Die Hauptversammlungen haben in den vergangenen Monaten mehr „Farbe“ bekommen. Lebhaft wurden sie vor allem dann, wenn die Gesellschaft keine Dividende erwirtschaftete oder die Ausschüttung hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Zeit ist vorbei, in der der Aktionär die Last des Wiederaufbaues der Unternehmen durch einen Dividendenverzicht allein tragen will. Jetzt möchte er die Früchte seiner Zurückhaltung ernten. Kann er das nicht, so ist es sein gutes Recht, von der Verwaltung „seines“ Unternehmens Rechenschaft zu fordern. So sah sich denn die Verwaltung der Adler-Werke vorm. Heinrich Kleyer AG, Frankfurt/Main, der nicht gerade angenehmen Aufgabe gegenüber, ihren Aktionären (nach zwei Jahren mit einer Dividende von fünf v. H.) für 1955 einen Abschluß vorlegen zu müssen, der keinen Raum für eine Gewinnausschüttung ließ.

Vor der HV hatte der im Mai 1955 zum Vorstandsvorsitzenden berufene Dr. Rudolf Fleischer vor der Presse ausgeführt, daß entgegen den im vorigen Jahr in der Branche gehegten Erwartungen der Motorradabsatz weiter zurückgegangen sei. Der Gewinn im Büromaschinengeschäft war wegen erhöhter Kosten prozentual niedriger als 1954. Im Zweiradgeschäft konnte wegen der geringen Stückzahl keine Kostendeckung erreicht werden. Wenn auch die Vereinigten Werkzeugmaschinenfabriken (VWF) mit einem erheblich geringeren Verlust von 1,09 Mill. DM abgeschlossen haben – er wurde von den Adlerwerken übernommen –, so habe die Verwaltung unter Berücksichtigung aller in Betracht zu ziehenden Faktoren es für richtig gehalten, den nach Organschaftsabrechnung bei normalen Abschreibungen verbliebenen Überschuß zur Stärkung der Betriebsmittel, für außerordentliche Abschreibungen bei der VWF und im Motorradgebiet zu verwenden.

Der Absatz in Motorrädern im laufenden Geschäftsjahr, so wurde weiter ausgeführt, lasse erkennen, daß mit einer Wiederbelebung des Motorradgeschäftes im früheren Umfange nicht mehr zurechnen ist. Dagegen entspricht der Umsatz in Büromaschinen den Erwartungen. Die elektrische Schreibmaschine ist inzwischen ausgereift. Im Werkzeugmaschinenbau wird in dessem Jahr zum ersten Male ein ausgeglichenes Ergebris erwartet. Etwa 34 v. H. des Werkzeugmaschinenbaues gehen in den Export. Insgesamt beträgt der Exportantei vorn Gesamtumsatz 33 v. H. der Produktion bei 86 Abnehmerländern.

Die Aktionärskritik auf der HV – entzündet an dem dividendenlosen Abschluß – betraf in erster Line die Geschäftsführung. Wenn der Fortfall der Dividence mit den Schwierigkeiten des Wiederaufbaues begründet würde, so argumentierten die Kleinaktionäre, dann dürfe nicht übersehen werden, daß sich viele Unternehmen nach starken Zerstörungen inzwischen wieder zu beachtlicher Höhe entwickelt hätten. Dem konnte Dr. Flescher entgegenhalten: Der Vergleich mit anderen Gesellschaften zieht insofern nicht, als die Adler-Werke nach dem Kriege nicht die Möglichkeit eines unmittelbaren Aufbaues hatten, sondern zunächst noch die Demontage über sich ergehen lassen mußten.

Zur Uberwindung der gegenwärtigen Schwierigkeiten sei der Bau eines Kleinwagens, so führte Dr. Fleischer weiter aus, nicht der rechte Weg. Die Adler-Werke haben nicht die Absicht, sich jetzt noch auf dieses Gebiet zu begeben. Mehr verspricht man sich von dem mit Borg-Warner, Chikago, abgeschlossenen Lizenzvertrag zur Herstellung des halbautomatischen Getriebes für die Kraftfahrzeugindustrie (Over-Drive-Getriebe). Nach einer gewissen Anlaufszeit rechnet die Verwaltung damit, die neuen Getriebe, die vorerst noch importiert werden, im eigenen Werk produzieren zu können. W/ue