien liefen inzwischen bis 197 1/2 v. H. zurück, während die jungen um 190 v. H. herum schwankten. Hier fanden Tauschoperationen zugunsten der jungen Aktien statt, die noch nicht dividendenberechtigt sind. Aus steuerlichen Erwägungen verzichten bestimmte Kreise auf die Dividende und vereinnahmen lieber die Kursdifferenz zwischen den alten und Jungen Papieren steuerfrei.

Eine unverhoffte Geschäftsbelebung trat bei den Papieren mit Ostinteressen ein, als die Note der Westmächte zur Wiedervereinigungsfrage bekannt wurde. Die Ernennung eines neuen sowjetischen Botschafters in Bonn sowie die Diskussionen über eine aktive deutsche Ostpolitik haben das Interesse der Spekulation wieder auf dieses Marktgebiet gelenkt. Dadurch stiegen die IG-Farben-Liquis unter größeren Umsätzen auf 33 v. H. Wie, uns mitgeteilt wird, findet in diesem Jahr keine aoHV der IG-Farbenindustrie AG i. A. mehr statt. Sie wäre nur sinnvoll gewesen, wenn Im Wollheim-Komplex eine Einigung hätte erreicht werden können. Das ist bislang nicht der Fall. Die oHV, die über das Geschäftsjahr 1956 zu befinden haben wird, soll in den ersten Monaten des nächsten Jahres stattfinden. Dann hofft man auch, die Entschädigungsforderungen Jüdischer Kreise geklärt zu haben, so daß der Ausschüttung der Hüls-Anteile nichts mehr im Wege stehen sollte. Nutznießer der Ostspekulationen waren in geringem Maße ferner die Kaliwerte, aber auch die Banken „reste“. In den neuen RM-Aktien der Deutschen und Dresdner Bank kam es zu bemerkenswerten Umsätzen. Der Kurs stieg bis 24’/> bzw. 25 v. H. Der weit davon liegende Kurs der Commerzbank-Aktien (12 1/3) beweist, daß in diesen Papieren nicht nur das Ostvermögen der ehemaligen Institute eine Rolle spielt, sondern auch das Problem der Rekonzentration unter dem alten Firmennamen maßgebend ist. Es ist kein Geheimnis, daß die Institute diese Frage auf „kaltem Wege“ zu lösen gedenken (und praktisch wohl auch schon gelöst haben), indem sie die Banken-„reste“ über Börsenkäufe mehrheitlich in ihren Besitz brachten. In der Commerzbank-Gruppe spielten die Banken „reste“ nur eine untergeordnete Rolle, weil an eine Wiederherstellung des Instituts im Wege des einfachen Zusammenschlusses nicht gedacht ist. Während die Bankennachfolger im wesentlichen unverändert blieben (nur Commerz- und Discont lagen infolge der bekannten Aufkäufe fester), gab es bei den Hypothekenbanken einige Käufe, in deren Verlauf Hypothekenbank Hamburg um etwa 13 Punkte auf 15? v. H. anzogen. Hoffnungen, daß mit der Intensivierung des steuerbegünstigten Sparens die Flaute im Absatz der Hypothekenpfandbriefe überwunden wird, sind die Ursache des Kursanstiegs. Dadurch – so argumentiert man – wird die gleiche Dividende wie im Vorjahr (8 v. H.) sichergestellt.

Dividendenhoffnungen trugen in gewissem Umfang auch zur Zeitweisen Belebungdes Montanmarktes bei. Wenigstens war das bei Hoesch und Klöckner der Fall. Auffällig stabil liegen Gelsenkirchener Bergwerk, wo angesichts der breiten Kapitalstreuung Paketkäufe möglich sind. Mehrheitserwerbungen werden bei Hüttenwerke Siegerland (Großaktionär Allianz) vorgenommen. Aus gleichen Gründen dürften auch Handels-Union festliegen. Paketkäufe sind ebenfalls die Ursache für den Anstieg bei Phrix (bis 149 v. H.). Unter Berücksichtigung des Dividendenabschlages wurde der diesjährige Höchstkurs überschritten. Als Interessenten vermutet die Börse neben dem bekannten Großaktionär, den Farbenfabriken Bayer, jetzt Ver. Glanzatoff, eine Gesellschaft, die früher alle Vermutungen, die in diese Richtung gingen, dementiert hat. Auf keinen Fall ist der Kursanstieg die Auswirkung einer plötzlich verbesserten Ertragssituation. Die im vergangenen Monat abgehaltene oHV hat keinen Zweifel darüber gelassen, daß es Mühe kosten wird, die bisherige Dividende von 5 v. H. zu halten. Bei der Hansa Mühle hat sich mit dem Kursabfall um etwa 20 Punkte auf 80 v. H. eine Entwicklung angebahnt, die nach Ablauf des Aufkaufsangebots des Großaktionärs, der Walter Rau Neusser Ölwerke AG, erwartet werden mußte. Die Minderheitsaktionäre (schätzungsweise etwa 3 v.H. des AK) erhalten nur 4 v. H. Dividende garantiert.

Am Rentenmarkt erreichten die aditprozentigen Industrieanleihen jetzt einen Spitzenstand von 102 1/4 v. H. Alle Emissionen dieses Typs haben den Pari-Stand erreicht. Die achtprozentige Anleihe von Heidelberger Zement war schon vor der offiziellen Zeichnung vergriffen. Genauso dürfte es mit der angekündigten achtprozentigen Hoesch-Anleihe gehen, obwohl beide Emissionen zu 99 v. H. (gegenüber dem Bosch-Typ, der mit 98 v. H. emittiert wurde) ausgegeben werden. Die 7 1/3prozentige Bremer Staatsanleihe wurde mit 98 v. H. angeboten, die Hamburger Staatsanleihe war am Wochenende immer noch nicht voll untergebracht. Für steuerfreie Länderanleihen und für die Bundesanleihe bestand Kaufneigung auch noch zu bruchteilig erhöhten Kursen. -ndt.