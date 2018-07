In der mitteldeutschen Zeitschrift Schatulle schildert der sowjetzonale Schriftsteller Walther ’ictor einige Erfahrungen, die er im beruflichen Verkehr mit der staatlichen Filmmonopolgesellschaft DEFA machen mußte. Schon vor einigen Jahren war Victor, der 1950 bei einem Weimarer /erlag ein 471 Seiten umfassendes Heinrich-Heine-Lesebuch herausgegeben hatte, von der DEFA ersucht worden, an einem Heine-Film mitzuarbeiten. Es gab zahlreiche Besprechungen, eine umfangreiche Korrespondenz, viele Entwürfe wurden ausgearbeiet. Auch andere Schriftsteller wurden herangezogen. Aber einen Film drehte die DEFA nicht. „Als der Autor nach fünf Monaten schamhaft die Frage aufwarf, ob man nicht seine Zeit und Mühe irgendwie entschädigen wolle, da war der Bart ab ..

So schreibt Walther Victor. Und wir waren der Ansicht, derartige „kapitalistische Ausbeutungspraktiken“ könnte es bei einem „volkseigenen“ Filmbetrieb gar nicht geben. Jedenfalls wurde uns das immer versichert...

Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Da das Heine-Jahr herannahte, beschloß die Dokumentarfilm-Abteilung der DEFA, doch noch einen Heine-Film zu drehen, und man benötigte dazu auch wieder die Mitarbeit des Heine-Sachverständigen Walther Victor. Das war Anfang Mai 1955. Den Herren von der DEFA war die Sache so eilig, daß sie zu dritt mit einem Dienstwagen nach dem Kurort fuhren, in dem Victor gerade seine Ferien verbrachte. Damit war es nun aus. Die smarten Herren machten dem Schriftsteller klar, daß es hier angesichts des unaufhaltsam heranrückenden „Heine-Jahres“ auf vorfristige Soll-Erfüllung ankomme. Als gebranntes Kind wagte Victor auf seine wenig ermutigenden Erfahrungen mit der DEFA in Sachen Heine hinzuweisen. Aber das wurde mit einer Handbewegung abgetan: man steuere doch jetzt den neuen Kurs, auch in Babelsberg, und da wären solche unerfreulichen Dinge nicht mehr möglich. Auf solche Weise beruhigt, unterbrach Victor seine Ferien, stürzte sich in die Arbeit und lieferte einen Monat später das Manuskript bei der Staats-Filmgesellschaft ab.

Seitdem hat er nichts mehr davon gehört. Längst ist die „Heine-Jubiläums-Kampagne“ wieder eingeschlafen, von einem DEFA-Heine-Film war dabei nicht die Rede. Auf seine zahlreichen Anfragen in Babelsberg wurde er keiner Antwort gewürdigt.

In dem von Johannes R. Becher betreuten Schriftsteller-Paradies scheinen demnach geradezu „monopolkapitalistische Methoden“ zu herrschen. Genau vor einem Jahr beklagte sich Walther Victor im „Schriftsteller“ bereits einmal über lieblose Gebräuche der sowjetzonalen Presse, die die Autoren veranlasse, Beiträge über Literatur zu schreiben, aber dann die Arbeiten nicht veröffentliche, weil man lieber „irgendwelche Schmonzetten“ bringe. „Ich bin bereit“, schrieb Victor damals, „jede Woche einen Aufsatz zu liefern. Bei der heutigen Lage auf dem Buchmarkt, der Papierlage, sind wir alle froh, wenn wir einmal etwas verdienen können. Aber es ist ja gar keine Möglichkeit da.“

Als Walther Victor diese Feststellungen traf, war er in einem Literaturlexikon der Zone mit 13 Buch-Neuerscheinungen seit 1948 verzeichnet. Außerdem hatte er während dieses Zeitraums neben dem schon genannten Heine-Buch noch acht andere Klassikerlesebücher herausgebracht. Wenn ein so vielverlegter Autor dann klagt, er sei froh, mit einigen Zeitungsaufsätzen „einmal etwas verdienen zu können“, muß man sich fragen, in welcher Lage sich dann die Schriftsteller der Sowjetzone befinden, die sich auf dem Büchermarkt nicht so umfangreich placieren konnten, wie Walther Victor.

Bei alledem ist Victor noch verhältnismäßig gut dran, weil er in einer für ihn reservierten Spalte in der Zeitschrift „Schatulle“ sich den Ärger über die Widrigkeiten des sowjetzonalen Schriftstellerdaseins von der Seele schreiben kann. Die anderen Schriftsteller aber müssen ihren Kummer herunterschlucken. Bis zum Ende des Jahres 1955 besaßen sie noch die Möglichkeit, sich über die Misere des ostzonalen Schriftstellerlebens in ihrer alle 14 Tage erscheinenden Verbandszeitung „Der Schriftsteller“ freimütig auszulassen. Dann aber wurde diese Zeitschrift plötzlich ohne Angabe von Gründen eingestellt. Das haben die meisten Autoren der Sowjetzone als einen harten und zudem völlig unverständlichen Schlag empfunden. War Herrn Kulturminister J. R. Becher das Verbandsorgan der Schriftsteller zu ungebärdig? Wahrscheinlich paßte es ihm nicht ins ideologische Konzept, daß man bei der Lektüre der Zeitschrift auf den Gedanken kommen konnte, die mitteldeutschen Schriftsteller hätten genauso ihre Sorgen wie die westdeutschen. Das aber will man trotz aller neuen „Liberalität“ nicht zugeben, pe. m.