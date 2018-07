Die zunehmenden Kreditwünsche der Ver-Sicherungsnehmer machen den Versicherungen einige Kopfzerbrechen. Die restriktive Kapitalmarktpolitik hat den Druck verstärkt und leider auch zu unangenehmen Formen der Wettbewerbs der Versicherungen untereinander geführt. Die Versicherungswirtschaft kennt kein Habenzinsabkommen. Sie kann also ihre Mittel bestmöglichst“ unterbringen, wenn sie die Risikoverteilung nicht außer acht läßt. Bei allen Versicherungsabschlissen des Jahres 1955 hat sich der Bestand an Schuldscheindarlehen wesentlich verstärkt; diese Tendenz fand auch in den ersten Monaten dieses Jahres noch ihre Fortsetzung. Nachdem die achtprozentigen Industrieanleihen auf den Markt kamen, wurden diese Papiere wegen der besseren Möglichkeit, sie schnell „verflüssigen“ zu können, vorgezogen; in Einzelfällen verzichtete man auf bereit: zugesagte Schuldscheindarlehen und stellte die Mittel über die Hereinnahme von Industrieobligationen zur Verfügung. Zur Zeit sind nur wenig Schuldscheindarlehen im Markt, deren Konditionen praktisch durch das Angebot der Bundespost, das eine Rendite von etwa 8,5 v. H. bringt, nach unten festgelegt sind, Der sinkende Zinsfuß auf dem Markt der Industrieobligationen und öffentlichen Anleihen scheint die Versicherungswirtschaft für Schuldscheindarlehen wieder geneigter zu machen, zumal mehrere Industriewerke Offerten machten, in denen eine Rendite bis zu 9 1/4 v. H. (!) garantiert wird.

Die Koppelung von Kunden wünschen und Versicherungsgeschäft sind nicht die einzigen Schwierigkeiten, denen sich die Versicherungswirtschaft gegenübersteht. Generaldirektor Emil Frey, Mannheimer Versicherungsgesellschaft in Mannheim, wies auf der kürzlich abgehaltenen HV darauf hin, daß in der Industrie-Feuer-Versicherung, in einem Teil der Transportversicherung sowie der Leitungswasser-Versicherung der Verlauf in diesem Jahr nicht befriedigend gewesen ist. Er wird jedoch durch das in anderen Sparten günstige Geschäft überdeckt. Ein erheblicher Prämienzuwachs ist zu erwarten.

Die Gesellschaft legte ihre DMEB sowie die Folgebilanzen bis einschließlich 1955 vor. Das AK wird von 4 Mill. RM auf 1,6 Mill. DM und das eingezahlte Kapital von 2,12 Millionen RM auf 1,22 Mill. DM zusammengelegt. Das AK ist nunmehr zu 76,5 v. H. eingezahlt. Für 1955 wird eine Dividende von 8 v. H. verteilt. Eine Kapitalerhöhung steht vorerst nicht in Aussicht, weil-sich das eingezahlte Kapital bislang als ausreichend erwiesen hat. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, so wurde den Aktionären erklärt, daß in ein bis zwei Jahren dieses Thema aufgegriffen werden müsse. Das könnte bei einer Erweiterung des Auslandsgeschäftes der Fall sein, weil dann für Kautionen erhöhte Mittel aufzubringen sind. Am italienischen -Transportversicherungsgeschäft ist die Gesellschaft in beachtlichem Umfange beteiligt. An der Verlustdeckung der „Andrea Doria“ durch Rückversicherung wirkt sie jedoch nur zu 140 000 DM mit. ue