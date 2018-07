Inhalt Seite 1 — Jugoslawische Haie und deutsche Autos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Will man verhindern, daß nach und nach alle Menschen krank und damit alle Dörfer und Städte zu Sanatorien werden, in denen dann aber wegen Überfüllung kein Patient mehr geheilt werden kann, dann muß man auch den Ursachen des zunehmenden psychischen und physischen Kräfteverfalls nachgehen.

Eine dieser Ursachen ist nach Prof. Herschel die Blindheit des modernen Menschen gegenüber den Gefahren, die er sich selbst geschaffen hat. Während er seine natürlichen Feinde – den Löwen im Urwald oder den Blitz beim Gewitter – kaum weniger fürchtet als in Urvätertagen, ist er erstaunlich sorglos im Umgang mit der Technik, unterschätzt er die Wirkungen des Motorenlärms oder verseuchter Gewässer und Luftschichten auf seinen Körper. Herschel zitierte den sagenhaften jugoslawischen Küstenbewohner, der einem aus Angst vor

Haien die blaue Adria meidenden Badegast vorhält: die Chance, von einer solchen Bestie angefallen zu werden, ist nachweislich geringer als die Möglichkeit, beim Überschreiten einer deutschen Großstadtstraße einem Verkehrsunfall zum Opfer zu fallen. Für die Blindheit gegenüber unseren im Hinterhalt moderner Technik lauernden Feinden spricht eine Statistik aus dem Arbeitsbereich des Ministerialdirektors: 1955 fielen 316 Millionen Arbeitsstunden in der Bundesrepublik durch Arbeitsunfälle aus. Je Arbeitstag gab es 6600 Verletzte und 19 Tote. Der durch Betriebsunfall verursachte Zeitverlust entspricht 132 000 Arbeitskräften – das übersteigt den von der Wirtschaft angemeldeten Bedarf an ausländischen Arbeitern.

Die Arbeitswut zu bändigen, die Blindheit gegenüber der Technik zu heilen oder wenigstens vorbeugend einzukalkulieren, mit den Nerven hauszuhalten, die angestrebte Arbeitszeitverkürzung nicht zum Anlaß für eine die Sonntagsruhe aufhebende „gleitende Arbeitswoche“ zu mißbrauchen – das alles sind vorbeugende Hilfen gegen die um sich greifende neurotische Hetze und den frühzeitigen Kräfteverschleiß – Hilfen, die nur wirksam werden können, wenn Sozialpolitiker, Mediziner und Badefachleute gemeinsam ihre Stimme in der Öffentlichkeit erheben.

Wurde oben festgestellt, daß der Streit um den Nutzen der einen oder anderen Kur im Zeichen der „psychosomatischen“, die Einheit von Leib und Seele erkennenden Medizin heute in erster Linie nach dem Wert der seelischen und nervlichen Umstimmung in der Heilbadatmosphäre zu entscheiden sein wird – also nicht mehr vorwiegend auf Grund chemischer Analysen –, so bedeutet das nicht etwa, daß die Bäderkunde nunmehr auf diese Analysen und auf die Erforschung physikalischer und sonstiger objektiver Voraussetzungen für die Heilvirkung verzichten könnte.

Im Gegenteil: auf allen diesen Gebieten sind sehr wesentliche Fortschritte erzielt worden, und die auf dem Bädertag vorgetragenen Ergebnisse sind durchaus geeignet, den Anspruch der Balneologie auf ihre allgemeine Anerkennung als exakte Wissenschaft zu rechtfertigen.

Eine entscheidende Frage, die so alt ist wie das Kurwesen selber, knüpft sich an die bekannte Badereaktion. Darunter wird eine Gruppe verschiedener, dem Patienten meist unerwünschter Erscheinungen verstanden, die sehr häufig nach einigen Tagen beim Kurmittelgebrauch auftreten. Der Karlsbader „Sprudelkoller“ ist dafür ein Beispiel, In früheren Zeiten sah man ihn als eine Art Mineralwasserrausch an, und die Einheimischen schalten ihn sogar als billigen Ersatz für einen echten Schwips.