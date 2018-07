Von Ilse Langner

Die Kronen der Platanen auf dem Markt von Saint-Remy ragen höher als die Häuser im Viereck des Platzes. Breiten sich mächtig dahin mit grünen, großen Blättern, verdecken das Blau des Himmels und schirmen den Markt vor dem hellen Licht der Sonne; grünes Blätterdach über grünen Hügeln aus Salatköpfen, roten Hügeln von Tomaten, weißen Hügeln von Blumenkohl, über den festen Kugeln des Kohls, den stachligen Artischocken, den blaugrün-spitzen Spargeln, den großen saftigen Bohnen. Inmitten hantiert der Landmann, häuft frisch Geerntetes über und über, rollt immer mehr Leiterwagen an, schaukelnde Berge von Gemüse. Kaum kann man noch ins Städtchen hinein, die Pferde wiehern aufgebracht, die Karren stauen sich, rucken unwillig zur Seite: Markttag, Gemüsetag, Bauerntag. Rufe schallen darüber hin von kräftigen, jungen Burrchen, breitschultrigen Männern, bunt leuchten die Kopftücher der Frauen. Ist der grüne Hügel hoch getürmt, bleibt der Bauer daneben stehen, breitbeinig, geölter schwarzer Kopf, feste Stirn, starke Backenknochen, und das Gespräch setzt an mit dem Nachbarn neben dem andern grünen Berg in der erdig bröckligen Sprache, die mehr römisch als französisch klingt und aus der die ganze Kraft der alten fruchtbaren Provence poltert. Die Frauen aber beginnen ihr singendes Geschrei, preisen die Früchte an, die Gemüse aus dem „Jardin de la France“. Das Land hat seine Fruchtbarkeit zwischen die alten Mauern geschüttet, heute wie vor zweitausend Jahren.

Um Saint-Remy en Provence, in quadratischen Äckern, vor dem kalt daherstürzenden Mistral geschützt hinter Pappelreihen und Wänden von Gitter- und Buschwerk, reifen Kartoffeln in fünfzig Tagen. Die Ernte von Frucht und Gemüse wiederholt sich mehrfach, feuchte Reisfelder breiten sich wie Sonnenspiegel zu Seiten der Platanenallee. Die aber zieht durch Städtchen wie durch Felder, von Avignon nach Saint-Remy und noch viel weiter, immer weiter, grünes Schutzdach für den Wanderer – weiße Straße wie Strom aus gehärteter Erde zwischen den hohen Dämmen der fleckigen Stämme. Baum für Baum wächst voran von Saint-Remy zum steinernen Glanum, zu den Ruinen, die von der römischen Siedlung aus der Zeit 600 vor Christus blieb, zerstört und wieder aufgebaut vom mächtigen Cäsar. –

Aber was beginnt das Herz mit den Resten der Antike? Ist mir doch noch ganz grün zumute, habe noch Grün im Blick und stehe nun verdutzt mit dem plötzlich gestauten Lächeln der Heiterkeit vor dem Triumphbogen, empfinde von fern durch die Jahrhunderte her Bewunderung für das Dauern im Stein und irdisches Mitleid für die rasch verwelkbare üppige Pracht. Bin aber im Gemüt doch mehr für das Grüne, für das sich frischweg Erneuernde, für das Aufsprießen und ebenso schnelle Vergehen, für das knusprig Eßbare, das dem eigenen Leben verwandter ist als der wohlgeformte Stein. Fühle mich der Pflanze, die aufspringt, blüht und Frucht trägt, wesensnaher als dem Mineral. Und in einem vergnüglichen Anfall von Hochmut möchte ich gar nicht versteint und aufbewahrt werden, genügt schon, aufgebahrt zu sein – und wer garantiert heute selbst das noch? Verwehen im Äther, zerstäuben; seltsam wohltuende Vorstellung, später einmal nicht am Straßenrande von einem frühlingsfrohen Menschen als überlebte Rarität angestaunt zu werden.

Hinter den hohen Mauern da drüben aber schwelgt es baumgrün und rosenrot –, dort möchte ich mich bergen. – „Ja, gehen Sie nur hin ins Asyl, in van Goghs Asyl und versuchen Sie sich den zarten Frohsinn, der im grünen Städtchen Ihr Gemüt erfüllte, noch beim Verlassen des Klosters von Saint-Paul-de-Mausole zu bewahren!“

Hospiz und Kirche, Zypressen, Rankrosen, nie? drige Gebäude und am Ende des Ganges das Kloster selbst und der innige Klostergarten, lieblich zärtlich, ein heimliches Glück Gottes; eine Nonne zieht gerade Wasser aus dem Brunnen. Hier lebte van Gogh ein Jahr lang nach seinem Verzweiflungs- und Irrsinnsanfall, wurde betreut vom befreundeten Arzt und stillen Schwestern. Da muß man die Seele umpanzern, grüne und steinerne Welt weit hinter sich lassen und das kleine Atelier, sein kleines Krankenzimmer mit Ehrfurcht betreten. Verkannt, verhöhnt, arm, irrsinnig, krank. An das Kreuz seiner Leidenschaft geschlagen, gefoltert von nie erreichbaren Zauberwünschen seines Genies, gierig nach Farbe wie ein Hungernder nach Brot, immer wieder „Bruder!“ schreiend, „Bruder hilf!“, und siehe, der Bruder half und es fanden sich auch wenige spärliche Freunde, die Mitwelt aber blieb’ blind und taub. Heute aber welch emsig erntende Nachwelt! Wo er nur ein paar Tage weilte, wird – sogleich eine Straße nach ihm benannt. L’Exposition in Saint-Remy und in Arles, voll Stolz und Verständnis aufgebaut, wohl auch zur Anlockung der Fremden und zur eigenen Rechtfertigung, jedes Bild ein Vermögen wert, jeder Pinselstrich, hungernd und verzweifelt hingemalt, würde ihm heute Jahre eines ruhigen satten Lebens gestatten. Festige dein Herz, daß es vor Gram über die ewig mißverstehende Umwelt nicht hornhäutig wird! Ergib dich demütig der geheimnisvollen Wechselwirkung von Segen und Fluch, Pein und Glück, Tod und Ernte! Laß die Bitternis begraben sein, wenn du nach Saint-Remy zurückgekehrt die Ausstellung betrittst. Denn hier beginnt das Mirakel, das sich im Spitalstübchen des Klosters zaghaft ankündigte: die grüne Landschaft scheint in die stillen Säle hereingeströmt, auf seinen Bildern von Menschenhand noch einmal erschaffen, doppelt grün, dreifach lebendig, umwittert vom Hauch geistiger Unvergänglichkeit. Dies ist ein Beispiel für die Magie der Kunst: dem herrlich Lebendigen, der grünen üppigen Fruchtbarkeit mit ihrer Tagesvergänglichkeit, den bläulich-grünen Ölbäumen, knorrig und steinern, dem leuchtenden roten Mohn, der Flut des leuchtenden roten Mohnes unter den bläulich grünen Ölbäumen, den sauber abgeteilten Feldern, über die der Bauer seine Saat wirft unter der gelben, orangefarbenen, roten Sonne des Südens und den Bauerngesichtern selbst mit dem trotzig, fast finsteren Blick, ihnen ist Ewigkeit widerfahren auf einem Stück gespannter Leinewand, die Farben mit breitem Pinsel oder mit dem Messer gar aufgetragen. Irdische Ewigkeit, solange der Mensch seinem menschlichen Willen gestatten wird, da zu sein und nicht die Bestien der Zerstörung mit der Landschaft, ihren grünen Hügeln, ihren breitschultrigen Menschen, auch ihr geistiges nachgeformter Ebenbild vernichten.

Unter dem Blätterdach der Platanen sanken die Hügel des Salates, des Kohls, der Tomaten mehr und mehr herab – wurden auf andere Leiterwagen verladen und in die Städte gefahren.

Frage ich mich nochmals: Was möchte ich sein: Salat, römischer Stein oder Genie? – ich wählte. Tomate, rot und rund.