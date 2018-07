F. L., Bonn, im Oktober

Der neue Macmillan-Plan, unter Teilnahme Großbritanniens einen großen westeuropäischen Markt durch ein „Freihandelsgebiet“ zu schaffen, findet in Bonn größte Beachtung. Man glaubt, daß der Vorschlag aus sehr nüchternem wirtschaftlichem Realismus entstanden ist und daher leichter als aus ideologischen Zielen geborene Pläne zu konkretisieren sein wird. Man ist erfreut darüber, daß der Vorstoß Adenauers in Brüssel, man solle Wege suchen, auch Großbritannien für eine stärkere Mitarbeit in Westeuropa zu interessieren, mit einem konkreten Vorschlag beantwortet wurde. Er liegt auch insofern in der Linie der Adenauerschen Anregungen, als der Vorschlag institutionelle supranationale Gebilde vermeidet und die Zusammenarbeit in lockerer Form anlaufen läßt, aus der sich leichter und elastischer die weiteren Schritte entwickeln können, als wenn man gleich mit schwerem Gepäck startet.

Im Kreise der OEEC-Länder hat man bereits im Juni die Frage angeschnitten, ob nicht die nicht zur Montan-Union gehörenden Länder sich dem gemeinsamen Markt, den jene auf Grund des Brüsseier Sachverständigenberichts schaffen wollen, zwar nach innen anschließen können, aber dabei nach außen ihren eigenen Zolltarif gegenüber Dritten beibehalten könnten. Macmillans Vorschlag kehrt diesen Gedanken gleichsam um. Während die bisherigen Überlegungen in der OEEC davon ausgingen, daß zunächst der Kern „Klein-Europa“ durch die Montan-Unionländer geschaffen würde (damit also auch der gemeinsame Außentarif dieser Länder), stellt Macmillan die Schaffung einer Freihandelszonengemeinschaft aus den OEEC-Ländern voran, wobei es von sekundärem Interesse ist, ob einige dieser Länder „Klein-Europa“ mit einem gemeinsamen Zolltarif schaffen. Beiden Wegen ist gemeinsam, daß eine Anzahl von Ländern beschließen, im Laufe von 10 bis 15 Jahren ihre Zollmauern untereinander stufenweise abzubauen. Sie unterscheiden sich dadurch, daß die Brüsseler Lösung zunächst einen bestimmten Kreis von Ländern – die Mitglieder der Montan-Union – umfaßt, die mit dem Abbau der Zollschranken untereinander gleichzeitig einen einheitlichen Außentarif gegenüber Dritten schaffen. Bei einer Freihandelszonengemeinschaft werden in ähnlicher Weise die inneren Zollsätze abgebaut wie bei dem anderen Vorschlag; aber die Mitglieder behalten gegenüber Dritten ihre bisherigen Zolltarife und die Zollautonomie bei.

Eine solche Freihandelsgemeinschaft bedarf natürlich Maßnahmen dagegen, daß der nach außen wirkende (höhere) Zollschutz in einem Lande nicht durch Einfuhren über ein anderes Land unwirksam gemacht wird, das niedrigere Zolltarife hat. Die Experten glauben, aber nicht, daß dies einen umfangreichen Bürokratismus zur Kontrolle des „Binnenhandels“ nötig machen würde. Vorläufige Überprüfungen der Zolltarife haben nämlich ergeben, daß nur bei einem relativ kleinen Kreis von Waren mit wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung Unterschiede bestehen. Solche Kontrollen würde man also nur für eine verhältnismäßig geringe Zahl von Waren brauchen und auch technisch (z. B. mit Ursprungszeugnissen) relativ einfach durchführen können. Eine spürbare Behinderung des Handels würde nicht eintreten.

Andererseits vermeidet die Idee einer Freihandelszonengemeinschaft Schwierigkeiten und Gefahren der Brüsseler Lösung. Die Schaffung eines gemeinsamen Außentarifs ist recht schwierig. Man braucht nur daran zu denken, daß die französischen Zölle gesenkt, die holländischen erhöht werden müßten. Aber auch abgesehen von den enormen Schwierigkeiten hat ein gemeinsamer Außentarif die Gefahr, daß sich hier ein neuer „Zollblock“ im Welthandel bildet, der schwereres die Zolltarife der einzelnen Nationen aufzulockern und abzubauen sein könnte. Bei einer lockereren Kooperation über Freihandelszonen sind diese Schwierigkeiten und Gefahren vermieden bzw. leichter zu vermeiden, auch dann, wenn der Abbau der Binnenzölle vielleicht nicht ganz gleichmäßig vor sich ginge. Die deutsche Wirtschaftspolitik, um eine immer weitere Befreiung des Welthandels zu erreichen, ist daher auch von diesem Blickwinkel aus an der britischen Idee interessiert.