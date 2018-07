Zad., Berlin

Der Kampf um die öffentlichen Verkehrsmittel, abgerissene Knöpfe und atemberaubende Enge zur Zeit des Berufsverkehrs – das gehört leider zum normalen Bild einer Großstadt. Wer aber glaubt, das gelte sicher nicht im exklusiven Luftverkehr, der versuche einmal, in einer gutbesetzten Passagiermaschine einen Fensterplatz zu ergattern ...

Die Drängeleien an den Ausgängen und Abfertigungsschaltern, die verhaltenen Positionskämpfe um die Spitze der in Marsch gesetzten Gruppe und die anschließenden Auseinandersetzungen um die Fensterplätze, all das hat schon oft zu Klagen geführt und immer wieder die Frage aufkommen lassen, warum die Fluggesellschaften keine Platz-, buchungen vornehmen.

„Das Publikum in Deutschland ist noch nicht air-minded“, erklärte uns hierzu der Vertreter einer amerikanischen Luftfahrtgesellschaft in Berlin. *

Das wäre die psychologische Seite. Etwas anderes ist die organisatorische: Lohnt sich die Einführung einer Platzbuchung? Die Fluggesellschaften sagen „nein“. Man hat es versucht. Mit negativen Ergebnis.

Eine andere Frage: Wären die Fluggäste damit einverstanden, bei der Abfertigung Platzkarten ausgehändigt zu bekommen, die etwa in der Reihenfolge der Sitzplätze ausgegeben werden? Das käme doch auf einen Versuch an.

Und noch etwas. Der Berliner Flugplatz zählt zu den größten der Bundesrepublik. Trotzdem herrscht dort ein empfindlicher Raummangel. So muß zum Beispiel die PAA (Van American Airways) – der ich eine große Aufgeschlossenheit gegenüber den Publikumswünschen bescheinigen kann – sich stundenweise von der Berliner Flughafen-Gesellschaft Sonderschalter mieten, um eine reibungslose Abfertigung der Fluggäste zu garantieren. Warum?

Noch heute ist die Hälfte des riesigen Flughafengebäudes beschlagnahmt – pikanterweise von den Amerikanern.